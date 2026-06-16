Abbott apunta contra Hochul y compara el título de los New York Knicks con la “ventaja” empresarial de Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a confrontar públicamente a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al utilizar los recientes datos de Fortune 500 para sostener que su estado mantiene una posición económica superior. La discusión se trasladó a las redes sociales tras la victoria de los New York Knicks frente a los San Antonio Spurs.

Greg Abbott critica a Kathy Hochul tras el título de los Knicks en las Finales de la NBA

Tras una serie de intercambios en la plataforma de X durante el torneo deportivo, Greg Abbott publicó un mensaje con una crítica dirigida a la gobernadora neoyorquina. El mandatario restó importancia al título de la franquicia, que Hochul había celebrado, y destacó la ventaja de Texas en materia empresarial.

Greg Abbott protagonizó un fuerte cruce de palabras con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul @GregAbbott_TX

“Qué perdedora es Hochul. Durante los playoffs del campeonato se anunció que Texas ocupa el puesto uno en sedes de Fortune 500. Un título que una vez tuvo Nueva York″, escribió Abbott en su cuenta de X. “A diferencia del título de los Knicks, la ventaja de Texas sobre Nueva York en negocios y nuevos empleos continuará para siempre”, señaló.

La declaración se produjo pocos días después de que los Knicks conquistaran su primer campeonato en más de cinco décadas, un hecho que generó celebraciones en todo el estado de Nueva York.

Fortune 500 2026: Texas supera a California y Nueva York en sedes corporativas

La principal referencia utilizada por Abbott fue el informe Fortune 500 correspondiente al presente año, que ubicó a Texas en el primer lugar nacional por cantidad de sedes corporativas de las mayores compañías estadounidenses. Según esos datos, el Estado de la Estrella Solitaria reúne actualmente 57 empresas incluidas en el ranking, por delante de California, con 56, y de Nueva York, que aparece con 53.

El gobernador texano destacó además que las compañías radicadas en su estado registraron ingresos conjuntos por US$2.8 billones durante el último ejercicio fiscal. Abbott presentó esta cifra como una muestra del peso económico de Texas.

Texas lidera con un total de 57 sedes de empresas de la lista Fortune 500 Captura de pantalla WFAA

“Texas es la sede indiscutible de las sedes. Las empresas líderes del mundo invierten con confianza en el estado gracias a nuestro entorno empresarial favorable, un marco regulatorio predecible y una fuerza laboral cualificada y en constante crecimiento”, señaló Abbott en un comunicado.

Entre las empresas con operaciones centrales en territorio texano figuran McKesson, Exxon Mobil y Chevron, todas ubicadas entre las posiciones más altas del ranking nacional. El crecimiento empresarial del estado también ha estado acompañado por la llegada de firmas tecnológicas que trasladaron sus oficinas principales a Texas durante los últimos años.

Houston, Dallas, Irving y Austin: cómo se distribuyen las empresas Fortune 500 en Texas

Dentro del estado, Houston lidera la concentración de sedes corporativas con 25 compañías de la lista Fortune 500, seguida por Dallas con 11 e Irving con ocho. Austin aparece como uno de los polos tecnológicos más relevantes, con la presencia de Tesla y Oracle, compañías que establecieron allí sus centros de operaciones.

Otras localidades como Spring, San Antonio, Round Rock y Fort Worth también forman parte del mapa corporativo texano. Esto refleja la distribución de empresas en distintas regiones del estado.

El histórico título de la NBA de los Knicks

El cruce entre Abbott y Hochul que comenzó antes de Knicks vs. Spurs

La discusión pública entre ambos mandatarios no surgió tras la consagración de los Knicks. Varios días antes del desenlace de la serie, Abbott había comparado el desempeño económico de Texas con un supuesto dominio deportivo de los San Antonio Spurs sobre el equipo neoyorquino.

En aquella publicación, el gobernador sostuvo que los Spurs estaban en condiciones de imponerse a los Knicks de la misma manera que, según su visión, Texas había superado a Nueva York en materia de crecimiento corporativo.

“Los Spurs a punto de encestar con fuerza contra los Knicks como Texas ha estado encestando con fuerza contra Nueva York. ¡Vamos, Spurs, Vamos!“, escribió el mandatario en su cuenta de X el 31 de mayo cuando las Finales de la NBA aún no comenzaron.

Sin embargo, el resultado deportivo fue diferente. Los Knicks se quedaron con el campeonato luego de vencer a San Antonio en cinco encuentros y alcanzaron una conquista que no obtenían desde hacía 53 años.