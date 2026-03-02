Noticias de New York, en vivo: se espera nieve y lluvia hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa una jornada mayormente nublada para el lunes 2 de marzo en la ciudad de Nueva York. Las temperaturas máximas se ubicarán en los 29ºF (-1,6ºC).

Por la noche, los termómetros bajarán a mínimas de 24ºF (-4,4ºC). En tanto, el martes retornarán las probabilidades de nieve y lluvia, principalmente después de las 13 hs (hora local).