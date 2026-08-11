La alianza entre Hochul y Mamdani para terminar con un problema histórico del Metro de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el alcalde, Zohran Mamdani, y la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) anunciaron una alianza para estudiar una tecnología capaz de disminuir las temperaturas en los andenes del metro. En ese sentido, la intención de las autoridades es aprovechar el calor que hoy se desperdicia para calefaccionar edificios municipales durante los meses fríos.

En qué consiste la alianza de Hochul y Mamdani contra el calor en el Metro de Nueva York

La iniciativa contempla estudiar la instalación de una Thermal Energy Network (TEN), o red de energía térmica, en el complejo formado por las estaciones Brooklyn Bridge-City Hall 4/5/6 y Chambers Street J/Z.

El objetivo es analizar si el calor acumulado en los andenes puede ser absorbido, almacenado y trasladado hacia edificios municipales cercanos para utilizarlo como fuente de calefacción durante el invierno.

La iniciativa busca reducir el calor de los andenes en el Metro de Nueva York

De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por el gobierno estatal el 10 de agosto, la propuesta sería la primera red de este tipo instalada dentro de un sistema de transporte público en Estados Unidos.

La dimensión del desafío queda expuesta en los registros de temperatura de la estación Brooklyn Bridge-City Hall. Durante los meses del verano de 2025, la temperatura promedio alcanzó los 96°F (36°C), lo que la convirtió en uno de los puntos más calurosos de toda la red.

Metro de Nueva York: cómo funcionaría la nueva tecnología para enfriar los andenes

El proyecto, anunciado como una medida conjunta de Mamdani y Hochul, analizará el funcionamiento de una red geotérmica capaz de transformar el calor acumulado dentro del sistema de transporte en un recurso energético.

La iniciativa de Nueva York evaluará la instalación de la primera red de energía térmica en un sistema de transporte público de Estados Unidos Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Las TEN, que ya funcionan en algunos hospitales y universidades, permiten trasladar energía térmica entre distintos edificios. En este caso, la MTA y la ciudad evaluarán la posibilidad de incorporar infraestructura geotérmica para llevar el exceso de calor desde las estaciones hacia construcciones municipales.

El mecanismo comunicado por la administración Hochul comenzaría con tecnología de enfriamiento radiante. Este sistema absorbería el calor de los andenes de Brooklyn Bridge-City Hall y, eventualmente, también de Chambers Street.

Luego, esa energía sería trasladada mediante tuberías hacia perforaciones geotérmicas ubicadas debajo de la plataforma central abandonada de Chambers Street. El calor quedaría almacenado en esas perforaciones para poder ser reutilizado durante los meses de bajas temperaturas.

De esta manera, la energía térmica que durante el verano representa un problema para los pasajeros podría convertirse en una fuente de calefacción para edificios municipales durante el invierno.

El estudio de viabilidad tendrá que determinar cuánto enfriamiento puede conseguirse y cuál sería el ahorro energético potencial para la ciudad. También deberá establecer si las condiciones geotérmicas del lugar permiten desarrollar el proyecto en los términos planteados.

Mamdani analiza medidas para reducir el calor en Nueva York

Para el mandatario demócrata, la iniciativa conjunta permitiría intervenir Chambers Street y dar un paso más dentro del enfoque que tiene el gobierno municipal de Nueva York.

La estrategia forma parte de una agenda climática que impulsó el alcalde de la Gran Manzana desde que llegó al poder.

El video de Mamdani frente al calor extremo en Nueva York

El gobierno de Mamdani ya había presentado durante este año un plan destinado a aumentar la cobertura arbórea de la ciudad hasta alcanzar el 30% de superficie cubierta por árboles.

La expansión es planteada como otra herramienta para reducir el calor urbano y proteger a la población ante las altas temperaturas.