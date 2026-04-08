Buenas noticias para Nueva York: el cuidado infantil gratuito avanza con dos nuevas medidas

La ciudad de Nueva York avanza en la implementación del cuidado infantil gratuito y el alcalde Zohran Mamdani presentó recientemente dos nuevas medidas que buscan ampliar el servicio. En primer lugar, lanzó un portal destinado a proveedores que apunta a que sea más sencillo abrir centros para estos fines. Además, nombró a Rebecca Jones Gaston como comisionada de la Administración de Servicios para Niños (ACS) para promover políticas en el sector.

Nueva York lanza portal para abrir guarderías más rápido

Este martes 7 de abril, Mamdani lanzó un nuevo portal de permisos para proveedores de centros de cuidado infantil. Según su oficina, reemplaza un “sistema fragmentado y obsoleto” con un proceso simplificado y completamente en línea que “hace que sea más sencillo y fácil abrir centros de cuidado infantil” en toda el área metropolitana de Nueva York.

El nuevo portal anunciado por Mamdani apunta a que los proveedores de cuidado infantil gratuito tengan más facilidades para presentar una solicitud y realizar el seguimiento @NYCMayor

A través de un comunicado de prensa, el alcalde sostuvo que el nuevo portal simplifica la comunicación con el Departamento de Salud y proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las solicitudes.

“Hasta ahora, abrir una guardería implicaba lidiar con un laberinto de trámites y citas. Hoy, estamos eliminando la burocracia. Facilitamos la apertura de nuevas guarderías, ampliamos el acceso a la atención y apoyamos a los proveedores que son esenciales para esta labor”, declaró Mamdani.

El nuevo sistema permite a los solicitantes:

Completar las peticiones y cargar los documentos en línea, lo que elimina la necesidad de múltiples formularios en papel y archivos adjuntos por correo electrónico.

Centralizar la comunicación con el Departamento de Salud. Esto busca reducir la necesidad de correos electrónicos y llamadas telefónicas por separado.

Programar las inspecciones necesarias mediante una única interfaz en línea.

Realizar un seguimiento del estado de la petición y de los próximos pasos en tiempo real.

El comunicado también enfatizó que anteriormente los solicitantes debían presentar documentos al Estado, a menudo a través de correos electrónicos dispersos, sin una forma clara de hacer un seguimiento del progreso, coordinar las inspecciones o recibir actualizaciones oportunas.

La plataforma para proveedores de servicio de cuidado infantil busca reducir la burocracia y permite completar las solicitudes y cargar los documentos en línea strivecharterschool.org

Quién es la nueva comisionada de cuidado infantil en Nueva York

Junto con el lanzamiento de la plataforma, el alcalde anunció el nombramiento de Rebecca Jones Gaston como comisionada de la Administración de Servicios para Niños. De acuerdo con el documento estatal, la funcionaria cuenta con una extensa trayectoria en el sector:

Se desempeñó como comisionada de la Administración para Niños, Jóvenes y Familias (ACYF) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos entre 2022 y 2025, durante la presidencia de Joe Biden.

Dirigió sistemas de bienestar infantil en dos estados bajo gobernadores de ambos partidos políticos.

Contribuyó a reducir en un 50% el número de niños en hogares de acogida, amplió la flexibilidad de los servicios y logró la aprobación federal temprana del Plan de Prevención Familiar Primero del estado como directora ejecutiva de la Administración de Servicios Sociales en Maryland.

Ejerció como directora del Programa de Bienestar Infantil de Oregón. Redujo las colocaciones fuera del hogar en más de 2000 niños en poco más de dos años.

“En colaboración con las comunidades, los proveedores y las personas con experiencia vivida, convertiremos la intención en acción mediante la construcción de un sistema basado en la conexión, la rendición de cuentas y la firme convicción de que cada niño y cada familia merece ser visto, apoyado y poder prosperar“, manifestó Jones Gaston.

A su vez, el sitio web de su grupo de consultoría la define como alguien que “nació dentro del sistema”.

La nueva comisionada del servicios infantiles de Nueva York se define como una persona que “nació dentro del sistema” Rebecca Jones Gaston

Los desafíos de la nueva jefa de servicios para niños en Nueva York

El nombramiento se produjo casi un mes después de que las dos primeras selecciones de Mamdani fracasaran.

Michelle Burrell, directora de proyectos de la oficina de Queens de Legal Services NYC, se retiró de la lista de finalistas. Por su parte, la nominación de Angela Burton, profesora de derecho, activista y autodenominada abolicionista, fracasó debido a preocupaciones internas sobre sus opiniones.

La oficina de servicios para niños es una sección del gobierno que protege y promueve la seguridad de los infantes, los jóvenes y las familias mediante el trabajo en el bienestar infantil, la justicia juvenil y los servicios de apoyo comunitarios.

El programa de ACS en Nueva York que permite presentar denuncias

Como comisionada, Jones Gaston pasará a dirigir un sistema que supervisa a más de 6000 jóvenes en hogares de acogida. Asimismo, preside aproximadamente 50.000 investigaciones y casos preventivos de abuso y negligencia infantil cada año.

Según informó The City, se culpa a la ACS por las disparidades raciales y étnicas del sistema. Esto se debe a que las investigaciones de abusos tienen ocho veces más probabilidades de involucrar a familias negras que a familias blancas.

La nueva comisionada también será responsable de administrar el sistema de detención juvenil de la ciudad, incluido el Centro Juvenil Horizon en el Bronx, cuyas instalaciones están en el centro de la polémica desde el año pasado por denuncias en las condiciones de hacinamiento.