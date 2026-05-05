Ley de porte de armas en Nueva York: la propuesta de Kathy Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una iniciativa legislativa enfocada en el porte de armas. Concretamente, la mandataria busca frenar lo que identifica como la amenaza de las pistolas ametralladoras caseras en el estado. El plan busca exigir que todas las unidades vendidas en territorio neoyorquino cuenten con un diseño que impida que se transformen rápidamente en automáticas mediante dispositivos de bajo costo.

Hochul apuntó contra los dispositivos de conversión de armas 3D en Nueva York

“Nueva York está enfrentando la amenaza de rápido crecimiento de las pistolas ametralladoras caseras”, afirmó Hochul a través de su cuenta oficial en X. La mandataria explicó que los proyectos de ley cuentan con el respaldo de las fuerzas del orden y tienen como objetivo mantener la legislación estatal sobre armas como la más estricta de Estados Unidos.

El mensaje de Hochul sobre las armas en Nueva York X @GovKathyHochul

De acuerdo con Times Union, la preocupación de las autoridades se encuentra en la proliferación de pequeños componentes, conocidos como “auto sears” o interruptores, que pueden fabricarse fácilmente en una impresora 3D o comprarse en internet por un tamaño similar al de una pieza de Lego.

Estos dispositivos permiten de manera exitosa que una pistola convencional pase de realizar disparos semiautomáticos a disparar hasta 1200 proyectiles por minuto, es decir, unos 20 disparos por segundo.

Las cifras sobre conversión de armas en EE.UU. que preocupan a Nueva York

El fiscal de distrito del condado de Albany, Lee C. Kindlon, advirtió sobre la velocidad con la que cambia la tecnología armamentística y ofreció detalles en diálogo con el medio. Por ejemplo, en el verano de 2024, la policía estatal incautó en Albany una “pistola fantasma” equipada con un interruptor casero capaz de convertirla en automática.

En ese sentido, las recuperaciones de dispositivos de conversión de ametralladoras aumentaron casi un 800% a nivel nacional entre 2019 y 2023, según cifras de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Bajo este contexto, la propuesta de Hochul busca evitar que una pistola legal se convierta en una ametralladora ilegal.

Qué implicaría el proyecto de ley de Hochul sobre las armas en Nueva York

Bajo la nueva ley propuesta, vender una pistola en Nueva York que no cumpla con los estándares de resistencia a la conversión se consideraría un delito grave de Clase D.

Esta exigencia se alinearía con la normativa de California. Las autoridades esperan que el esfuerzo conjunto de ambos estados presione a los fabricantes de armas para que produzcan diseños más seguros que no permitan modificaciones letales de forma tan sencilla.

La medida no afectaría de forma retroactiva a los individuos que ya poseen armas con diseños antiguos y proporcionaría un plazo para que los comercios vendan su inventario existente antes de la plena vigencia de la norma.

Hochul avanza en una legislación contra la conversión de armas en Nueva York John Locher - AP

Para el fiscal Kindlon, esta adaptación legal es necesaria porque “la tecnología cambia más rápido que los patrones de tráfico de armas” y los componentes ahora pueden distribuirse digitalmente en segundos.

Dicha propuesta todavía se encuentra en etapa de debate y debe ser aprobada en la Legislatura estatal de Nueva York antes de poder convertirse en ley.