Oficial en Nueva York: las 23 medidas de Mamdani contra anuncios de alquiler engañosos, moho y plagas

El alcalde Zohran Mamdani presentó el informe oficial sobre estafas en alquileres de la ciudad de Nueva York, con 23 cambios en las políticas. La iniciativa surgió como respuesta a los testimonios de miles de residentes que dijeron sufrir malas condiciones en sus viviendas.

Plan de Mamdani en Nueva York: las cuatro estrategias para proteger a los inquilinos

Mamdani basó su propuesta en 23 políticas diseñadas luego de haber realizado audiencias públicas en los cinco condados. Según el comunicado oficial, el plan busca combatir prácticas abusivas de los propietarios y mejorar la calidad de vida de los inquilinos.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad municipal, las medidas se dividen en cuatro estrategias principales:

La primera tiene como fin el fortalecimiento del cumplimiento de las normas contra las quejas más comunes de habitabilidad. Esto incluye problemas graves como la falta de calefacción, filtraciones o presencia de plagas.

de habitabilidad. Esto incluye problemas graves como la falta de calefacción, filtraciones o presencia de plagas. La segunda se enfoca en la expansión de acciones de cumplimiento de manera holística para los edificios . La meta es intervenir en propiedades con violaciones crónicas de seguridad y salud.

. La meta es intervenir en propiedades con violaciones crónicas de seguridad y salud. La tercera propone el empoderamiento de los inquilinos para que tomen acciones legales y organizadas. Se reconoce aquí el valor de la unión vecinal frente al poder de los dueños negligentes.

y organizadas. Se reconoce aquí el valor de la unión vecinal frente al poder de los dueños negligentes. La cuarta busca la transparencia y la justicia en el mercado de alquiler para los ciudadanos como consumidores. Este pilar ataca los cargos ocultos y los anuncios de departamentos que no reflejan la realidad.

Las 23 medidas de Mamdani contra propietarios negligentes y alquileres engañosos

El documento titulado “Informe de las Audiencias sobre Estafas de Alquiler” que lanzó Mamdani divide las 23 medidas en cuatro estrategias. Según especifica, cada una establece:

Estrategia para fortalecer el cumplimiento contra las quejas de calidad de vivienda más comunes:

Investigar cada queja de calefacción

Abordar plagas mediante coordinación interinstitucional

Mejorar el acceso a ascensores: incluye un programa piloto para instalar ascensores pequeños en edificios antiguos.

Fortalecer la erradicación de moho: organización de jornadas de inspección de techo a sótano en edificios con inquilinos organizados.

Abordar incendios residenciales: creación de una unidad para apoyar a inquilinos desplazados.

Estrategia para ampliar las acciones de cumplimiento integral para mejorar la vivienda:

Lanzar “Fix the City”, una iniciativa dedicada a intervenir edificios con problemas crónicos.

Aumentar acceso a información del propietario: modernización del registro de propiedades.

Permitir que inquilinos programen inspecciones de HPD: sistema vía mensajes de texto para reducir las quejas cerradas.

Aumentar tarifas y rendición de cuentas en la Lista de Vigilancia de Autocertificación: multas automáticas a dueños que mientan al certificar que han realizado reparaciones.

Mejorar la capacidad de litigio y el cobro de multas.

Crear un grupo de trabajo para resolver problemas administrativos, como estrategia para reducir casos de desalojo.

Imponer multas recurrentes por violaciones de DOB: emisión de penalidades anuales y persistentes contra dueños que no corrijan infracciones.

Expandir autoridad de gravamen del DOB: permitir que las deudas por multas superiores a 25.000 dólares se conviertan en gravámenes contra la propiedad.

Hacer más eficaz el Programa de Cumplimiento Alternativo (AEP, por sus siglas en inglés): aumento de penalidades y fees para edificios que permanezcan estancados.

Mamdani busca que los inquilinos tengan más poder ante los propietarios Google Maps

Estrategia para empoderar a los inquilinos para que tomen medidas:

Reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinos: reglas para que las organizaciones de inquilinos puedan negociar colectivamente con los propietarios.

Días de cumplimiento interinstitucional con sindicatos.

Modificar la categoría de infracciones que afectan el alquiler (RIV, por sus siglas en inglés): actualización de la lista de fallas graves.

Optimizar información sobre derechos y combate al acoso: creación de una guía centralizada en línea con recursos.

Combatir acoso relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés): campaña para denunciar a dueños que amenazan a inquilinos indocumentados.

Estrategia para hacer que el mercado de vivienda sea más justo y transparente

Reconsiderar el uso de verificaciones de crédito: propuesta para limitar las barreras de entrada al alquiler.

Exigir divulgación de IA en anuncios de alquiler: obligación de informar si las fotos de un apartamento han sido alteradas digitalmente.

Enfrentar el cobro de tarifas ilegales como “deuda”: persecución de cobradores que intenten recaudar cargos no autorizados.

Comunicar de manera transparente la responsabilidad de servicios públicos: definición clara en los contratos de quién paga cada servicio.

La declaración de Mamdani sobre las 23 medidas para proteger a los inquilinos

Al realizar el anuncio, Mamdani reafirmó su compromiso con la clase trabajadora de Nueva York. El alcalde sostuvo que escuchar a la comunidad es solo el primer paso hacia una solución.

Una de las 23 medidas lanzadas por Mamdani impide a los propietarios amenazar a inquilinos indocumentados con delatarlos ante el ICE NYC Mayor Office

“Escuchar fue solo el primer paso. Este informe convierte esas historias en acciones concretas”, enfatizó el mandatario. Luego, concluyó: “Dejamos en claro que cada neoyorquino merece un hogar seguro, y cada propietario que se niega a proporcionarlo rendirá cuentas”.