La confitería de El Bronx que vende el pastel que Bad Bunny usó en NUEVAYoL: cuánto cuesta una porción

La panadería Valencia Bakery, con 77 años de trayectoria en Hunt’s Point, Bronx, Nueva York, tuvo un inesperado salto a la fama tras aparecer en el nuevo video musical de Bad Bunny “NUEVAYoL”. Uno de sus pasteles protagoniza una escena clave del clip y el local ya lanzó una versión especial del “Bad Bunny Benito Cake”. Los detalles.

La tradicional pastelería, ubicada en la esquina de Edgewater Road y Lafayette Avenue, fue fundada en 1948 por Joe Ripon, veterano de guerra. El negocio atravesó momentos difíciles décadas más tarde. Sin embargo, Raúl Valera, quien había iniciado con una de sus franquicias 18 años atrás, tomó la decisión de adquirir la empresa completa cuando estuvo en riesgo de cerrar. “Estaba pensando en todos los empleados aquí, y en los trabajadores y en sus familias”, afirmó a PIX 11.

Hoy, el Benito Cake dio un impulso al negocio. “Tenemos muchas visiones para empezar a expandirnos. Fue un poco difícil, pero también tenemos esos sueños”, aseguró Valera.

El líder de la pastelería describe al Benito Cake como un bizcocho con un sabor distintivo y cobertura de crema batida. Su interior, en tonos azul y verde, busca rendir homenaje al traje que Bad Bunny luce en el video musical.

Por su parte, Bernice Valera, esposa de Raúl, señaló que el diseño del pastel que aparece en el clip es un estilo clásico. “Ese es especial porque tiene la decoración tradicional, como la de quinceañera tradicional o de los dulces 16”, afirmó a CBS News.

El Benito Cake está disponible para comprar en la página oficial de la pastelería en distintos tamaños y rellenos.

Valencia Bakery detalla que el pedido se debe hacer con 24 horas de anticipación y la torta va a estar disponible por tiempo limitado.

“Esto no es solo postre. Es un pedazo de cultura pop. Elaborado en nuestro estilo puertorriqueño característico, este vibrante pastel tiene un delicioso bizcocho lleno de una variedad de sabores entre los que puedes elegir. Cubierto con un rico glaseado de crema de mantequilla”, se detalla en la web.

Los rellenos disponibles son:

Crema de mantequilla

Cereza

Crema

Guayaba

Piña

Crema de frutilla

Los tamaños y precios del pastel que aparece en el video de Bad Bunny son:

Pequeño (6-8 porciones): US$45

Medio (10-12 porciones): US$49

Grande (15-20 porciones): US$57

La pastelería del Bronx que hizo un pedido sin saberlo para Bad Bunny

Todo comenzó cuando la pastelería familiar del Bronx recibió un encargo de tortas de US$4000 sin conocer el destinatario final. “Fue un pedido enorme porque pidieron cuatro pasteles muy grandes”, dijo Valera. “Mi esposa me llamó y me dijo: ‘Tenemos esta orden, ¿qué quieres hacer?’, y yo le dije: ‘¡Lo hacemos!’”, recordó.

Fue al momento de la entrega cuando se dieron cuenta de quién era realmente el destinatario del pastel. “[Bad Bunny] comenzó a grabar su vídeo. Empezó a cantar en la parte superior de la plataforma en la que estaba, y uno de mis compañeros de trabajo dice: ‘Oye, ¿ves quién está ahí?’ Dije: ‘¿Quién?’ Me di la vuelta y exclamé: ‘¡Bad Bunny!’ Estaba tan sorprendido, me emocioné mucho”, indicó Valera.

La familia expresó su agradecimiento por haber sido parte del video musical y destacó la positiva reacción que generó en la comunidad. El emprendedor afirmó: “Todavía no lo creemos. No creía en mí mismo. Estoy como: ‘¡Espera!’. Me levanto con una energía que me hace querer seguir viendo el video una y otra vez”.