El nuevo pronóstico oficial: un 63% de probabilidades de tener un super El Niño en Estados Unidos

Estados Unidos podría atravesar uno de los eventos climáticos más intensos de las últimas décadas. Los informes oficiales más recientes indican que fenómeno de El Niño ya se instaló en el océano Pacífico tropical y que existe una elevada probabilidad de que evolucione hacia una categoría excepcional durante los próximos meses.

Pronóstico de la NOAA: aumenta la probabilidad de un evento muy fuerte de El Niño

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó el desarrollo oficial de El Niño y emitió una alerta específica ante la expectativa de que el fenómeno se fortalezca de manera sostenida durante el segundo semestre del año.

Qué Es El Niño

Según las proyecciones de sus especialistas, existe un 63% de probabilidades de que la temperatura superficial del mar en la región de monitoreo del Niño en el océano Pacífico supere los 2°C por encima de los valores normales.

Cuando se alcanza ese umbral, el organismo considera que se trata de un evento “muy fuerte”, una categoría reservada para los episodios más intensos registrados históricamente.

El escenario previsto apunta a que el fenómeno alcance su máxima intensidad durante el invierno boreal, es decir, entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Los expertos aclaran que, si bien un evento de gran magnitud incrementa la probabilidad de determinados patrones meteorológicos, no implica que sus consecuencias sean idénticas en todas las regiones.

Qué es El Niño y cómo se forma, según la NOAA

La NOAA define a El Niño como la fase cálida del fenómeno conocido como Oscilación del Sur de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés). Su formación se declara cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial permanecen al menos 0,5°C por encima del promedio durante varios meses consecutivos.

Los científicos también monitorean la llamada circulación de Walker, un enorme sistema atmosférico de vientos que se desplaza de este a oeste y que se impulsa por las diferencias de temperatura y presión entre las aguas cálidas del Pacífico occidental y las más frías del sector oriental.

Cuando esa circulación se debilita y las aguas cálidas comienzan a desplazarse hacia la costa de América del Sur, se establece oficialmente el fenómeno. Las imágenes satelitales difundidas por el organismo muestran que el calentamiento del Pacífico se expandió rápidamente durante los primeros meses de 2026, y de esta forma se consolidaron las condiciones necesarias para el desarrollo del evento.

Cómo podría cambiar el clima en Estados Unidos con El Niño

Los mayores efectos suelen presentarse durante el invierno del hemisferio norte. En esa época, la corriente en chorro que atraviesa el Pacífico norte tiende a desplazarse hacia el sur, lo que modifica las trayectorias habituales de las tormentas.

Los especialistas consideran que un evento es "muy fuerte" cuando la temperatura superficial del mar supera los 2°C por encima de los valores normales NOAA

Ese cambio impacta directamente en la distribución de las precipitaciones y las temperaturas en gran parte del país norteamericano.

Los impactos más frecuentes asociados a El Niño incluyen: