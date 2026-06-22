Lo avisó Hochul: se vienen tormentas y posibles inundaciones en New York City y otras ciudades del estado

En medio de las inclemencias del tiempo, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, advirtió a los ciudadanos que se preparen ante tormentas y posibles inundaciones en la ciudad y otras áreas del estado. La alerta está vigente y los meteorólogos prevén que las precipitaciones continuarán hasta el martes, con recomendaciones de precaución y distintas zonas afectadas.

Alerta de Hochul por tormentas y posibles inundaciones en Nueva York y otras ciudades

Luego de un fin de semana lluvioso, el tiempo no da tregua en Nueva York y las autoridades se mantienen activas con alertas y recomendaciones para los ciudadanos. A través de su cuenta en X, Hochul dejó un mensaje de advertencia para los residentes este lunes 22 de junio.

Hochul advirtió a los ciudadanos de Nueva York que se mantengan alerta ante posibles inundaciones @GovKathyHochul

“Advertencia, Nueva York: esperamos condiciones climáticas severas en las próximas 24 horas, con tormentas en todo el estado y una alerta de inundaciones vigente para la ciudad”, escribió en primer lugar. En esa línea, instó a los habitantes a mantenerse atentos ante las actualizaciones del tiempo.

“Por favor, manténganse alerta, sigan los pronósticos locales y eviten viajes innecesarios. Manténganse al tanto del la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (Dhses, por sus siglas en inglés)“, expresó Hochul.

Alerta por inundaciones y lluvias en Nueva York: el pronóstico

En sus redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de inundaciones que continúa vigente para la ciudad desde las 14 hs de este lunes hasta las 6 hs de mañana martes 23 de junio.

La agencia advirtió que habrá lluvias generalizadas que afectarán tanto a la Gran Manzana como al resto del estado. Además, las autoridades indicaron que las precipitaciones más abundantes caerán en Long Island hasta el área de la capital.

La alerta de tormentas continúa vigente en Nueva York hasta el martes a la madrugada

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene un aviso de inundaciones con énfasis en las zonas de West Milford y la ciudad capital, además de Newark y Princeton en Nueva Jersey. En este pronóstico, hay posibilidad de precipitaciones muy intensas en períodos cortos, en tanto algunas tormentas podrían producir ráfagas fuertes de viento y tiempo severo.

El sitio web de Accuweather muestra el siguiente pronóstico para los próximos tres días en Nueva York:

Lunes 22 de junio : mínima de 19°C y máxima de 24°C. Hay 100% de probabilidad de lluvia y tormentas.

: mínima de 19°C y máxima de 24°C. Hay 100% de probabilidad de lluvia y tormentas. Martes 23 de junio : mínima de 18°C y máxima de 25°C. Hay 70% de probabilidad de lluvia por la mañana, aunque es probable que el día se aclare posteriormente.

: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Hay 70% de probabilidad de lluvia por la mañana, aunque es probable que el día se aclare posteriormente. Miércoles 24 de junio: mínima de 19°C y máxima de 29°C. Hay 2% de probabilidad de lluvia, estará principalmente claro y con un tiempo más cálido en general.

Las recomendaciones frente a inundaciones y tormentas en Nueva York

En primer lugar, el DHS de Nueva York recomendó a los habitantes dirigirse a los terrenos más elevados en momentos de lluvia intensa y evitar conducir o caminar en zonas de inundación. Además, en su sitio web oficial, indica los siguientes consejos: