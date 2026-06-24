Oficial y confirmado: la obra de energía limpia de Nueva York que traerá ahorro en las facturas de luz

Kathy Hochul anunció la finalización del proyecto Smart Path Connect en Nueva York, una nueva infraestructura energética de 100 millas (161 kilómetros) que ya está en funcionamiento en North Country y Mohawk Valley. La obra fue diseñada para transportar electricidad generada a partir de fuentes renovables, con el objetivo de fortalecer la red y contribuir a la reducción de los costos de energía en hogares y empresas de la región.

Smart Path Connect: cuánto ahorro promete la nueva red eléctrica de Nueva York

Según detalló la oficina de la gobernadora Hochul este lunes, el proyecto Smart Path Connect permitirá generar un ahorro estimado de 438 millones de dólares al año para los residentes del estado de Nueva York. Las autoridades atribuyen este beneficio a una reducción de la congestión en la red eléctrica, lo que facilitará un transporte de energía más eficiente.

El proyecto Smart Path Connect de Nueva York

Además, la obra forma parte de un amplio plan de modernización de la infraestructura energética, considerado uno de los más importantes de los últimos 50 años. El objetivo del estado es avanzar hacia un sistema energético más eficiente, confiable y accesible para mejorar la vida de los neoyorquinos.

Cómo es la obra de NYPA y National Grid que suma 100 millas de transmisión

El proyecto fue desarrollado en conjunto por la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la National Grid. Las obras incluyeron la modernización de líneas de transmisión, la construcción de cuatro nuevas subestaciones y mejoras en otras diez instalaciones eléctricas ya existentes.

La infraestructura utiliza líneas de 345 kilovoltios, capaces de transportar grandes volúmenes de electricidad a largas distancias de forma eficiente. Según la NYPA, Smart Path Connect habilita el flujo de 1000 megavatios de electricidad limpia y renovable, suficiente para abastecer a unos 750 mil hogares.

El trazado atraviesa los condados de Clinton, Franklin, St. Lawrence, Lewis y Oneida, y facilita el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica generada por el Proyecto St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, ubicado en Massena.

El proyecto Smart Path Connect puede abastecer a unos 750.000 hogares en Nueva York NYPA

Nueva York busca reducir emisiones con el corredor Smart Path Connect

Además de los beneficios económicos, Smart Path Connect tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Según los datos oficiales publicados por la oficina de la gobernadora, el proyecto permitirá evitar la emisión de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año y reducirá en 167 toneladas anuales las emisiones de óxidos de nitrógeno.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Nueva York para cumplir su legislación climática, que busca alcanzar un sistema eléctrico con 100% de electricidad de cero emisiones para 2040.

Al anunciar el fin de las obras, la gobernadora Hochul destacó que el proyecto generará cientos de millones de dólares en ahorros anuales y beneficios concretos para comunidades y empresas de todo el estado.

Para 2040, Nueva York pretende tener un sistema energético con cero emisiones netas NYPA

Por su parte, Justin E. Driscoll, presidente de la NYPA, señaló que la infraestructura moderniza la red eléctrica, garantiza un suministro más confiable y contribuye a reducir los costos de energía para los habitantes de Nueva York.

Smart Path Connect: cronología, aprobación y próximos proyectos eléctricos en Nueva York

Los orígenes de Smart Path Connect se remontan a 2020, cuando Nueva York aprobó una ley destinada a impulsar el desarrollo de energías renovables, especialmente la solar y la eólica. Ese mismo año, la NYPA solicitó la autorización para avanzar con el proyecto, que recibió luz verde en octubre.

Las obras se realizaron principalmente sobre corredores de transmisión ya existentes, lo que permitió minimizar el impacto sobre nuevas áreas y reducir las afectaciones al entorno.

Smart Path Connect se complementa con el proyecto Smart Path, finalizado en 2023. Juntos conforman un corredor eléctrico de casi 200 millas (322 kilómetros) equipado con infraestructura moderna para transportar energía a través del estado.

El senador estatal Kevin Parker destacó que el proyecto representa una inversión orientada al futuro, mientras que las autoridades subrayaron que la nueva infraestructura fortalecerá la resiliencia de la red eléctrica frente a fenómenos climáticos extremos, como tormentas de hielo y fuertes vientos.