Buenas noticias en Nueva York: Mamdani anuncia plan para bajar las tasas y multas de pequeños negocios
El alcalde resaltó la importancia de las empresas para el crecimiento económico de la ciudad; la medida evaluaría la reducción de las sanciones económicas
- 4 minutos de lectura'
Desde su asunción el 1° de enero de 2026, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsó medidas que buscan fortalecer la economía local. En ese marco, el miércoles firmó una orden ejecutiva destinada a inventariar y evaluar una reducción de tasas y multas de pequeños negocios, con el objetivo de aliviar la presión de las sanciones económicas y fomentar el desarrollo de los comercios.
El plan de Mamdani en Nueva York para revisar y reducir tasas y multas
La oficina de Mamdani compartió un comunicado el miércoles pasado en el que anunció la firma de la Orden Ejecutiva 11.
Según el texto, los comercios se enfrentan a una compleja red de más de 6000 regulaciones y normas que dificultan la creación o el crecimiento de un negocio en la Gran Manzana.
La orden ejecutiva insta a la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y a siete agencias a crear un inventario completo de tarifas y sanciones civiles y analizar maneras de reducirlas y optimizarlas. También tendrán la tarea de impulsar reformas políticas para lograr las disminuciones en los próximos meses.
Al firmar la orden, Mamdani enfatizó la importancia de los negocios para la economía local. “No se puede contar la historia de Nueva York sin nuestros pequeños negocios. Sin embargo, nuestra ciudad les ha dificultado durante mucho tiempo a estos mismos negocios abrir y mantener sus puertas”, indicó desde el mostrador de una pequeña empresa local en Cypress Hills, Brooklyn.
Por eso, la orden ejecutiva apunta a “cerrar ese capítulo y, en su lugar, aliviar a los negocios de las multas y tasas que aumentan sus costos”.
Los detalles de la orden ejecutiva firmada por Mamdani en Nueva York
A continuación, la oficina del alcalde compartió los detalles de la disposición legal. Según la Orden Ejecutiva 11, siete agencias municipales, bajo la dirección de Su, tendrán que elaborar un inventario completo de las tasas y sanciones civiles que cobran y analizar si pueden reducirse en un plazo de 45 días.
Luego, en un plazo de 90 días, las agencias deberán determinar qué tarifas son innecesarias y pueden eliminarse mediante un proceso de reglamentación. Además, los funcionarios municipales tendrán 180 días para identificar tasas y sanciones adicionales que requieren medidas legislativas para su reducción.
Finalmente, el próximo año, las agencias elaborarán un informe sobre la viabilidad de un programa de amnistía y ayuda para empresarios.
La Orden Ejecutiva 11 también requiere que el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas evalúe cuánto tiempo lleva obtener los permisos, licencias u otras aprobaciones de la ciudad necesarios para establecer una nueva pequeña empresa. Esto se deberá realizar antes del 16 de marzo.
Luego, la agencia tendrá que presentar a la vicealcaldesa de Justicia Económica propuestas de mejoras de proceso para acortar los plazos.
Nuevos baños públicos en Nueva York: el otro proyecto de Mamdani
Otra medida reciente del alcalde socialista consiste en un nuevo programa para ampliar el acceso a baños públicos en toda la ciudad. Destinará cuatro millones de dólares a una Solicitud de Propuestas para baños modulares de alta calidad.
“Todos conocemos la sensación de necesitar un baño y no encontrarlo. Con este nuevo compromiso con los baños públicos, garantizamos que los neoyorquinos puedan transitar por nuestra ciudad con un poco menos de ansiedad, a partir de hoy en la calle 12 y St. Clair”, declaró al respecto Mamdani.
Actualmente, hay casi 1000 baños públicos en la ciudad de Nueva York, de los cuales aproximadamente el 70 % se encuentran en parques. Este programa aumentará significativamente la cantidad en otras zonas de la ciudad.
Las ubicaciones serán determinadas por las agencias municipales, incluido el Departamento de Transporte (Nycdot, por sus siglas en inglés).
Otras noticias de Zohran Mamdani
En vivo. Noticias de Nueva York: nieve para el fin de semana largo y últimas actualizaciones de hoy, viernes 16 de enero de 2026
Buenas noticias para NYC. Cómo serán los baños públicos “de alta calidad” que promete Mamdani por US$4 millones
Oficial. El guiño de Mamdani a un grupo de trabajadores latinos en Nueva York: las leyes que entran en vigor el 26 de enero
- 1
Un adolescente sufrió quemaduras en un 60% de su cuerpo tras la explosión de su celular
- 2
De murciélagos a lagartijas, las especies menos pensadas que llegan a las zonas urbanas por las altas temperaturas
- 3
Por una decisión internacional, los autos podrían aumentar de precio en la Argentina
- 4
Sebastián Báez sigue su gran arranque de temporada y venció a otro Top 10: Ben Shelton