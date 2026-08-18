Insólito: por qué una bola gigante de pelo humano rueda por las calles de Nueva York

Una bola gigante elaborada con cabello humano y material sintético, de diez pies (tres metros) de altura, apareció rodando en los últimos días en Manhattan, en Nueva York, y provocó tanto asombro como disgusto entre los peatones. La iniciativa, diseñada por un grupo creativo, fue parte de una campaña publicitaria de concientización sobre el envejecimiento capilar.

Tumblehair en Nueva York: por qué K18 lanzó una bola gigante de cabello por Manhattan

Denominada Tumblehair, la bola de pelo humano diseñada por el grupo Uncommon Creative Studio para la marca K18 busca concientizar sobre los “167 mil millones de cabellos que los neoyorquinos pierden por día”.

Pese al rechazo que generó en muchos de los transeúntes, el objetivo de la iniciativa era hacer llegar a los residentes un mensaje sobre la magnitud del envejecimiento capilar prematuro en la ciudad.

La bola de pelo humano, de tres metros de altura, tenía el objetivo de concientizar a las personas sobre el envejecimiento capilar prematuro @uncommon.creative.studio

“No creamos un Tumblehair gigante solo para incomodarte. Queríamos que te detuvieras a pensar en la cantidad de cabello que dejas cada día: en tu cepillo, en la ducha, en el desagüe y en cualquier otro lugar”, expresó la marca.

En una publicación en Instagram, Uncommon Creative Studio indicó: “¿Asqueroso? ¿Repugnante? Claro, eso puede ser cierto, pero esta instalación continua transforma la asombrosa escala de envejecimiento prematuro del cabello y caída diaria en algo imposible de ignorar”.

La instalación recorrió distintas zonas del área como Midtown, West Village, Chinatown y el Seaport. Su última aparición pública fue en Gansevoort Plaza, donde los transeúntes pudieron recibir un análisis personal de su cuero cabelludo para identificar problemas y aprender a tratarlos.

Qué es el envejecimiento capilar prematuro y qué relación tiene con la caída del cabello

Los directores creativos de la campaña explicaron que buscaban “romper el silencio y la vergüenza” que rodea a la pérdida de cabello, una condición que afecta a unos 80 millones de estadounidenses.

“Queríamos darle un giro a la situación y fomentar el diálogo sobre un tema que la gente suele evitar, a pesar de que muchos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Es una imagen absurda, pero ese es precisamente el objetivo”, explicaron desde la marca, citados por Times of India.

La bola gigante de pelo humano que apareció rodando por Nueva York

En redes sociales, K18 Hair trata constantemente los problemas capilares con explicaciones sobre la problemática que afecta a millones de personas diariamente.

“El envejecimiento prematuro del cabello tiene varios biomarcadores como el estrés oxidativo, la miniaturización de los folículos y la pérdida del color que pueden llevar a la caída del pelo”, indicó una profesional de K18 en su cuenta de Instagram.

“¿Suena familiar? Esto se debe a que estas son las tres señales del envejecimiento biológico a las que apunta la tecnología MultiVital de FutureIQ, la misma tecnología que aprendimos en la lección de la semana pasada”, agregó luego.

Ante el impacto de la iniciativa en Nueva York, las personas reaccionaron de maneras diversas, tanto con humor como con repugnancia @uncommon.creative.studio

Tumblehair en Nueva York: las reacciones que generó la campaña viral de K18

Ante el impacto que generó la iniciativa, muchos se mostraron sorprendidos en las redes sociales. “Literalmente se puede ver TODO en Nueva York”, comentó una persona en una de las publicaciones de Instagram de Uncommon Creative Studio, y otro agregó: “Nueva York no es un lugar real”.

Al margen de los comentarios con tono humorístico, algunas personas reaccionaron con asco a la instalación móvil. “Qué antihigiénico”, escribió un usuario. En esa línea, otro acotó: “¡Qué asco! No quiero ver eso en un anuncio”.

Por otro lado, otros usuarios sintieron curiosidad por su mecánica o se mostraron identificados por su propia lucha contra el envejecimiento capilar. A pesar de las críticas por lo gráfico de la propuesta y las variadas reacciones, la marca considera un éxito haber logrado que el tema de la caída del cabello se volviera imposible de ignorar.