Mamdani anuncia “El chisme oficial de NYC”, su nuevo programa para conectar con los latinos en Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani presentó hoy “El chisme oficial de NYC”, un canal de comunicación diseñado para la comunidad hispanohablante. Esta nueva estrategia digital busca establecer un vínculo directo entre el Ayuntamiento de Nueva York y los residentes que hablan español en sus hogares.

Cómo funciona “El chisme oficial de NYC” para recibir información municipal en español

La iniciativa reúne información municipal en un canal de WhatsApp y en una cuenta de Instagram relanzada para la audiencia latina. Según indicó un comunicado oficial, los suscriptores recibirán noticias locales, actualizaciones de servicios, recursos comunitarios, alertas de transporte público e información sobre inmigración.

El canal de WhatsApp creado por el gobierno de Mamdani en la Ciudad de Nueva York Captura de pantalla WhatsApp

“Todos los neoyorquinos merecen saber qué hace su ciudad por ellos en el idioma que hablan en casa”, afirmó el alcalde Mamdani durante el anuncio oficial. Asimismo, el mandatario destacó que el gobierno municipal debe estar presente en las plataformas que los ciudadanos utilizan a diario.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad local, la iniciativa centraliza datos que antes requerían consultar decenas de agencias gubernamentales diferentes. Mamdani enfatizó esta visión: “No deberían tener que buscar en múltiples sitios para encontrar la información necesaria”.

La administración entrega ahora estos contenidos de forma directa en los teléfonos de los neoyorquinos. El formato incluye fotos, videos exclusivos de eventos comunitarios, momentos tras bambalinas y mensajes de voz del alcalde.

Cómo seguir por WhatsApp e Instagram los avisos en español de la Alcaldía de Nueva York

La plataforma de mensajería WhatsApp permite recibir estas notificaciones en un entorno conocido y accesible para millones de personas. El Ayuntamiento invita a los interesados a registrarse a través del enlace oficial para ingresar.

El equipo municipal también gestiona una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente al público de habla hispana. Los seguidores encontrarán allí anuncios de políticas, explicaciones en lenguaje sencillo e información sobre seguridad pública.

Esta red social también ofrecerá transmisiones en vivo sobre la gestión de la ciudad. El relanzamiento del perfil busca crear una imagen unificada y coherente frente a la fragmentación de otras cuentas de distintas agencias municipales.

El anuncio de Mamdani sobre su nuevo canal de difusión para hispanos

Por qué la Alcaldía de Nueva York apuesta por WhatsApp para llegar a hispanohablantes

Este proyecto forma parte de un plan más amplio para facilitar el acceso ciudadano al gobierno local. Las autoridades identificaron a WhatsApp como la herramienta de comunicación digital más utilizada entre los distintos sectores de la comunidad latina de Nueva York.

En ese marco, el objetivo principal consiste en eliminar barreras para los hispanos. El Ayuntamiento pretende con esto garantizar que la información llegue a toda la población. La gestión actual apuesta por este formato tras analizar los hábitos de consumo digital de los neoyorquinos. En ese sentido, la centralización de contenidos en español responde a la necesidad de una administración que trabaja directamente para su gente trabajadora.

El objetivo de la iniciativa de Mamdani es promover la comunicación gubernamental en español para quienes hablen ese idioma MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los residentes podrán obtener detalles sobre eventos, programas municipales y cambios importantes en el funcionamiento urbano sin intermediarios. La presencia digital del Ayuntamiento en estas redes marca un cambio en la manera en que Nueva York comunica sus políticas.

“La estamos reuniendo en un solo lugar, en español, y se la estamos enviando directamente a su teléfono. Así es como luce un gobierno municipal que trabaja para la gente trabajadora”, concluyó Mamdani sobre la información que se difundirá.