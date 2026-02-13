Últimas encuestas de Hochul vs. Blakeman: quién lleva la ventaja en la carrera por la gobernación de Nueva York este viernes 13 de febrero

Mientras continúa abierto el panorama de cara a las elecciones a gobernador de Nueva York 2026, Kathy Hochul por el lado de los demócratas y Bruce Blakeman por los republicanos se presentan como los dos máximos candidatos. De acuerdo con una encuesta reciente, la actual mandataria tiene una ventaja considerable sobre su adversario.

La encuesta que favorece a Hochul en Nueva York: amplia diferencia sobre Blakeman

Las elecciones generales están programadas para el 3 de noviembre, mientras que las primarias se llevarán a cabo el 23 de junio. Aún con varios meses por delante de campaña electoral, el panorama puede modificarse.

Kathy Hochul tiene una amplia ventaja en la última encuesta sobre las elecciones a gobernador de Nueva York Kathy Hochul

Sin embargo, en el primer mes de 2026 ya se realizaron encuestas para medir el nivel de aprobación e intención de voto de ambos en un enfrentamiento directo. La más reciente fue la que realizó el Siena Research Institute entre el 25 y 28 de enero.

El sondeo contó con la participación de 802 votantes registrados de Nueva York. Concretamente al medir a ambos candidatos en una contienda directa, estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Kathy Hochul : 54%

: 54% Bruce Blakeman: 28%

Además de la amplia diferencia favorable que tendría la actual gobernadora del Estado Imperial, dentro de esas cifras hay algunas cuestiones a considerar.

En primer lugar, la gran base electoral de ambos se basa en la disciplina partidaria. En el caso de Hochul, 79% de los demócratas encuestados votarían por ella, mientras que el 69% de los republicanos lo harían por Blakeman.

Bruce Blakeman obtuvo un 28% de los votos en la encuesta reciente sobre las elecciones a gobernador de Nueva York blakemanfornewyork.com

En paralelo, hay una marcada diferencia en el desempeño en la ciudad de Nueva York, que explica buena parte de la distancia en cantidad de votos potenciales. Según la investigación, la demócrata obtendría el 80% de los sufragios en la Gran Manzana, mientras que el republicano solo se quedaría con el 10%.

El dato que podría preocupar a Hochul: más del 50% preferiría otra opción

La única alarma para Hochul podría ser un dato de la preferencia en particular sobre su nombre. A pesar de que su gestión tiene un índice de aprobación del 54%, la cuestión cambia cuando se incluye otra posibilidad en la ecuación.

Concretamente, la encuesta preguntó si quienes votarían por Hochul preferirían que reelija o que hubiera otro nombre en la boleta. El 51% manifestó que elegiría a “alguien más” si hubiera otra opción mejor y el 42% reafirmó la intención de votar a la gobernadora.

Blakeman debe superar el desconocimiento para las elecciones de Nueva York

Más allá del 28% que obtuvo en la encuesta, Blakeman por sí solo tiene un alto nivel de desconocimiento entre los votantes de Nueva York. La investigación recopiló una imagen positiva del 18% y una negativa del 20%.

Bruce Blakeman anunció su candidatura a gobernador de Nueva York

El resto de los votantes, el 62%, manifestó no saber quién es o no tener una opinión formada sobre el candidato republicano del Estado Imperial.

La base del apoyo que obtuvo se explica mayormente en la cuestión partidaria. En detalle, obtuvo el 77% del apoyo de los votantes que planean apoyar a un candidato republicano para el Congreso. Sin embargo, su nombre por sí solo aún no genera movimiento entre los sufragantes.