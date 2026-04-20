Kathy Hochul crea un fondo de US$50.000 para formar nuevos docentes en Nueva York: cómo acceder a las becas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la creación de la Beca Evelyn Linares Legacy, un nuevo fondo de 50.000 dólares para formar nuevos docentes. El objetivo es apoyar a estudiantes neoyorquinos que están en su último año de secundaria y desean dedicarse a la profesión, mientras el estado enfrenta una escasez de maestros.

El fondo de US$50.000 creado por Kathy Hochul para formar nuevos docentes en Nueva York

Mediante un comunicado de prensa, la oficina de la gobernadora demócrata informó la creación del fondo, que será administrado por la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés). El anuncio tuvo lugar durante la recepción SOMOS de este año en la Residencia Presidencial.

El fondo anunciado por Kathy Hochul busca apoyar a estudiantes neoyorquinos que están en su último año de secundaria Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

La nueva beca expande el portafolio de apoyos financieros del Estado Imperial, complementado con premios previos como el de Carol Robles-Román en CUNY John Jay College.

“Invertir en nuestros jóvenes educadores es invertir en el futuro de Nueva York”, sentenció la gobernadora. Luego, resaltó el impacto de la iniciativa en la comunidad laboral neoyorquina.

“Al garantizar que los estudiantes cuenten con los recursos financieros necesarios para la transición de la universidad al mundo laboral, estamos preparándolos para carreras exitosas aquí mismo, en el sistema escolar de Nueva York”, sostuvo.

Requisitos y beneficios del programa educativo impulsado por Hochul en CUNY

En concreto, en base a la información compartida por la oficina de la gobernadora, el programa está dirigido específicamente a estudiantes de último año que buscan ingresar a la profesión docente.

El objetivo es proporcionarles el respaldo financiero necesario para la transición de la universidad a carreras de alto impacto en el sistema escolar de Nueva York.

La beca honra la memoria de Evelyn Linares, una exalumna de CUNY City College y directora fundadora de la escuela dual P.S./I.S. 210 en Harlem, quien dedicó 50 años de su vida al ámbito educativo. El anuncio coincidió con el primer aniversario de su fallecimiento.

La beca anunciada por Kathy Hochul pretende actuar sobre la escasez de docentes que enfrenta el estado Freepik - Freepik

Mayra Linares, fideicomisaria de CUNY e hija de Evelyn Linares, representó a la familia y aceptó el reconocimiento en nombre de sus padres.

Los líderes estatales destacaron que esta beca ayudará a enfrentar la escasez de maestros en las escuelas públicas y a reducir el tamaño de las clases. La medida se alinea con la agenda de la gobernadora demócrata del Estado Imperial, que enfrenta una escasez de profesionales educativos.

Falta de maestros en Nueva York: cifras oficiales y proyecciones para la próxima década

La beca responde a una preocupación creciente en el Estado Imperial. Uno de los principales factores es la caída sostenida en la cantidad de personas que estudian para ser docentes, por lo que la medida intenta actuar sobre la base de la problemática.

Según el sindicato docente estatal, la matrícula en programas de formación docente cayó un 53% desde 2009, mientras que la finalización de esos programas bajó al menos 35%. Al mismo tiempo, el estado estima que necesitará más de 180.000 nuevos docentes durante la próxima década.

El sindicato estatal estima que Nueva York necesitará más de 180.000 nuevos docentes durante la próxima década Freepik

Otro elemento importante que remarcan los representantes de los docentes es el envejecimiento de la fuerza laboral. El sistema de jubilación docente del estado proyecta que aproximadamente un tercio de los docentes de Nueva York podría retirarse en los próximos cinco años, lo que agrava el déficit de reemplazo.

A su vez, el Departamento de Educación de Estados Unidos identificó 18 zonas con escasez de profesores en todo el estado de Nueva York. Hace una década, solo había dos.

Estas problemáticas comprenden un panorama general que necesita la toma de medidas urgentes, y el plan de Hochul pretende abordar las preocupaciones con la capacitación de nuevos docentes.