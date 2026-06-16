Nueva York en alerta, hoy: calles cerradas y desvíos por el partido de Francia vs. Senegal en Nueva Jersey

Nueva York puso en marcha un operativo especial de movilidad con motivo del partido entre Francia y Senegal por el Mundial 2026. El encuentro se disputará este martes 16 de junio a las 15 hs (hora local) en el New York New Jersey Stadium y coincide con uno de los horarios de mayor circulación de personas y vehículos en un día laborable.

Qué calles cierran en Midtown por Francia vs. Senegal del Mundial 2026

Ante la llegada de miles de aficionados al área metropolitana, las autoridades declararon un “día de alerta por congestión vehicular”. Esta medida busca reducir el impacto del tránsito en Manhattan y facilitar el desplazamiento hacia el recinto deportivo ubicado en Nueva Jersey.

Se implementarán restricciones de tráfico y cierres de calles significativos en Midtown Foto de Clément Vatte en Unsplash

El gobierno municipal pidió a residentes y visitantes evitar el uso de vehículos particulares y optar por el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie para minimizar demoras durante la jornada.

De acuerdo con la información oficial, desde las 9 hasta las 20 hs rige un esquema especial de circulación en Midtown. Durante ese período, determinados corredores estarán reservados para autobuses vinculados al evento, unidades de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), vehículos acreditados por la organización del Mundial y servicios de emergencia.

Entre las principales modificaciones figuran:

La transformación de la 42nd Street en un corredor exclusivo entre la First y la Twelfth Avenue.

También se habilitaron carriles reservados en la Fifth Avenue y la Sixth Avenue entre 42nd Street y 59th Street.

Las restricciones alcanzan además a la West 40th Street, entre 8th Avenue y 11th Avenue.

La West 58th Street también será de uso exclusivo en los tramos desde la 5th Avenue hasta la 6th Avenue y desde la 7th Avenue hasta la 8th Avenue.

Además, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) también agregó en un comunicado que en los días de partido, los siguientes puntos estarán totalmente cerrados a todo tipo de tráfico:

West 41st Street: desde la 8th Avenue hasta la 10th Avenue.

West 40th Street: en el tramo comprendido entre la 8th Avenue y Bond Street.

Dyer Avenue (Rampa G): desde la 34th Street hasta el Lincoln Tunnel.

Escaleras del Tudor City Bridge: tanto en el lado norte como en el lado sur de la 42nd Street.

Debido a que el evento coincide con la hora pico en un día laboral, las autoridades declararon una alerta de congestión vehicular en Manhattan Foto de Nelson Ndongala en Unsplash

Penn Station: cierres, accesos y horarios por Francia vs. Senegal

Las inmediaciones de Penn Station registran medidas especiales para organizar el ingreso de espectadores que se trasladan hacia el estadio. Varias calles cercanas fueron cerradas al tránsito para permitir la formación de filas y el movimiento de pasajeros.

La 33rd Street entre 7th Avenue y 8th Avenue permanecerá parcialmente restringida.

El tramo comprendido entre la 7th Avenue y 8th Avenue volverá a habilitarse después de las 15 hs.

El sector entre 6th Avenue y 7th Avenue continuará cerrado hasta las 20 hs.

También se dispuso el cierre de la 32nd Street entre 6th Avenue y 7th Avenue, con reapertura prevista luego del inicio del encuentro.

Camiones en Midtown: horarios y zona restringida por el Mundial 2026

Como parte del plan de movilidad, se limitaron las operaciones de camiones de carga en el sector comprendido entre la 30th Street y 60th Street de Manhattan, desde el East River hasta el Hudson River. La medida estará vigente entre las 9 hs hasta las 20 hs y afecta únicamente a vehículos de gran porte destinados a entregas comerciales.

Permanecen exceptuados automóviles de reparto, furgonetas, bicicletas de carga, servicios esenciales y vehículos autorizados. Las autoridades indicaron que el objetivo es reducir la congestión en una zona donde se espera una elevada concentración de personas durante el desarrollo del partido.

Nueva York en conjunto con Nueva Jersey son sede del Mundial 2026

Cómo llegar al New York- New Jersey Stadium desde Nueva York en transporte público

Los organismos de transporte señalaron que la forma más práctica de llegar al estadio es mediante servicios ferroviarios y autobuses habilitados para el evento. Además, no habrá estacionamiento destinado a espectadores dentro del complejo deportivo.

Los trenes de NJ Transit partirán desde Penn Station y otros puntos de Nueva Jersey con conexión en Secaucus Junction, donde los aficionados deberán realizar un trasbordo hacia servicios especiales con destino al estadio.

La red regional también continuará con sus operaciones mediante el metro de la MTA, los trenes PATH, los servicios de ferry, Long Island Rail Road, Metro-North y Amtrak, aunque algunas líneas de autobuses en Midtown podrían registrar modificaciones temporales.

Tras el partido entre Francia y Senegal, la sede compartida de Nueva York y Nueva Jersey recibirá nuevos encuentros del Mundial 2026 los días 22, 25, 27 y 30 de junio, además del 5 y el 19 de julio, que incluirán partidos de las fases eliminatorias y la final. Para cada una de esas fechas se prevé la aplicación de medidas similares de tránsito, transporte y control de accesos.