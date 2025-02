La innovadora técnica que usa una enfermera jubilada de Long Island para calmar la ansiedad en los animales

En Sag Harbor, Long Island, estado de Nueva York, una enfermera jubilada encontró una forma innovadora de utilizar sus conocimientos médicos en beneficio de los animales. Susan Denis, de 70 años, dedica su tiempo a aplicar el Jin Shin Jyutsu, una técnica japonesa de sanación, para aliviar el estrés y la ansiedad en las distintas especies rescatadas.

Jin Shin Jyutsu: una terapia japonesa para reducir el estrés en animales

El Jin Shin Jyutsu, una práctica milenaria basada en la energía del cuerpo, se enfoca en la aplicación de una ligera presión sobre puntos específicos. Denis descubrió esta terapia mientras buscaba métodos alternativos para manejar su propio dolor crónico. Con el tiempo, decidió probarla en animales y notó mejoras en su comportamiento y bienestar.

“Muchos llegan a los refugios con un historial de maltrato o abandono. La ansiedad es común en ellos y esta técnica les ofrece una sensación de calma y seguridad”, explicó Denis.

Refugios de Long Island adoptan el Jin Shin Jyutsu para animales rescatados

Al notar los resultados positivos, varios refugios del estado le pidieron a Susan que se sume a sus equipos para implementar la técnica y ayudar a los animales rescatados a recuperar la calma. En Little Shelter Animal Rescue, un centro especializado en la rehabilitación de perros y gatos, vieron mejoras en aquellos que reciben sesiones con frecuencia.

“Hemos visto perros más relajados, con menos signos de ansiedad y mayor sociabilidad”, comentó un voluntario del refugio a The New York Post. “Es un método no invasivo que complementa otras terapias de rehabilitación”, precisó.

El Jin Shin Jyutsu también se aplica a animales de granja

La técnica no solo ayuda a perros y gatos, sino también a caballos, ovejas y hasta cerdos en santuarios de rescate. En una granja de la región, Denis trabajó con equinos que mostraban signos de ansiedad por experiencias traumáticas.

“Los caballos son especialmente receptivos a esta terapia. Con unas pocas sesiones, su postura y expresión cambian por completo”, aseguró Denis. “Pueden recuperar la confianza en los humanos y sentirse más tranquilos en su entorno”, añadió.

Qué dicen los estudios sobre el uso del Jin Shin Jyutsu en animales

Aunque la evidencia científica sobre el uso del Jin Shin Jyutsu en estos seres vivos sigue en desarrollo, algunos estudios demostraron que las terapias basadas en la energía pueden influir en la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés en diversas especies. Veterinarios holísticos comenzaron a integrar esta práctica en sus tratamientos, por la capacidad para complementar la medicina tradicional.

Denis espera que más profesionales en el ámbito veterinario exploren el potencial del Jin Shin Jyutsu y considera que su aplicación podría extenderse a hospitales veterinarios y centros de rehabilitación animal.

A medida que más personas descubren sus beneficios, el Jin Shin Jyutsu podría convertirse en una herramienta común en el cuidado de animales rescatados

El compromiso de Denis con el bienestar de estas especies inspiró a otros voluntarios y cuidadores a aprender sobre esta técnica. A medida que más personas descubren sus beneficios, el Jin Shin Jyutsu podría convertirse en una herramienta común en el cuidado de animales rescatados.

“Ver cómo un animal deja atrás el miedo y comienza a confiar es la mayor recompensa”, concluyó la enfermera jubilada, quien agregó: “Si esta práctica puede ofrecerles un poco de paz, vale la pena compartirla con el mundo”.