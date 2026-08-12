Noticias del ICE hoy: qué se sabe de las redadas en Nueva York y los arrestos migratorios en aeropuertos

El despliegue masivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York generó enfrentamientos y tensión en diversos vecindarios durante las últimas semanas. Las autoridades federales incrementaron las operaciones migratorias en distintos puntos estratégicos de la Gran Manzana bajo la administración Trump, incluso en los aeropuertos.

Redadas del ICE en Nueva York: qué zonas registraron operativos y protestas

La Coalición de Inmigración de Nueva York registró operativos del ICE en Queens, Brooklyn, Manhattan y Staten Island en los últimos días, de acuerdo con un informe de USA Today del 6 de agosto de 2026. Los agentes federales concentraron sus acciones en barrios con alta densidad de población inmigrante en los distintos distritos de la ciudad.

Los agentes del ICE realizan redadas con sus rostros cubiertos en Nueva York y todo Estados Unidos Ryan Murphy - FR172324 AP

Por ejemplo, el vecindario de Inwood, en el extremo norte de Manhattan, registró una intensa actividad de control migratorio y protestas. En esta zona, el 30 de julio, los agentes utilizaron gas pimienta contra manifestantes cerca del parque Inwood Hill durante los operativos.

A su vez, el reporte asegura que la presencia de personal enmascarado y de vehículos oficiales alteran la rutina diaria en calles comerciales y residenciales. En ese marco, las autoridades municipales recorrieron corredores comerciales como la calle East 116 en East Harlem para informar sobre los derechos migratorios de las personas.

Ante esta situación, los comerciantes y residentes locales manifestaron temor ante la posibilidad de nuevas intervenciones en negocios y viviendas. Las organizaciones locales distribuyeron tarjetas informativas y letreros de acceso privado para proteger a la comunidad.

Arrestos del ICE en aeropuertos: cómo funcionan los controles migratorios en vuelos nacionales

La administración federal amplió las operaciones de control migratorio del ICE en las terminales aeroportuarias del país a través de acuerdos de cooperación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Principalmente, los agentes interceptan a ciudadanos extranjeros con visados vencidos durante los controles de tránsito nacional.

De acuerdo con The New York Times, las acciones de detención ocurren en mostradores de facturación y puertas de embarque con agentes vestidos de civiles. Los afectados son principalmente personas con solicitudes de residencia y permisos de trabajo vigentes.

Los agentes del ICE en aeropuertos bucan a migrantes que tengan su período de estancia vencido en Estados Unidos Fotomontaje editado con IA

Por ello, los abogados especializados recomiendan evitar viajes nacionales ante el incremento de estas intervenciones en aeropuertos. El programa utiliza información compartida por las aerolíneas para rastrear a los viajeros que superaron el tiempo autorizado de estancia.

Según recientes datos difundidos, Nueva York forma parte del grupo de 15 estados donde se registraron operativos migratorios en terminales aéreas.

Redadas del ICE en Nueva York: denuncias por perfilamiento racial y uso de gas pimienta

De acuerdo con otro informe de The New York Times, en la ola de redadas los agentes federales operan con sus rostros cubiertos con máscaras. El uso de gas pimienta y la intervención en espacios públicos caracterizan las tácticas de contención aplicadas por los uniformados.

En ese marco, las organizaciones civiles denunciaron patrones de perfil racial en las detenciones ejecutadas en distintos puntos de EE.UU. Los demandantes aseguraron que el hecho de usar vehículos sin identificación oficial y realizar bloqueos en vías públicas genera confrontaciones directas con residentes y manifestantes.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Además, algunos registros en video mostraron que los oficiales utilizaron terminología despectiva durante las intervenciones realizadas en otras ciudades del país norteamericano. Distintos tribunales analizan denuncias sobre paradas y detenciones presuntamente basadas en la apariencia, el origen étnico, el idioma u otros factores.