“Memory Markers”: Mamdani y un mapa de Nueva York con 27 historias marcadas por los atentados del 9/11

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció “Memory Markers”, un mapa digital interactivo que muestra relatos vinculados a los lugares donde ocurrieron las labores de rescate y recuperación tras los atentados del 11 de septiembre. La iniciativa busca ser un homenaje al “heroísmo, sacrificio y altruismo” de los neoyorquinos.

Qué se sabe de “Memory Markers”, el homenaje digital de Mamdani por el 9/11

La administración Mamdani anunció la noticia en un comunicado de prensa. Allí, explicaron que el mapa utilizaba la red de pantallas de LinkNYC en los cinco distritos de la ciudad para presentar los relatos.

El programa utiliza la red de pantallas de LinkNYC en los cinco distritos para mostrar decenas de relatos vinculados MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En los días, semanas y meses posteriores a los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los neoyorquinos se unieron de muchas maneras para ayudar a nuestra ciudad a recuperarse”, dijo Mamdani.

“Nos recuperamos juntos entonces y recordaremos ahora con las historias de los héroes cotidianos que perdimos, aquellos que quedan y reconociendo que el 11-S fue un día que nunca terminó”, agregó.

La iniciativa cuenta con un mapa interactivo que presenta los lugares exactos donde hubo labores de rescate nyc.gov

Cada historia se transmite en las esquinas exactas donde ocurrieron los hechos. Dispone de una plataforma digital y un mapa que se puede ver a través de un sitio web especial.

Cuáles son las historias presentadas en el mapa interactivo de Mamdani por el 9/11

El “Memory Markers” presenta 27 historias en su mapa interactivo. Algunas de estas se cuentan de la siguiente manera:

Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York

Pocas horas después del ataque, el vestíbulo se convirtió en un centro médico de emergencia improvisado. Los médicos atendían a decenas de supervivientes y los trabajadores redirigían a los voluntarios a los hospitales para donar sangre.

Terminal de Whitehall

Todos los transbordadores de Staten Island participaron en la mayor evacuación marítima en la historia de la Gran Manzana. En la terminal de St. George, el muelle se convirtió en un centro de control de tráfico marítimo.. Al final del día, aproximadamente 500 mil personas habían cruzado el agua.

Almacén del Muelle 92

En la noche del 11 de septiembre, un almacén vacío en el muelle se convirtió en el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad. En tan solo 12 horas, el equipo puso en marcha un sistema informático que conectó a las agencias locales, estatales y federales durante la crisis.

Plaza Mulry

El Hospital St. Vincent era el centro de traumatología más cercano al World Trade Center. La artista Lorrie Veasey comenzó a pintar azulejos con palomas, ángeles y banderas estadounidenses, colgándolos en un lugar visible para pacientes y personal de emergencia desde el otro lado de la calle.

La artista Lorrie Veasey comenzó a pintar azulejos con palomas, ángeles y banderas estadounidenses en el Hospital St. Vincent X/@UntappedNY

Distrito 24 / FDNY Engine 76 / Ladder 22 / Battalion 11

Un conductor de autobús de la MTA circulaba por la avenida Amsterdam y la calle 100 Oeste cuando un sargento de la policía de Nueva York le hizo señas para que se detuviera. Juntos, dieron la vuelta en U hacia la Zona Cero. Aquel primer trayecto se convirtió en decenas más ese día.

Upper East Side

Andrew Macchio, trabajador de saneamiento, era conocido por cantar desde la parte trasera de su camión mientras recorría el Upper East Side. Durante las labores de rescate, entre sus trayectos habituales, conducía un camión cisterna para rociar agua y limpiar el polvo en la Zona Cero, y luego se detenía en la Capilla de San Pablo para dar una serenata a los socorristas que descansaban allí.

La labor de los neoyorquinos durante el 9/11

Según el comisionado de Saneamiento, Gregory Anderson, más de 3700 empleados del departamento trabajaron durante meses en el bajo Manhattan y en Fresh Kills para limpiar los escombros y el polvo.

23 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) perdieron la vida en la mañana del 11 de septiembre Amy Sancetta - AP

Por su parte, Jessica Tisch, la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), reveló que 23 agentes perdieron la vida en el World Trade Center aquella mañana.

“Con este homenaje digital, cumplimos la promesa de jamás olvidar a los héroes de este departamento y a todos aquellos que respondieron al llamado”, aseguró Tisch.