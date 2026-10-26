Oficial y confirmado en Nueva York: cuándo son las midterm elections 2026

Las midterm elections 2026 en Nueva York se celebran el próximo 3 de noviembre, la misma fecha que en el resto de Estados Unidos. Ese día, los votantes elegirán a su próximo gobernador, fiscal general y representantes federales, además de cargos legislativos y locales.

Midterm elections 2026: qué se sabe del horario de votación en Nueva York

De acuerdo con CNN, los horarios corresponden a la hora local de cada estado .

. Por tanto, en Nueva York, los centros de votación estarán abiertos desde las 6 hs hasta las 21 hs.

Votación anticipada en Nueva York: fechas y centros

Según el calendario político 2026 de la Junta Estatal de Elecciones, la votación anticipada presencial va del 24 de octubre al 1° de noviembre de 2026 .

. Los horarios y las ubicaciones varían según el condado

La votación anticipada presencial en Nueva York es del 24 de octubre al 1° de noviembre de 2026

Según la Junta Estatal de Elecciones, en la ciudad de Nueva York cada votante tiene asignado un solo centro de votación anticipada.

En el resto del Empire State, el votante puede usar cualquiera de los centros asignados en su condado.

Cuántos neoyorquinos han votado por correo o de manera anticipada

De acuerdo con un estudio del NBC News, al 26 de octubre se habían emitido 373.207 votos por correo y anticipados en persona. Esa cifra equivale al 3% de los 13.6 millones de votantes registrados .

Esa cifra equivale al . Los votantes habían solicitado 541.710 boletas por correo

por correo Entre quienes ya votaron, el 63% son demócratas registrados, el 19% republicanos y el 18% de otras afiliaciones.

Entre los neoyorquinos que votaron de manera anticipada, el 63% son demócratas registrados y el 19% republicanos Freepik

Gobernador, fiscal general y distrito 17: quiénes son los candidatos en Nueva York

La actual gobernadora demócrata Kathy Hochul busca la reelección frente al republicano Bruce Blakeman.

busca la reelección frente al republicano La fiscal general demócrata Letitia James compite también contra la republicana Saritha Komatireddy.

compite también contra la republicana En el distrito 17 se enfrentan la demócrata Cait Conley y el republicano Mike Lawler, actual representante. La Mesa de Decisiones de NBC News lo califica como “Lean DEM”, es decir, con ventaja demócrata.

El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul después de emitir su voto en Nueva York

Qué se define en EE.UU. en las midterm elections 2026

El 3 de noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado .

. Los nuevos legisladores comenzarán sus funciones en enero de 2027 . El recuento y la certificación oficial se harán después del día de la elección, según los procedimientos de cada estado.

. El recuento y la certificación oficial se harán después del día de la elección, según los procedimientos de cada estado. El analista de CNN, Harry Enten, señaló que el promedio de las encuestas ubica a los demócratas por encima de los siete puntos en la boleta genérica del Congreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.