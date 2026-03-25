¿Adiós Kathy Hochul? La encuesta que revela una ventaja mínima para la gobernadora vs. los republicanos en NY

A pocos meses de las elecciones primarias en Nueva York, que se desarrollarán en junio, la contienda por el cargo de gobernador presenta un escenario reñido. Una encuesta reciente colocó a Kathy Hochul con una ventaja mínima sobre los republicanos, pero con una gran cantidad de indecisos que podrían dar vuelta el resultado.

Elecciones en Nueva York: ventaja mínima para Kathy Hochul contra republicanos

Los votantes acudirán a las urnas el 23 de junio para elegir a su representante en las elecciones primarias.

Posteriormente, en noviembre, habrá comicios generales que definirán a los ganadores.

El cargo en el centro del debate es el de Hochul, quien inició su mandato con un abrumador apoyo, pero hoy su permanencia no está asegurada.

En una hipotética contienda en noviembre, la gobernadora Kathy Hochul obtendría el 45% frente al 42% del candidato republicano Instagram Hochul

De todos modos, una encuesta elaborada por JL Partners muestra que la gobernadora aún posee una estrecha ventaja, que podría determinar finalmente su victoria.

Según los datos recopilados por la organización, en una hipotética contienda en noviembre obtendría el 45% de apoyo frente al 42% del candidato republicano.

Pese a que estos números la favorecen, es importante considerar que un 13% se declaró aún indeciso. El voto de estos electores será clave para definir quién obtendrá el triunfo en las elecciones generales.

En un enfrentamiento directo contra la candidata republicana que tenía entonces la mayor intención de voto, Elise Stefanik, Hochul recibió el 46% de respaldo frente al 43% de su rival. No obstante, finalmente la congresista declinó su candidatura.

En caso de que se enfrente a Bruce Blakeman, la gobernadora mantiene un 47%, 11 puntos porcentuales de ventaja contra el 36% del ejecutivo del condado de Nassau.

Los desafíos de la gobernadora Kathy Hochul de cara a las elecciones de Nueva York

Al margen de que en una hipotética contienda contra los republicanos Hochul goza de una leve ventaja, su imagen no es la mejor para los electores neoyorquinos:

El informe señaló que el 55% de los encuestados considera que es “momento de alguien nuevo” , mientras que solo el 37% (sumando “definitivamente” y “probablemente”) votaría por reelegirla.

de los encuestados considera que es , mientras que solo el 37% (sumando “definitivamente” y “probablemente”) votaría por reelegirla. El nivel de desaprobación de Hochul alcanza el 54% (39% la desaprueba fuertemente), comparado con un 40% que apoya su desempeño.

(39% la desaprueba fuertemente), comparado con un que apoya su desempeño. La gobernadora tiene una imagen desfavorable del 55%, frente a un 42% favorable.

En una de las últimas encuestas, el 55% de los encuestados afirmó que es “momento de alguien nuevo” en Nueva York, lo que hace tambalear la permanencia de Kathy Hochul Oficina de la gobernadora Hochul

Por el lado de los candidatos opositores, el aspecto que les requerirá mayor trabajo corresponde a la popularidad y publicidad de sus nombres:

La republicana Stefanik tenía una imagen favorable del 37% y desfavorable del 32%, aunque un 22% de los votantes aún no había oído hablar de ella.

tenía una imagen favorable del 37% y desfavorable del 32%, aunque un 22% de los votantes aún no había oído hablar de ella. El candidato Blakeman es mayoritariamente desconocido, con un 66% que afirma no haber oído hablar de él.

Cuándo son las elecciones en Nueva York y qué se vota

Las elecciones primarias para definir al candidato del Partido Republicano y el Partido Demócrata se realizarán el 23 de junio.

Posteriormente, quienes se impongan se enfrentarán el 3 de noviembre en las generales, según la Junta Electoral del estado.

De este modo, en junio los ciudadanos podrán escoger a su candidato para los siguientes cargos:

Gobernador y vicegobernador.

Fiscal general estatal.

Contralor estatal.

Senadores estatales.

Miembros de la Asamblea estatal.

Representantes al Congreso de EE. UU.

Senadores de EE. UU.

Jueces y cargos judiciales (según distrito)

Blakeman y su critica a la administración de Hochul en Nueva York

Si bien la figura más popular entre los votantes es Hochul, el republicano avanza gradualmente en la opinión pública. Las propuestas de Blakeman consisten en:

Área energética : afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27.

: afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27. Libertad bajo fianza : buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal.

: buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal. Gasto estatal destinado a programas para inmigrantes: cuestiona la asignación de recursos para alojamiento en hoteles y tarjetas de débito prepagadas, y propone redirigir esos fondos a infraestructura, educación y reducción impositiva.

Además, el apoyo del Partido Republicano podría ser clave para su triunfo. A través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump respaldó a Blakeman para las próximas elecciones con un contundente mensaje.

El apoyo de Trump a Bruce Blakeman Truth Social @realDonaldTrump

“Bruce es un MAGA y me ha acompañado desde el principio. Trabaja incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, proteger a nuestra comunidad y garantizar el orden público”, escribió el presidente de EE.UU.