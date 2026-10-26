Saltar al contenido principal
LA NACION

Oficial y confirmado en Nueva York: cuándo son las midterm elections 2026

Los neoyorquinos ya pueden votar en persona desde el 24 de octubre en una jornada que define la gobernación, la fiscalía general y las 26 bancas de la Cámara de Representantes

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las elecciones de mediotérmino se celebran el próximo 3 de noviembre
Las elecciones de mediotérmino se celebran el próximo 3 de noviembre Magnific

Las midterm elections 2026 en Nueva York se celebran el próximo 3 de noviembre, la misma fecha que en el resto de Estados Unidos. Ese día, los votantes elegirán a su próximo gobernador, fiscal general y representantes federales, además de cargos legislativos y locales.

Midterm elections 2026: qué se sabe del horario de votación en Nueva York

  • De acuerdo con CNN, los horarios corresponden a la hora local de cada estado.
  • Por tanto, en Nueva York, los centros de votación estarán abiertos desde las 6 hs hasta las 21 hs.

Votación anticipada en Nueva York: fechas y centros

La votación anticipada presencial en Nueva York es del 24 de octubre al 1° de noviembre de 2026
La votación anticipada presencial en Nueva York es del 24 de octubre al 1° de noviembre de 2026
  • Según la Junta Estatal de Elecciones, en la ciudad de Nueva York cada votante tiene asignado un solo centro de votación anticipada.
  • En el resto del Empire State, el votante puede usar cualquiera de los centros asignados en su condado.

Cuántos neoyorquinos han votado por correo o de manera anticipada

  • De acuerdo con un estudio del NBC News, al 26 de octubre se habían emitido 373.207 votos por correo y anticipados en persona. Esa cifra equivale al 3% de los 13.6 millones de votantes registrados.
  • Los votantes habían solicitado 541.710 boletas por correo
  • Entre quienes ya votaron, el 63% son demócratas registrados, el 19% republicanos y el 18% de otras afiliaciones.
Entre los neoyorquinos que votaron de manera anticipada, el 63% son demócratas registrados y el 19% republicanos
Entre los neoyorquinos que votaron de manera anticipada, el 63% son demócratas registrados y el 19% republicanos Freepik

Gobernador, fiscal general y distrito 17: quiénes son los candidatos en Nueva York

  • La actual gobernadora demócrata Kathy Hochul busca la reelección frente al republicano Bruce Blakeman.
  • La fiscal general demócrata Letitia James compite también contra la republicana Saritha Komatireddy.
  • En el distrito 17 se enfrentan la demócrata Cait Conley y el republicano Mike Lawler, actual representante. La Mesa de Decisiones de NBC News lo califica como “Lean DEM”, es decir, con ventaja demócrata.
El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul después de emitir su voto en Nueva York
El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul después de emitir su voto en Nueva York

Qué se define en EE.UU. en las midterm elections 2026

  • El 3 de noviembre estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado.
  • Los nuevos legisladores comenzarán sus funciones en enero de 2027. El recuento y la certificación oficial se harán después del día de la elección, según los procedimientos de cada estado.
  • El analista de CNN, Harry Enten, señaló que el promedio de las encuestas ubica a los demócratas por encima de los siete puntos en la boleta genérica del Congreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

LA NACION
Elecciones en Estados UnidosAgenda EEUUFoco
Más leídas
  1. Un movimiento estudiantil derrotó en las urnas a un líder fuerte europeo que lleva 14 años en el poder
    1

    Elecciones en Serbia: Vucic reconoció la derrota ante un movimiento estudiantil tras 14 años en el poder

  2. Los cambios en las boletas de AySA: quiénes pagarán más y cómo serán los aumentos para financiar la tarifa social
    2

    AySA propone cambios en las tarifas antes de pasar a manos privadas: quiénes pagarían más y cómo serán los aumentos

  3. Quién es el comandante del “Ejército de Lula” que lideró la estrategia digital detrás de una remontada histórica
    3

    Quién es André Janones, el comandante del “Ejército de Lula” que lideró la estrategia digital detrás de una remontada histórica

  4. Se dispara el dólar ante el real en Brasil tras el triunfo de Lula: registró su mayor salto desde 1999
    4

    Elecciones en Brasil: qué pasa con el real y con las acciones tras el triunfo de Lula