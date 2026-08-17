Millones la escuchan cada día en el metro de Nueva York pero en el andén nadie sabe quién es: “No me reconocen”

La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York eligió a una de las voces que guían a millones de pasajeros en sus trayectos diarios del metro. Esta profesional, llamada Bernie Wagenblast, compartió su experiencia personal al abordar los vagones y escuchar sus propios anuncios en las estaciones.

Quién es Bernie Wagenblast, una de las voces más reconocidas del metro de Nueva York

Bernie Wagenblast es una de las locutoras detrás de los anuncios automatizados en las estaciones de las líneas numeradas del metro de la ciudad. Ella asumió esta tarea en el año 2009 tras una extensa trayectoria en emisoras de radio locales.

A pesar de que millones de personas escuchan sus instrucciones a diario, la locutora pasa desapercibida en sus viajes habituales. En ese marco, en una entrevista con Zohran Mamdani difundida por la Oficina del Alcalde de Nueva York, Wagenblast declaró: “Lo curioso es que la gente no me reconoce y hay una especie de voz diferente que uso cuando hago los anuncios, por lo que no necesariamente asocian esa voz con esta persona”.

Cómo Bernie Wagenblast grabó cerca de 1000 segmentos para los anuncios del metro de NYC

Según contó la profesional, el proceso de producción de estos mensajes requirió un esfuerzo técnico considerable para crear una base de datos sonora. Wagenblast detalló: “Cuando hice las grabaciones, realizábamos el registro de cosas como Uptown, Downtown, Bronx Bound y luego la computadora lo juntó todo”.

De esta forma, la locutora registró cerca de 1000 palabras, números y frases breves para que el sistema estructure las oraciones según las necesidades del servicio. Explicó que por eso suena “de la manera en que lo hace, que hay una pausa entre cada pequeña palabra o frase”.

Bernie Wagenblast es quien da vida a la voz del metro de Nueva York cada día Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

“Estoy de pie en la plataforma y escucho que sale uno de mis anuncios y nadie tiene idea de que la persona que acaba de dar voz a ese anuncio está parada allí mismo con ellos”, agregó. Al respecto, consideró que es una forma de anonimato pero de celebridad al mismo tiempo, por lo que “estás en ambos mundos”.

La transición de Bernie Wagenblast y el apoyo que recibió de los neoyorquinos

La vida de la locutora dio un giro muy importante con su proceso de transición de género en el año 2023. “Para la mayoría de las personas trans, ese es uno de los momentos más aterradores de tu vida porque realmente no estás segura de cómo va a ser esto”, señaló.

Según contó, en un principio pensaba que la atención de la prensa local sobre su historia terminaría de manera rápida después del mes del orgullo. Sin embargo, aseveró que le sorprendió que el interés continuara “no solo dentro de la ciudad de Nueva York, sino a nivel nacional e incluso internacional”.

La locutora, en su entrevista con el alcalde Zohran Mamdani Captura de pantalla de YouTube Oficina del alcalde Mamdani

En ese marco, el apoyo de los residentes de la ciudad superó todas sus expectativas iniciales. “Una gran parte de eso para mí ha sido el amor que he recibido de los neoyorquinos, que ha sido y es muy alentador para mí”, declaró.