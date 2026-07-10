El Uscis rechazará estas solicitudes de visas de migrantes y green card a partir de hoy, 10 de julio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en marcha este 10 de julio una nueva regla procesal que modifica la forma en que serán evaluadas las solicitudes de beneficios migratorios, entre ellos las visas y la residencia permanente, conocida como green card. La medida permite que la agencia rechace o deniegue trámites cuando identifique firmas que no cumplan con los requisitos establecidos.

Nueva regla del Uscis cambia el proceso para solicitudes migratorias desde el 10 de julio

Hasta ahora, si una firma era considerada inválida durante la revisión inicial de la documentación, la solicitud era rechazada y el expediente era devuelto al solicitante junto con el pago correspondiente. Con la nueva normativa, Uscis también podrá actuar cuando esa irregularidad sea detectada después de que el trámite haya sido aceptado para su procesamiento.

El Uscis exige una firma válida en las solicitudes, peticiones y otros documentos que se presenten Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

En esos casos, la autoridad migratoria tendrá la facultad de optar entre rechazar la solicitud o emitir una denegación formal. La diferencia entre ambas decisiones tiene efectos tanto administrativos como económicos para quienes presenten la documentación.

“Para mantener la integridad del sistema y validar la identidad de los solicitantes, el Uscis rechaza cualquier formulario con una firma incorrecta y la devuelve al solicitante”, informó el organismo en su sitio web. “La agencia no ofrece la oportunidad de corregir una firma deficiente. Sin embargo, el interesado puede volver a presentar la solicitud con un trazo válido”, explicó.

Qué firmas inválidas pueden causar el rechazo o la denegación de un trámite ante el Uscis

De acuerdo con la información oficial, esta actualización responde al incremento de casos relacionados con firmas irregulares utilizadas en formularios migratorios. El objetivo es reforzar los mecanismos de verificación y reducir situaciones vinculadas con posibles fraudes documentales.

Entre las rúbricas que no serán aceptadas figuran:

Los nombres escritos mediante programas de edición de texto.

Las firmas realizadas con sellos o dispositivos automáticos.

Las imágenes copiadas y pegadas desde otros documentos.

Los trazos efectuados por abogados o representantes en lugar del solicitante, salvo las excepciones previstas para menores de 14 años o personas con discapacidad mental.

La agencia indicó que cada formulario debe contener la firma personal del solicitante, realizada conforme a las reglas vigentes. El incumplimiento de este requisito puede provocar el rechazo o la denegación de esa solicitud específica.

El DHS habilitó a agentes migratorios para rechazar solicitudes de migrantes por firmas inválidas Imagen ilustrativa generada con IA

Qué pasa si el Uscis deniega una solicitud migratoria por una firma inválida

Cuando Uscis emita una denegación por una firma considerada inválida, conservará el importe abonado por la presentación del trámite para cubrir los costos administrativos del análisis realizado. Además, el beneficio migratorio solicitado quedará rechazado para esa presentación específica.

No obstante, la persona afectada conservará la posibilidad de solicitar una revisión de la decisión mediante una apelación o una moción, siempre que el tipo de formulario presentado contemple ese derecho. Esta posibilidad no existe cuando el expediente únicamente fue rechazado durante la etapa inicial de recepción.

Quienes opten por impugnar la decisión deberán utilizar, en la mayoría de los casos, el formulario I-290B. También existe la alternativa de presentar nuevamente toda la solicitud con una rúbrica válida, aunque eso implica completar un nuevo expediente y volver a pagar la tarifa correspondiente.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Cuándo se puede volver a presentar un trámite migratorio rechazado por el Uscis

Volver a presentar el trámite suele ser una opción cuando el período de elegibilidad para obtener el beneficio migratorio continúa vigente. Sin embargo, los solicitantes deben comprobar que no hayan vencido plazos legales, fechas de prioridad u otros requisitos temporales que puedan afectar el resultado del proceso.

En aquellos casos donde mantener la fecha de prioridad resulte determinante, la apelación o la moción pueden representar una alternativa para intentar conservar el lugar obtenido dentro del procedimiento migratorio sin comenzar desde cero. La normativa también aclara que, por regla general, una denegación no impide volver a solicitar el mismo beneficio migratorio.

Aunque la regulación entró en vigor este 10 de julio para las nuevas presentaciones, Uscis recordó que desde 2018 ya aplicaba criterios similares mediante políticas internas. La diferencia es que ahora esa práctica queda incorporada de forma expresa dentro de la normativa federal, con reglas definidas sobre las consecuencias administrativas y el tratamiento de las tarifas abonadas.