Un posible aumento de hasta US$5 por pedido abrió una disputa entre Amazon y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La empresa advirtió a sus clientes que un proyecto municipal sobre entregas podría encarecer los envíos. El funcionario rechazó esa explicación y atribuyó una eventual suba a la decisión de la compañía.

La advertencia de Amazon y la respuesta del alcalde Mamdani

El 19 de noviembre, Amazon publicó el mensaje que había enviado a clientes de la ciudad. Allí sostuvo que la iniciativa Intro 518 podría elevar los precios, afectar su forma de reparto y obligarla a considerar el traslado de operaciones fuera de la ciudad. Presentó la cifra de hasta US$5 como un escenario posible, no como un cargo ya aplicado.

Zohran Mamdani mostró su respaldo a una propuesta legislativa diseñada para regular a gigantes corporativos como Amazon Fotomontaje creado con IA (Yuki Iwamura - AP)

Ese mismo día, Mamdani respondió en una publicación en X reproducida por Benzinga. “Si Jeff Bezos añade 5 dólares a tu pedido, no es por los esfuerzos del Concejo para proteger los derechos de los trabajadores y mantener seguras nuestras calles. Es codicia”, escribió el alcalde.

En una conferencia de prensa posterior, cuya transcripción difundió la alcaldía, Mamdani volvió a defender la propuesta. Dijo que la reacción atribuida a Bezos, fundador de Amazon, era “decepcionante, por decir lo menos”, en un contexto de alto costo de vida. Planteó que la legislación busca establecer controles sobre el sector de entregas de última milla para proteger a residentes y trabajadores.

Qué dispone el proyecto de Mamdani que está en discusión en Nueva York

La propuesta, conocida como Delivery Protection Act, fue presentada por la concejala Tiffany Cabán. El texto disponible en el Concejo prevé licencias para operadores de determinadas instalaciones desde las que se distribuyen paquetes al consumidor final, junto con requisitos de seguridad, capacitación y empleo.

Archivo.- Un camión llega a almacenes de Amazon el 1° de abril de 2022, en el distrito de Staten Island, Nueva York

En la versión explicada por LA NACION en octubre, las empresas alcanzadas deberían emplear directamente a quienes cumplen tareas esenciales de almacenamiento y reparto, con las excepciones previstas. Amazon utiliza negocios de reparto externos para parte de sus entregas. El texto continúa en discusión y puede cambiar antes de cualquier votación: No se trata de una ley vigente ni de un impuesto municipal ya aprobado.

Amazon argumenta que la propuesta pondría en riesgo a pequeñas empresas que integran su red y a sus empleados. En su comunicado pidió a los clientes contactar a sus representantes y dijo que había invitado a los concejales a visitar sus instalaciones. Su cálculo de costos es una advertencia de parte, no una estimación independiente ni una tarifa fijada por el Concejo.

Mamdani sostiene que la regulación responde a riesgos laborales y de tránsito alrededor de los centros de distribución. El alcalde citó cifras sobre accidentes y lesiones al defenderla. Dichas cifras son parte de su argumento y no prueban por sí solas cómo cambiarían los precios si el texto se aprobara.

Qué significa para clientes y repartidores

Para las familias que compran desde los cinco distritos de Nueva York, la discusión se refiere al costo y la modalidad de entrega de pedidos futuros. Por ahora, la advertencia de Amazon no confirma que cada compra vaya a pagar US$5 adicionales. El resultado dependerá del texto final, su aprobación y de las decisiones comerciales de la empresa.

De aprobarse, la medida afectaría a los cinco distritos de Nueva York Amazon

Para los trabajadores y negocios de reparto, el punto de conflicto es quién los contrata y qué obligaciones tendría el operador de las instalaciones. Una eventual modificación del proyecto podría alterar ese esquema, por lo que conviene revisar su versión vigente antes de tomar sus condiciones como definitivas.

La noticia en pocas líneas

¿Qué advirtió Amazon a clientes de Nueva York? La empresa dijo el 19 de noviembre de 2026 que el proyecto municipal podría sumar hasta US$5 por pedido.

¿Qué respondió Mamdani sobre los envíos de Amazon? El alcalde de Nueva York atribuyó una eventual suba a la compañía y defendió la propuesta laboral.

¿La ley de reparto de Nueva York ya fue aprobada? La iniciativa Intro 518 seguía en discusión en el Concejo y puede modificarse.

¿Qué busca regular el proyecto de reparto de Nueva York? Propone licencias y requisitos de empleo, seguridad y capacitación para ciertas instalaciones de última milla.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.