Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y su decreto contra el ICE: “Necesitamos policías arrestando a traficantes, no a abuelas”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la entrada en vigor de una ley que limita la participación de las fuerzas policiales locales en operaciones de control migratorio civil y evita la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Hochul limita la cooperación con el ICE a través de Local Cops, Local Crimes

La Local Cops, Local Crimes Act forma parte de un paquete legislativo firmado por Hochul el 27 de mayo. Entre sus principales disposiciones se encuentra la prohibición de que los gobiernos locales mantengan acuerdos bajo el programa 287(g), que permite a agencias estatales y municipales colaborar con el ICE en la aplicación de leyes migratorias.

Hochul argumenta que las fuerzas de seguridad estatales deben priorizar la persecución de delitos graves y la seguridad pública Flickr govkathyhochul

Durante una reciente conferencia de prensa en Albany, Hochul sostuvo que los recursos de las fuerzas de seguridad deben destinarse a combatir delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas. “Necesitamos policías arrestando a traficantes, no a abuelas”, señaló.

La gobernadora afirmó que Nueva York necesita oficiales dedicados a perseguir redes criminales y no a detener niños o separar familias. También cuestionó las operaciones del ICE y señaló que, cuando se trate exclusivamente de asuntos migratorios civiles, los agentes federales deberán realizar sus tareas sin utilizar recursos policiales locales.

“No se puede autorizar a los oficiales locales a participar en redadas desordenadas que, además, generan caos y violencia. La policía local solo prestará asistencia al ICE si se ha cometido un delito real. Pero en asuntos de inmigración civil, el ICE actúa por su cuenta”, dijo la mandataria estatal.

Según la administración estatal, 12 agencias mantenían acuerdos 287(g) y recibieron la notificación para finalizarlos antes del 25 de agosto. La legislación también limita el uso de determinados recursos e instalaciones locales para alojar a personas detenidas por infracciones migratorias.

La cooperación con el ICE en Nueva York continuará en investigaciones penales

La prohibición no impide que las autoridades estatales y municipales colaboren con organismos federales cuando exista una investigación relacionada con delitos. Hochul señaló que la normativa tampoco transforma a Nueva York en un lugar donde los delincuentes puedan evitar consecuencias judiciales.

El esquema establece que una persona acusada de un delito debe atravesar primero el proceso correspondiente ante los tribunales. Una vez que sea condenada y cumpla su pena, las autoridades estatales pueden trabajar con el ICE para facilitar su deportación cuando corresponda.

“Para aquellos que piensan que se les debería deportar de inmediato, ¿dónde está la justicia para las víctimas? Porque podrían estar libres de vuelta la semana siguiente", indicó Hochul.

La administración estatal también sostuvo que la relación entre policía y comunidad resulta determinante para la seguridad. Según la visión de la gobernadora, si los residentes dejan de denunciar delitos, aportar información o declarar como testigos por temor a consecuencias migratorias, las investigaciones policiales pueden verse afectadas.

Nueva York amenaza con acciones legales a quienes incumplan la ley sobre el ICE

La aplicación de la norma quedó bajo la supervisión de la Fiscalía General de Nueva York. La Oficina de Apoyo a Inmigrantes, que funciona dentro de esa dependencia, puede investigar posibles incumplimientos, examinar documentación y registros policiales, entrevistar testigos y presentar demandas civiles cuando corresponda.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

“Permítanme ser clara: cualquier departamento de policía u oficina del sheriff que desobedezca esta ley o que mantenga cualquier acuerdo con el ICE enfrentará acciones legales”, advirtió Hochul durante la conferencia de prensa.