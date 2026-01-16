Buenas noticias en Nueva York: Mamdani anuncia plan para bajar las tasas y multas de pequeños negocios

Desde su asunción el 1° de enero de 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsó medidas que buscan fortalecer la economía local. En ese marco, el miércoles firmó una orden ejecutiva destinada a inventariar y evaluar una reducción de tasas y multas de pequeños negocios, con el objetivo de aliviar la presión de las sanciones económicas y fomentar el desarrollo de los comercios.

El plan de Mamdani en Nueva York para revisar y reducir tasas y multas

La oficina de Mamdani compartió un comunicado el miércoles pasado en el que anunció la firma de la Orden Ejecutiva 11.

Mamdani busca impulsar el desarrollo de los pequeños negocios en Nueva York mediante la disminución de tasas y multas @NYCMayor

Según el texto, los comercios se enfrentan a una compleja red de más de 6000 regulaciones y normas que dificultan la creación o el crecimiento de un negocio en la Gran Manzana.

La orden ejecutiva insta a la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y a siete agencias a crear un inventario completo de tarifas y sanciones civiles y analizar maneras de reducirlas y optimizarlas. También tendrán la tarea de impulsar reformas políticas para lograr las disminuciones en los próximos meses.

Al firmar la orden, Mamdani enfatizó la importancia de los negocios para la economía local. “No se puede contar la historia de Nueva York sin nuestros pequeños negocios. Sin embargo, nuestra ciudad les ha dificultado durante mucho tiempo a estos mismos negocios abrir y mantener sus puertas”, indicó desde el mostrador de una pequeña empresa local en Cypress Hills, Brooklyn.

Por eso, la orden ejecutiva apunta a “cerrar ese capítulo y, en su lugar, aliviar a los negocios de las multas y tasas que aumentan sus costos”.

Los detalles de la orden ejecutiva firmada por Mamdani en Nueva York

A continuación, la oficina del alcalde compartió los detalles de la disposición legal. Según la Orden Ejecutiva 11, siete agencias municipales, bajo la dirección de Su, tendrán que elaborar un inventario completo de las tasas y sanciones civiles que cobran y analizar si pueden reducirse en un plazo de 45 días.

Luego, en un plazo de 90 días, las agencias deberán determinar qué tarifas son innecesarias y pueden eliminarse mediante un proceso de reglamentación. Además, los funcionarios municipales tendrán 180 días para identificar tasas y sanciones adicionales que requieren medidas legislativas para su reducción.

La Orden Ejecutiva 11 de Mamdani también apunta a reducir los tiempos de procesamiento de licencias o permisos para abrir una pequeña empresa en Nueva York Instagram Mandami

Finalmente, el próximo año, las agencias elaborarán un informe sobre la viabilidad de un programa de amnistía y ayuda para empresarios.

La Orden Ejecutiva 11 también requiere que el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas evalúe cuánto tiempo lleva obtener los permisos, licencias u otras aprobaciones de la ciudad necesarios para establecer una nueva pequeña empresa. Esto se deberá realizar antes del 16 de marzo.

Luego, la agencia tendrá que presentar a la vicealcaldesa de Justicia Económica propuestas de mejoras de proceso para acortar los plazos.

Nuevos baños públicos en Nueva York: el otro proyecto de Mamdani

Otra medida reciente del alcalde socialista consiste en un nuevo programa para ampliar el acceso a baños públicos en toda la ciudad. Destinará cuatro millones de dólares a una Solicitud de Propuestas para baños modulares de alta calidad.

“Todos conocemos la sensación de necesitar un baño y no encontrarlo. Con este nuevo compromiso con los baños públicos, garantizamos que los neoyorquinos puedan transitar por nuestra ciudad con un poco menos de ansiedad, a partir de hoy en la calle 12 y St. Clair”, declaró al respecto Mamdani.

Mamdani, alcalde de Nueva York, firmó un proyecto para instalar baños públicos en toda la ciudad X/@NYCMayor

Actualmente, hay casi 1000 baños públicos en la ciudad de Nueva York, de los cuales aproximadamente el 70 % se encuentran en parques. Este programa aumentará significativamente la cantidad en otras zonas de la ciudad.

Las ubicaciones serán determinadas por las agencias municipales, incluido el Departamento de Transporte (Nycdot, por sus siglas en inglés).