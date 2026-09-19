Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, 34 años: “Soy más viejo que el ICE”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, apuntó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en medio del incremento de las redadas migratorias. En una entrevista, aseguró que la agencia operaba con “crueldad e inhumanidad” y que debía ser eliminada.

Los dichos de Zohran Mamdani sobre el ICE

Mamdani mostró su postura sobre el ICE en una entrevista con El País. Allí, destacó sus discusiones con el presidente Donald Trump sobre la agencia migratoria.

“He sido muy claro en que he tenido una amplia gama de desacuerdos con el presidente. Sobre inmigración, por ejemplo, le he dicho que el ICE es una agencia que opera con crueldad e inhumanidad”, dijo.

En ese contexto, el alcalde sostuvo que la agencia debía ser eliminada y que las redadas han generado terror en las comunidades migrantes. “Se ha hablado mucho de lo joven que soy, pero soy más viejo que el ICE, y aun así vemos a personas incapaces de imaginar un futuro sin esa agencia”, detalló.

“Demasiado de este horror se ha incorporado a la vida cotidiana. Eso refleja que no se trata de una anomalía en su funcionamiento, sino de una característica de su existencia”, agregó.

De acuerdo con el sitio web oficial del ICE, la agencia federal se fundó en 2003 mediante la fusión de las unidades de investigación y control interno del antiguo Servicio de Aduanas y el Servicio de Inmigración y Naturalización. George W. Bush era el presidente de EE.UU. en ese momento.

La identidad política de Zohran Mamdani

En la entrevista, el demócrata se declaró socialista y afirmó que a la mayoría de los neoyorquinos no les preocupa su identidad política. “No me preguntan cómo defino mi política, sino si hay espacio para ellos dentro de ella”, detalló.

Zohran Mamdani trató de no definirse como "anti-Trump" tras remarcar que tiene la responsabilidad de colaborar con el president ede EE.UU.

“Dejaré que sean otros quienes me etiqueten. Etiquetas no me faltan”, señaló.

De igual modo, evitó definirse como “anti-Trump” al asegurar que, como alcalde, tiene la responsabilidad de colaborar con cualquier persona que tenga capacidad de incidir en la vida de los neoyorquinos, y eso incluye al republicano.

El costo personal de Zohran Mamdani tras convertirse en alcalde la ciudad de Nueva York

Luego de ocho meses de haber asumido el cargo (siete al momento de la entrevista), Mamdani también reveló que lo más difícil de sobrellevar en su función como alcalde han sido los mensajes negativos hacia él y su esposa, Rama Duwaji.

Mamdani aseguró que los mensajes negativos contra su esposa Rama Duwaji han sido uno de los obstáculos en medio de su gestión como alcalde Oficina del Alcalde de Nueva York

Desde este punto, el demócrata reflexionó sobre el impacto de la política en los núcleos familiares. “Ella [Duwaji] es más importante para mí que cualquier otra cosa. Cuando trabajas en política, cosas que antes te parecían clichés adquieren un significado muy real”, dijo.

“Cuando eres joven, escuchas a los políticos decir que sus familias no pidieron este tipo de vida, y no terminas de entenderlo. Pero cuando lo vives en primera persona, te das cuenta de que tú elegiste hacer este trabajo. Ellos no. Lo único que eligieron fue quererte. Y eso no significa que sus vidas deban transformarse por tu decisión”.