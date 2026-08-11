Impuestos en Nueva York y la nueva cruzada de Florida contra Mamdani en pleno Manhattan por el éxodo de empresas

La disputa económica entre Nueva York y Florida llegó al centro de Manhattan. La Cámara de Comercio del estado gobernado por Ron DeSantis colocó una pantalla digital en Times Square, en la esquina de Broadway y West 43rd Street, con un mensaje dirigido al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

La campaña de Florida contra Mamdani en Times Square

La campaña designó de manera irónica a Mamdani como el “desarrollador económico del año” y acompañó el reconocimiento con un mensaje: “¡Gracias por los empleos!”.

La Cámara de Comercio de Florida publicó las imágenes de agradecimiento por las empresas que, según la organización, se trasladan desde Nueva York hacia el Estado del Sol.

“Esto no se trata de presumir o de mirar el marcador de Florida contra Nueva York; se trata realmente de intentar salvar a nuestro país de la locura”, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Mark Wilson, a Fox News Digital.

La iniciativa forma parte de una campaña denominada “Free Enterprise Florida”, que busca contrastar las políticas tributarias impulsadas en la Gran Manzana con el esquema económico del Estado del Sol.

La Cámara sostuvo que una menor carga fiscal puede favorecer la llegada de contribuyentes y compañías y cuestionó los efectos de aumentar impuestos en jurisdicciones con costos tributarios altos.

“Esta es una oportunidad para que la gente de Nueva York y de todo el país diga: ‘Tenemos que tomar una decisión’”, manifestó Wilson.

La Cámara de Comercio de Florida lanzó una campaña publicitaria contra Mamdani en Times Square Captura de pantalla Video Fox News Digital

Los impuestos de Mamdani en Nueva York y la respuesta de Florida

Uno de los principales puntos de conflicto son las tasas fiscales asociadas a la administración Mamdani. Entre ellas figura un aumento del impuesto sobre la renta para personas con ingresos superiores al millón de dólares, que pasaría del 3,9% al 5,9%.

De acuerdo con lo retomado por New York Post, la combinación de tributos estatales y municipales llevaría la tasa para ese grupo de contribuyentes a cerca del 17%, mientras que el impuesto corporativo propuesto alcanzaría el 11,5%. Actualmente, este último se ubica en un rango entre 4,87% y 7,25%.

Florida criticó a Mamdani por los impuestos de Nueva York Seth Wenig - AP

Las medidas afectan principalmente a unos 34.000 hogares de altos ingresos y a grandes empresas radicadas en la ciudad. Para la Cámara de Comercio de Florida, este escenario puede incrementar los incentivos para trasladar patrimonio, negocios y residencia a otros estados.

“Lo que el alcalde Mamdani está haciendo es peligroso para el país; es malo para los neoyorquinos, es malo para Nueva York y es muy perjudicial para la nación”, indicó Wilson en la entrevista con Fox News.

Florida sostiene que Nueva York pierde ingresos por sus políticas de impuestos

Según lo retomado por Fox Business, la Cámara de Comercio sostuvo que Florida incorpora unos US$2,4 millones en ingresos imponibles netos cada hora, mientras Nueva York registra una pérdida cercana a US$1,1 millones durante el mismo período.

En términos poblacionales, el organismo calculó una ganancia neta de 551 residentes diarios frente a una reducción de 115 habitantes por día en el Estado Imperial.

Zohran Mamdani presentó el nuevo impuesto a las propiedades en Nueva York

Los datos de migración tributaria correspondientes a 2022-2023 mostraron, según lo retomado por New York Post, un saldo de 21.176 declaraciones de impuestos que dejaron Nueva York para trasladarse a Florida. La Cámara interpretó estos movimientos como una modificación progresiva de la base tributaria entre ambos estados.

Desde la alcaldía de Nueva York rechazaron la interpretación de la Cámara y señalaron que los indicadores económicos de la ciudad muestran crecimiento.

La administración informó a New York Post que durante los últimos seis meses se generaron 21.700 puestos de trabajo y que el empleo en los sectores financiero y asegurador aumentó un 1,9%.

El gobierno municipal también destacó la evolución del mercado de oficinas de Manhattan y señaló que las compañías con sede en Nueva York obtuvieron más de US$21.000 millones en capital de riesgo durante el año, un incremento del 102% frente al mismo período anterior.