Lo avisó Hochul: se vienen tormentas y posibles inundaciones en New York City y otras ciudades del estado
Las autoridades mantienen una alerta vigente hasta las 6 del martes; cuáles son las zonas más afectadas por las precipitaciones intensas
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En medio de las inclemencias del tiempo, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, advirtió a los ciudadanos que se preparen ante tormentas y posibles inundaciones en la ciudad y otras áreas del estado. La alerta está vigente y los meteorólogos prevén que las precipitaciones continuarán hasta el martes, con recomendaciones de precaución y distintas zonas afectadas.
Alerta de Hochul por tormentas y posibles inundaciones en Nueva York y otras ciudades
Luego de un fin de semana lluvioso, el tiempo no da tregua en Nueva York y las autoridades se mantienen activas con alertas y recomendaciones para los ciudadanos. A través de su cuenta en X, Hochul dejó un mensaje de advertencia para los residentes este lunes 22 de junio.
“Advertencia, Nueva York: esperamos condiciones climáticas severas en las próximas 24 horas, con tormentas en todo el estado y una alerta de inundaciones vigente para la ciudad”, escribió en primer lugar. En esa línea, instó a los habitantes a mantenerse atentos ante las actualizaciones del tiempo.
“Por favor, manténganse alerta, sigan los pronósticos locales y eviten viajes innecesarios. Manténganse al tanto del la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York (Dhses, por sus siglas en inglés)“, expresó Hochul.
Alerta por inundaciones y lluvias en Nueva York: el pronóstico
En sus redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de inundaciones que continúa vigente para la ciudad desde las 14 hs de este lunes hasta las 6 hs de mañana martes 23 de junio.
La agencia advirtió que habrá lluvias generalizadas que afectarán tanto a la Gran Manzana como al resto del estado. Además, las autoridades indicaron que las precipitaciones más abundantes caerán en Long Island hasta el área de la capital.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene un aviso de inundaciones con énfasis en las zonas de West Milford y la ciudad capital, además de Newark y Princeton en Nueva Jersey. En este pronóstico, hay posibilidad de precipitaciones muy intensas en períodos cortos, en tanto algunas tormentas podrían producir ráfagas fuertes de viento y tiempo severo.
El sitio web de Accuweather muestra el siguiente pronóstico para los próximos tres días en Nueva York:
- Lunes 22 de junio: mínima de 19°C y máxima de 24°C. Hay 100% de probabilidad de lluvia y tormentas.
- Martes 23 de junio: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Hay 70% de probabilidad de lluvia por la mañana, aunque es probable que el día se aclare posteriormente.
- Miércoles 24 de junio: mínima de 19°C y máxima de 29°C. Hay 2% de probabilidad de lluvia, estará principalmente claro y con un tiempo más cálido en general.
Las recomendaciones frente a inundaciones y tormentas en Nueva York
En primer lugar, el DHS de Nueva York recomendó a los habitantes dirigirse a los terrenos más elevados en momentos de lluvia intensa y evitar conducir o caminar en zonas de inundación. Además, en su sitio web oficial, indica los siguientes consejos:
- Conocer la ruta más segura desde su casa o negocio hasta un terreno elevado y seguro en caso de que sea necesario evacuar con prisa.
- Elaborar y poner en práctica un plan de “escape familiar” e identificar un punto de encuentro en caso de que los miembros de la familia se separen.
- Hacer una lista detallada de todos los objetos de valor, incluidos muebles, ropa y demás pertenencias personales. Guardar la lista en un lugar seguro.
- Almacenar suministros de emergencia de alimentos enlatados, medicamentos, artículos de primeros auxilios y agua potable. Guardar el agua potable en recipientes limpios y cerrados.
- Planificar qué hacer con las mascotas.
- Tener a mano una radio portátil, linternas, pilas de repuesto y equipo de cocina de emergencia.
- Mantener su automóvil con el tanque lleno. Si se corta el suministro eléctrico, es posible que las gasolineras no puedan abastecerse de combustible durante varios días.
- Tener un pequeño kit de suministros para casos de emergencia en el maletero del automóvil.
- Descubrir cuántos pies se encuentra la propiedad por encima y por debajo de los posibles niveles de inundación. En base a esto, determinar si existe riesgo de inundación.
- Contar con materiales como sacos de arena, madera contrachapada, láminas de plástico y tablones para impermeabilizar en caso de emergencia
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