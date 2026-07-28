Regreso a clases en Nueva York: el anuncio de Kathy Hochul sobre las comidas escolares gratuitas

A pocas semanas del regreso a clases, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, volvió a poner el foco en las comidas escolares gratuitas. En un contexto marcado por el aumento de los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, la mandataria defendió la iniciativa como una herramienta para aliviar el presupuesto de los hogares.

Hochul destacó el impacto de las comidas escolares gratuitas en Nueva York

A través de una publicación en su cuenta de X, Hochul vinculó el incremento de los costos de las compras para el regreso a clases con las políticas del gobierno de Donald Trump y contrastó esa situación con el programa estatal de alimentación escolar.

Hochul apuntó contra el aumento de costos en Estados Unidos antes de la vuelta a clases X de Hochul

En su mensaje, la gobernadora sostuvo que las facturas de las compras escolares “se están disparando” y remarcó que Nueva York logró ahorrar a las familias hasta 450 millones de dólares por mes al ofrecer comidas escolares gratuitas a todos los estudiantes.

También afirmó que “la Casa Blanca podría aprender un par de cosas”, en referencia a la política implementada por su gobierno.

Nueva York amplía el acceso universal a las comidas escolares gratuitas

Según el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora al finalizar el último ciclo lectivo, durante el año escolar 2025-2026 se sirvieron más de 396 millones de comidas gratuitas en escuelas de todo el estado.

La iniciativa, lanzada el año anterior, garantiza que todos los alumnos de las instituciones participantes tengan acceso a un desayuno y un almuerzo saludables sin importar el nivel de ingresos de sus familias.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Yonkers recibirá 10 millones de dólares de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano.

De acuerdo con esa información, el programa alcanzó a unos 2,7 millones de estudiantes y permitió reducir una de las principales barreras de acceso a la alimentación escolar: los requisitos económicos para recibir el beneficio.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 también reforzó esa política pública. El plan incluyó una asignación de US$395 millones para las comidas escolares, lo que representa un incremento interanual de US$55 millones.

Con esos recursos, todos los distritos escolares, escuelas chárter e instituciones privadas de Nueva York que participan en el programa nacional de desayunos y almuerzos escolares deben ofrecer ambas comidas sin costo para la totalidad de sus estudiantes. El Estado asume la parte del gasto correspondiente a aquellos alumnos que anteriormente no calificaban para recibir comidas gratuitas.

El aumento de los costos de útiles y alimentación antes del regreso a clases en EE.UU.

El mensaje de la gobernadora coincidió con la difusión de un informe publicado por The 19th, que analizó cuánto aumentaron los costos de los útiles escolares y de los alimentos necesarios para el almuerzo durante este año.

Antes del regreso a clases en EE.UU., un informe alertó sobre el aumento de los precios de útiles escolares Freepik

De acuerdo con un estudio elaborado por Groundwork Collaborative y The Century Foundation, los precios de los 21 artículos escolares más habituales aumentaron alrededor de un 7,7%. Como resultado, las familias pagan en promedio US$173,45 por la compra de útiles para el regreso a clases, un incremento superior al registrado el año pasado.

La investigación también mostró que los productos vinculados a la preparación de los almuerzos escolares registraron una suba promedio del 11%, lo que eleva el gasto anual destinado a útiles y alimentación hasta cerca de US$4000 por familia.

Entre los productos con mayores aumentos aparecen:

Las loncheras, con una suba del 27%.

Cuadernos, hojas, pañuelos descartables y fichas, con incrementos cercanos al 20%.

Tijeras, con un aumento del 14%.

Marcadores para pizarras y barras de pegamento, con un incremento del 8%.

Carpetas, crayones, lápices de colores y lápices número 2, con subas de entre el 5% y el 7%.

En cuanto a los alimentos utilizados para preparar los almuerzos escolares, el estudio identificó fuertes aumentos en varios productos habituales: