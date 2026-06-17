Mamdani confirma el desfile de los Knicks el jueves por Broadway: horario, recorrido y cortes de calles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó recientemente los detalles de la organización del desfile de los Knicks el próximo jueves por los festejos del título de la NBA. La celebración comenzará en Battery Park y terminará en el City Hall, con cortes de calles programados y modificaciones en el transporte.

Horario, recorrido y cortes de calles por el desfile de los Knicks

El desfile de los Knicks por el título de la NBA comenzará el jueves a las 10 hs cerca de Bowling Green, en el Bajo Manhattan, y recorrerá Broadway hacia el norte, a través del Cañón de los Héroes, hasta llegar al City Hall. El evento es gratuito y abierto a todo el público, por lo que no se requiere entrada.

El alcalde Mamdani confirmó que el desfile comenzará el jueves a las 10 hs y terminará en el City Hall de Nueva York @NYCMayor

Más allá de la entrada libre y gratuita, las autoridades recomendaron en su sitio web oficial llegar temprano para asegurarse un lugar. A partir de las 19 hs del miércoles, no se permitirá estacionar al sur del canal y los vehículos que no se retiren serán remolcados.

Otros detalles importantes son:

La calle Canal Street estará cerrada al tráfico vehicular a partir de las 7 hs del jueves desde el río Hudson hasta el río Este.

al tráfico vehicular a partir de las 7 hs del jueves desde el río Hudson hasta el río Este. La FDR y la West Side Highway permanecerán abiertas .

permanecerán . El tráfico que salga del puente de Brooklyn hacia Manhattan solo podrá circular en dirección norte por la autopista FDR. Los peatones podrán utilizar la pasarela.

hacia solo podrá circular en por la autopista FDR. Los peatones podrán utilizar la pasarela. El servicio de ferry de Staten Island funcionará cada 15 minutos entre las 7 y las 9 hs, y entre las 13 y las 16 hs, para permitir que los residentes de Staten Island asistan al desfile.

En cuanto al transporte público, desde las 4.30 hs del jueves las estaciones de Wall Street (4 y 5) y City Hall (R y W) estarán cerradas. Reabrirán tras el desfile y la ceremonia en el Ayuntamiento.

Por su parte, Bowling Green (4 y 5), Fulton (4,5, J, Z, 2 y 3), Brooklyn Bridge (4, 5 y 6), Chambers St (J y Z) y Park Place (2,3) permanecerán abiertas. En ese sentido, según la información oficial, las personas podrán acceder a la celebración de los Knicks a través de las siguientes calles:

Washington St. & Morris St. / Battery Place

Trinity Place & Morris St.

Trinity Place & Exchange Aly

Trinity Place & Rector St.

Trinity Place & Thames St.

Trinity Place & Cedar St.

Church St. & Liberty St.

Church St. & Cortlandt St.

Church St. & Dey St.

Church St. & Fulton St.

Church St. & Barclay St.

Church St. & Park Pl.

Church St. & Murray St.

Church St. & Warren St.

Church St. & Thomas St.

New St. & Exchange pl.

New St. & Wall St.

Nassau St. & Pine St.

Nassau St. & Cedar St.

Nassau St. & Liberty St.

Nassau St. & Maiden Lane

Nassau St. & John St.

Nassau St. & Ann St.

Detalles y seguridad del desfile en Broadway por el título de los Knicks

El gobierno de Mamdani también agregó otra información importante a tener en cuenta durante el día de la celebración:

Todos los asistentes serán sometidos a un control .

. No se permiten bolsos .

. Otros artículos prohibidos :

: Botellas de agua de vidrio o metal. Se permitirán botellas de agua de plástico.



Bates o bastones



Bicicletas o patinetas



Sillas



Heladeras portátiles



Drones



Mochilas



Mascotas



Cochecitos de bebé



Paraguas



Armas

Las personas que trabajan en edificios de oficinas situados a lo largo de las rutas podrán acceder a su lugar de trabajo con la presentación de la identificación correspondiente.

situados a lo largo de las rutas podrán con la presentación de la identificación correspondiente. Los residentes de la zona podrán ingresar a sus viviendas con la identificación correspondiente.

El anuncio de Mamdani sobre el desfile de los Knicks el jueves por Broadway

Ceremonia en el City Hall: el festejo por el campeonato de los Knicks

Luego del desfile en la calle, se realizará un evento especial en el City Hall, que será exclusivo para quienes tengan entrada. Todos los asistentes serán examinados y la misma lista de objetos mencionados no serán permitidos en el recinto.

El histórico título de la NBA de los Knicks

Como parte del festejo, el gobierno va a regalar 600 entradas gratuitas para la ceremonia de entrega de premios del jueves en el City Hall, después del desfile con confeti.

La lotería pública ya está abierta y cierra el miércoles 17 de junio a las 11 hs. Para participar, es necesario ingresar al sitio web e inscribirse.