Mamdani activa el Plan de Emergencia por calor mientras Nueva York espera un récord climático para este jueves
El gobierno municipal pidió a la población mantenerse alerta y tomar precauciones
- 3 minutos de lectura'
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó que durante los próximos días la ciudad enfrentará un calor extremo. En ese sentido, activó el Plan de Emergencia que implica la apertura de centros de enfriamiento en los cinco distritos.
Alerta por calor extremo en la ciudad de Nueva York
En un comunicado de la oficina del alcalde de Nueva York, se dio a conocer que durante esta semana es probable que las temperaturas alcancen los 95 °F (35 °C) o más. Además, debido a la humedad, la sensación térmica será aún mayor, lo que representa condiciones peligrosas para buena parte de la población.
Por esa razón, el alcalde Mamdani activó el Plan de Emergencia por Calor en la ciudad mediante el cual, a partir del miércoles 1° de julio, se abrirán cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos de la Gran Manzana.
Las autoridades explicaron que, a medida que entren en funcionamiento, estos lugares se añadirán a un mapa disponible en el sitio web oficial. La recomendación es que los residentes, especialmente aquellos que no tengan aire acondicionado, se mantengan informados sobre las opciones a su alcance para no sufrir el calor.
Además, ya están abiertas las piscinas públicas gratuitas en la ciudad en un horario de 11 a 19 hs todos los días. También, mediante la iniciativa Cool It! NYC, los residentes pueden consultar el mapa que indica la ubicación de fuentes de agua para refrescarse, sistemas de agua potable públicos y zonas en donde ponerse bajo la sombra.
Nueva York alcanzará los 100 grados Fahrenheit el jueves
- De acuerdo con las previsiones de las autoridades de la ciudad de Nueva York, el próximo jueves 2 de julio será el primer día, desde el 18 de julio de 2012, en que en Central Park se registren 100 °F (37,7 °C) de temperatura.
- Dado que las condiciones podrían incluso volverse más sofocantes hacia el fin de semana, el alcalde Mamdani recomendó a la población tomar precauciones y organizar sus horarios laborales y de cuidado infantil.
- Además, pidió mantenerse en contacto con amigos y familiares, principalmente con adultos mayores y personas con discapacidad y problemas de salud preexistentes.
- A los empleadores les solicitó establecer un plan de apoyo con medidas como garantizar el acceso al agua potable, contar con áreas de descanso frescas, brindar mayores pausas y, en caso de ser necesario, reprogramar las labores extenuantes.
Qué hacer ante síntomas por el calor en Nueva York
Ante las temperaturas que se esperan en los próximos días, las autoridades de la ciudad de Nueva York pidieron a la población mantenerse atenta a los síntomas de los problemas de salud relacionados con el calor, entre ellos:
- Piel caliente y seca
- Dificultad para respirar
- Taquicardia
- Confusión
- Desorientación
- Mareos
- Náuseas
- Vómitos
En caso de que se presenten estos signos, se debe llamar al 311 para solicitar un equipo de asistencia o, en caso de emergencias, al 911. Como medida de prevención, se recomienda enviar un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 para registrarse y recibir actualizaciones de emergencia.
- 1
Murió Daniel Melingo, el exmiembro de Los Abuelos de la Nada y fundador de Los Twist que encontró en el tango su lugar en el mundo
- 2
Pese al pedido de “clemencia” de Keanu Reeves, el director Carl Rinsch fue condenado a prisión por estafar a Netflix
- 3
Seis argentinos fueron detenidos por colarse a la cancha y la policía de Miami advierte para el partido del viernes
- 4
Guillermo Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y dijo: “No sé si Adorni era idóneo”