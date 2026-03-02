Noticias de New York, en vivo: se espera nieve y lluvia hoy, lunes 2 de marzo de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este lunes 2 de marzo en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa una jornada mayormente nublada para el lunes 2 de marzo en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas máximas se ubicarán en los 29ºF (-1,6ºC).
Por la noche, los termómetros bajarán a mínimas de 24ºF (-4,4ºC). En tanto, el martes retornarán las probabilidades de nieve y lluvia, principalmente después de las 13 hs (hora local).
Entró en vigor el 1º de marzo: el cambio que impacta en los beneficiarios de SNAP
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva York cuentan con un cambio en los requisitos desde el 1º de marzo. Los afectados son los pertenecientes al grupo Adultos Capaces de Trabajar Sin Dependientes (Abawd), que tienen entre 18 y 64 años y no viven con menores de 14 años en su hogar.
Desde este mes, tendrán que demostrar que realizan al menos 80 horas de actividades aprobadas para conservar los cupones SNAP. Entre ellas, se encuentran el trabajo remunerado y por cuenta propia, el intercambio de tareas por alojamiento o el servicio comunitario en organizaciones, entre otras.
Noticias en vivo de Nueva York
