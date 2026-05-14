En Nueva York: Kathy Hochul anunció un fondo de US$1 millón que beneficiará a pequeños comercios y empresas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de US$1 millón destinada a pequeños comercios y empresas de El Bronx como parte de un ambicioso plan de revitalización urbana en Greater Morris Park. La iniciativa incluye subsidios para renovar locales, modernizar espacios públicos y financiar obras comunitarias en una de las zonas con mayor crecimiento económico del distrito.

Kathy Hochul destina US$1 millón para comercios de El Bronx y renovaciones en Greater Morris Park

El nuevo Fondo de Mejora para Pequeñas Empresas en la Gran Manzana otorga subvenciones directas a los comercios locales. Según un comunicado oficial, el dinero permitirá completar renovaciones en las fachadas y mejoras funcionales en los interiores de los locales.

Kathy Hochul impulsó el desarrollo de pequeñas en empresas en Nueva York @GovKathyHochul

La ayuda económica busca mejorar la apariencia de los negocios y potenciar su operatividad diaria. La medida surgió dentro de la Iniciativa de Revitalización del Centro (DRI, por sus siglas en inglés) liderada por el estado.

Los comercios ubicados dentro del Área de Inversión DRI podrán acceder a estos beneficios de forma exclusiva. “El barrio de Greater Morris Park en El Bronx es un merecedor indiscutible de los premios DRI y NY Forward”, declaró Hochul.

Los proyectos de Kathy Hochul para modernizar escuelas, bibliotecas y espacios públicos de El Bronx

Además del apoyo comercial para pequeñas empresas, el plan estatal incluye la creación de una plaza pública de US$2,75 millones. Este espacio conectará la nueva estación de Metro-North con el Centro Metropolitano de Hutchinson.

Otro proyecto relevante se encargará de transformar la antigua escuela St. Francis Xavier en un centro de recursos. Dicha obra cuenta con un presupuesto de US$3,5 millones para una guardería y gimnasio.

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

Por su parte, la modernización de la biblioteca Pelham Parkway-Van Nest recibirá una asignación de US$2,26 millones. La obra buscará mejorar la accesibilidad y la visibilidad para todos los usuarios del distrito.

De esta manera, el sector educativo recibirá beneficios directos con la renovación de escuelas primarias y secundarias. Los trabajos permitirán que tanto estudiantes como personal cuenten con cocinas saludables y espacios de apoyo.

Las obras urbanas en El Bronx que buscan mejorar parques, calles y conectividad

Uno de los diez proyectos anunciados por Hochul también contempla la mejora del paisaje urbano en Morris Park Avenue con US$750 mil . En este caso, los trabajadores instalarán árboles, jardineras y elementos decorativos para embellecer los corredores comerciales principales.

. En este caso, los trabajadores instalarán árboles, jardineras y elementos decorativos para embellecer los corredores comerciales principales. Algo similar ocurrirá con el parque infantil Matthews Muliner , que atravesará una renovación integral de US$3,5 millones para evitar inundaciones. El sitio sumará juegos accesibles e iluminación moderna.

, que atravesará una para evitar inundaciones. El sitio sumará juegos accesibles e iluminación moderna. Por último, el centro de participación St. Peter’s Westchester Square ofrecerá nuevos servicios de bienestar.

Cada una de las obras forma parte de un Plan Estratégico de Implementación guiado por el gobierno local. Para acceder a esta financiación estatal, es obligatorio contar con la certificación del Programa de Comunidades Pro-Vivienda.

“La visión de la comunidad es que Greater Morris Park continúe creciendo y evolucionando como un barrio próspero, con su rica historia, su comunidad multicultural y su destacado centro de empleo en el sector de la salud y la investigación”, dice el comunicado.

Pequeños propietarios de empresas podrán realizar remodelaciones en sus comercios con la ayuda financiera del gobierno de Nueva York Stock en canva

Qué es el programa DRI de Nueva York y cómo financia proyectos urbanos en el estado

Según el informe, la DRI se creó en 2016 con el objetivo de “acelerar y ampliar la revitalización de los centros urbanos y barrios de las diez regiones del estado”. El programa consiste en la implementación de nueve rondas, mediante las cuales el estado prevé invertir un total de US$1000 millones en 101 comunidades.

Por su parte, la gobernadora Hochul elevó una propuesta para que se incluyan otros US$100 millones en el presupuesto ejecutivo de 2026-2027, con el objetivo de que también se destinen a la iniciativa estatal.