Nueva York abre US$161 millones en fondos para artistas: cómo pueden aplicar los creadores latinos

La gobernadora Kathy Hochul anunció que se destinarán 161 millones de dólares para apoyar a artistas, organizaciones culturales y proyectos creativos para el año fiscal 2027. Los fondos serán administrados por el Consejo de las Artes de Nueva York (Nysca, por sus siglas en inglés) y la distribución se realizará en dos etapas.

El fondo millonario de Hochul para apoyar al arte en Nueva York

La oficina de la gobernadora Hochul confirmó que en la primera etapa se asignarán US$81 millones para ayudar al funcionamiento de organizaciones culturales y financiar proyectos de artistas, incluidos creadores de distintas comunidades del estado.

La segunda, que se abrirá en otoño, será de US$80 millones destinada a mejorar edificios e instalaciones culturales.

Al presentar la iniciativa, Hochul destacó que el arte y la cultura son una parte clave de la influencia de Nueva York en el mundo y aseguró que generan beneficios a través del turismo y la educación. Por su parte, la directora ejecutiva del Nysca, Erika Mallin, señaló que las subvenciones permitirán que los artistas y las organizaciones inspiren a nuevas generaciones.

Nueva York y la categoría de apoyo para artistas

La línea de financiamiento “Support for Artists” ofrece subvenciones de US$10.000 para que artistas de todo el estado desarrollen nuevos proyectos. Según informó el Nysca, pueden postularse creadores de distintas disciplinas, como danza, música, cine, medios digitales, literatura, teatro, artes visuales y artes tradicionales o folclóricas.

Para acceder a estos fondos, los artistas deben contar con el respaldo de una organización sin fines de lucro que actúe como patrocinadora fiscal. Estas entidades pueden retener hasta US$500 de la subvención para cubrir gastos administrativos.

La convocatoria no establece una restricción específica por origen migratorio. Por eso, los artistas latinos que residan en Nueva York podrán postularse si cumplen los requisitos del programa y cuentan con el respaldo de una organización patrocinadora.

Los artistas de distintas disciplinas podrán aspirar a este beneficio, siempre y cuando cuenten con el apoyo de una organización sin fines de lucro Unsplash

Fondos para el sostén de entidades culturales en Nueva York

El programa “Support for Organizations” ofrece ayuda económica para cubrir los gastos de organizaciones culturales y garantizar la continuidad de sus actividades. Las subvenciones van desde US$10.000 hasta US$49.500 y pueden utilizarse para sostener el funcionamiento diario, mantener puestos de trabajo y desarrollar programas para la comunidad.

Además, el estado cuenta con el programa “Support for Sponsored Organizations”. El objetivo es que estas organizaciones también puedan acceder a los beneficios, aunque no tengan personalidad jurídica propia o funcionen dentro de instituciones más grandes.

Oportunidades para el aprendizaje en el arte

La sección de “Support for Targeted Opportunities” incluye becas para estancias de trabajo y el uso de sitios de ensayo. Las ayudas para el alquiler de espacios de práctica para las artes de la escena se sitúan entre los US$15.000 y los US$35.000.

La fecha límite para inscribirse al programa de subvenciones de Hochul es el 8 de julio Adrian Kraus - FR171451 AP

También se entregarán subvenciones de US$10.000 destinadas a las artes tradicionales y folclóricas, con el objetivo de apoyar el aprendizaje junto a maestros y referentes culturales dentro de sus propias comunidades.

Proceso de envío de las solicitudes para acceder a estos beneficios en Nueva York

Las solicitudes podrán presentarse hasta el miércoles 8 de julio de 2026 a las 17 horas del este. Antes de completar la inscripción en el portal del Nysca, las organizaciones (incluidas las que actúan como patrocinadoras fiscales de artistas individuales) deberán realizar una precalificación en el Sistema de Finanzas del estado (SFS, por sus siglas en inglés). Por eso, se recomienda iniciar el proceso con tiempo.

Para facilitar el acceso a las ayudas, Nysca ofrece traducción al español y materiales informativos en varios idiomas. Además, durante junio organizará seminarios y sesiones informativas en línea para responder consultas y orientar a los postulantes sobre la documentación necesaria.