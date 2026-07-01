Mamdani activa el Plan de Emergencia por calor mientras Nueva York espera un récord climático para este jueves

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó que durante los próximos días la ciudad enfrentará un calor extremo. En ese sentido, activó el Plan de Emergencia que implica la apertura de centros de enfriamiento en los cinco distritos.

Alerta por calor extremo en la ciudad de Nueva York

En un comunicado de la oficina del alcalde de Nueva York, se dio a conocer que durante esta semana es probable que las temperaturas alcancen los 95 °F (35 °C) o más. Además, debido a la humedad, la sensación térmica será aún mayor, lo que representa condiciones peligrosas para buena parte de la población.

Mamdani inauguró la temporada con un salto a la pileta

Por esa razón, el alcalde Mamdani activó el Plan de Emergencia por Calor en la ciudad mediante el cual, a partir del miércoles 1° de julio, se abrirán cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos de la Gran Manzana.

Las autoridades explicaron que, a medida que entren en funcionamiento, estos lugares se añadirán a un mapa disponible en el sitio web oficial. La recomendación es que los residentes, especialmente aquellos que no tengan aire acondicionado, se mantengan informados sobre las opciones a su alcance para no sufrir el calor.

Además, ya están abiertas las piscinas públicas gratuitas en la ciudad en un horario de 11 a 19 hs todos los días. También, mediante la iniciativa Cool It! NYC, los residentes pueden consultar el mapa que indica la ubicación de fuentes de agua para refrescarse, sistemas de agua potable públicos y zonas en donde ponerse bajo la sombra.

Nueva York alcanzará los 100 grados Fahrenheit el jueves

De acuerdo con las previsiones de las autoridades de la ciudad de Nueva York , el próximo jueves 2 de julio será el primer día, desde el 18 de julio de 2012, en que en Central Park se registren 100 °F (37,7 °C) de temperatura.

, el próximo jueves 2 de julio será el primer día, desde el 18 de julio de 2012, en que de temperatura. Dado que las condiciones podrían incluso volverse más sofocantes hacia el fin de semana, el alcalde Mamdani recomendó a la población tomar precauciones y organizar sus horarios laborales y de cuidado infantil.

y organizar sus horarios laborales y de cuidado infantil. Además, pidió mantenerse en contacto con amigos y familiares, principalmente con adultos mayores y personas con discapacidad y problemas de salud preexistentes.

El mapa interactivo difundido por el gobierno de Nueva York durante el calor extremo permite encontrar refugios climáticos cercanos, como centros de enfriamiento municipales, bibliotecas, museos y espacios con aire acondicionado Nueva York gobierno

A los empleadores les solicitó establecer un plan de apoyo con medidas como garantizar el acceso al agua potable, contar con áreas de descanso frescas, brindar mayores pausas y, en caso de ser necesario, reprogramar las labores extenuantes.

Qué hacer ante síntomas por el calor en Nueva York

Ante las temperaturas que se esperan en los próximos días, las autoridades de la ciudad de Nueva York pidieron a la población mantenerse atenta a los síntomas de los problemas de salud relacionados con el calor, entre ellos:

Piel caliente y seca

Dificultad para respirar

Taquicardia

Confusión

Desorientación

Mareos

Náuseas

Vómitos

Durante los próximos días se espera que las temperaturas aumenten en la ciudad de Nueva York Imagen generada con Inteligencia Art

En caso de que se presenten estos signos, se debe llamar al 311 para solicitar un equipo de asistencia o, en caso de emergencias, al 911. Como medida de prevención, se recomienda enviar un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 para registrarse y recibir actualizaciones de emergencia.