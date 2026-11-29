La gobernadora Kathy Hochul firmó el 23 de noviembre la legislación S.9348A/A.10411A, una nueva ley de Nueva York que limita el cobro de suscripciones por determinadas funciones que ya vienen instaladas en un vehículo. La regla no elimina todos los servicios pagos del automóvil: distingue entre equipamiento que funciona sin soporte continuo y otras prestaciones que necesitan conexiones, software o servicios adicionales.

Qué limita la nueva ley aprobada por Hochul para los compradores de vehículos

El texto restringe a fabricantes, concesionarios y sus agentes ofrecer una suscripción por una función basada en componentes instalados al comprar o arrendar el vehículo si, una vez activada, puede operar sin costo ni asistencia continuos del proveedor.

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Los asientos con calefacción son uno de los ejemplos mencionados por la ley. La existencia de una pieza instalada no resuelve por sí sola todos los casos: también importa si la función necesita un servicio o costo permanente para operar y si se encuentra entre las excepciones.

“Nadie debería tener que pagar cargos recurrentes simplemente por utilizar funciones en un vehículo que ya compró”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en el comunicado oficial. La declaración resume el objetivo de protección al consumidor.

La nueva ley de Hochul en Nueva York y sus excepciones para servicios conectados

El texto excluye, entre otros, las actualizaciones de navegación, el infoentretenimiento, la radio satelital, el wifi del vehículo, los servicios telemáticos y la asistencia en carretera. También exceptúa funciones de asistencia o automatización de conducción que dependen de software y servicios conectados que requieren una red de datos.

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Por eso, la firma de Hochul no significa que toda suscripción de navegación o asistencia al conductor vaya a desaparecer. El comunicado menciona categorías generales, pero las excepciones de la ley requieren examinar cómo funciona cada servicio. Las cuotas de un contrato de compra a plazos o arrendamiento tampoco se consideran suscripciones bajo esa disposición.

La norma permite ofrecer actualizaciones de software, pero impide cobrar por una actualización que corrija un defecto de seguridad cuando la legislación federal exige proporcionarla sin cargo. También prevé una multa civil de hasta US$250 por punto de venta para cada infracción.

Cuándo comenzará a aplicarse la ley SB S9348A

El texto fija su entrada en vigor 90 días después de convertirse en ley. El comunicado de la gobernadora menciona el 27 de febrero de 2027, una fecha que debe cotejarse con el cómputo del plazo legal y cualquier disposición aplicable. Hasta contar con esa aclaración, conviene distinguir el anuncio oficial del plazo escrito en la norma.

Para quienes compran o arriendan un auto en Nueva York, la información útil es identificar la función, el pago exigido y el servicio que la sostiene. La reglamentación y las condiciones del contrato serán relevantes para evaluar una prestación concreta.

La noticia en pocas líneas

¿Qué restringe la nueva ley de vehículos de Nueva York? Limita suscripciones para ciertas funciones preinstaladas que operan sin costos ni soporte continuos.

¿Qué servicios quedan exceptuados de la ley de Nueva York? Entre otros, wifi, radio satelital, actualizaciones de navegación y algunas funciones de asistencia al conductor.

¿Las cuotas de compra o alquiler de un auto quedan prohibidas? No. La ley distingue esos pagos de las suscripciones que regula.

¿Cuándo entra en vigor la ley de Hochul sobre suscripciones de autos? El texto fija 90 días desde su sanción; la fecha comunicada por el gobierno requiere cotejo con ese plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.