El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la segunda ronda de Pop-Up Produce, una iniciativa que brinda repartos gratuitos de alimentos frescos a personas mayores. Las jornadas se realizarán durante noviembre y diciembre.

Qué se sabe de la iniciativa de Mamdani para repartir alimentos gratis a personas mayores

El alcalde confirmó la segunda ronda a través de un comunicado de prensa, donde anunció que la jornada va a incrementar los sitios de distribución de diez a 20 ubicaciones repartidas entre los cinco distritos de Nueva York.

Las jornadas de reparto se realizarán durante noviembre y diciembre en centros para adultos mayores Pamela Smith - FR172156 AP

“Para proteger a una de nuestras poblaciones más vulnerables, la ciudad vuelve a poner en marcha un programa que funcionó y que va a repartir miles de bolsas de alimentos frescos gratis en espacios pensados para que la gente se sienta parte de una comunidad”, dijo Mamdani.

La medida responde, en principio, a las modificaciones federales en los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que extendieron los requisitos de trabajo obligatorio a personas de hasta 64 años.

Cómo funciona el Pop-Up Produce, el programa impulsado por Mamdani

La iniciativa está dirigida a las personas mayores de 60 años y la jornada de distribución se va a realizar en el período de noviembre-diciembre en centros para seniors, despensas de alimentos y centros comunitarios distribuidos en la ciudad.

Para conocer la lista de fechas u horarios, los beneficiarios pueden ingresar a nyc.gov/aging o comunicarse con la línea de atención Aging Connect al 212-244-6469 (212-AGING-NYC).

El Pop-Up Produce incide en las personas mayores de 60 años GUSEV IGOR VLADIMIROVICH

“Invito a nuestras personas mayores a acompañarnos esta temporada en los 20 eventos gratuitos para repartir frutas y verduras frescas y saludables”, dijo la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, la Dra. Helen Arteaga.

Durante la primera ronda en agosto, se distribuyeron 24.000 bolsas de frutas y verduras en diez sitios de la ciudad. Tras su éxito, la administración Mamdani decidió duplicar a 20 ubicaciones para la segunda fase.

Nuevas propuestas federales que modifican los requisitos para acceder a SNAP

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta que prevé modificar las reglas de elegibilidad categórica de SNAP. Algunas de las medidas incluyen:

Eliminación de la Elegibilidad Categórica de Base Amplia ( BBCE , por sus siglas en inglés): se suspende la posibilidad de otorgar elegibilidad automática mediante beneficios o servicios no monetarios o en especie .

( , por sus siglas en inglés): se suspende la posibilidad de otorgar elegibilidad automática mediante beneficios o servicios . Restablecimiento de pruebas de ingresos y recursos: los estados que utilizaban la BBCE (46 a diciembre de 2025) deberán volver a aplicar las pruebas regulares de elegibilidad de SNAP, que incluyen ingreso bruto igual o inferior al 130% de las Pautas Federales de Pobreza (FPG).

Los comentarios por escrito deben recibirse a más tardar el 10 de diciembre de 2026 para que sean tomados en cuenta, según explica Federal Register.