SNAP en Nueva York: Mamdani confirmó aumentos de US$14 diarios en el tope para comprar frutas y verduras

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) podrán obtener hasta US$14 diarios en cupones Health Bucks desde enero de 2027. El límite actual es de US$10, por lo que el aumento será del 40%. La medida busca facilitar la compra de frutas y verduras frescas en mercados agrícolas de la ciudad y aliviar el costo de estos alimentos para las familias que reciben asistencia.

¿Cómo funcionan los Health Bucks para los beneficiarios de SNAP en Nueva York?

El anuncio fue realizado el 29 de octubre por el alcalde Zohran Mamdani , según un comunicado oficial de la Alcaldía de Nueva York .

, según un comunicado oficial de la . La administración municipal también informó que prevé distribuir cerca de US$2,3 millones en estos cupones durante 2027.

La Alcaldía de Nueva York prevé distribuir cerca de US$2,3 millones en cupones durante 2027 Freepik

Health Bucks es un programa que entrega cupones de US$2 para comprar frutas y verduras frescas. Los beneficiarios del SNAP pueden obtenerlos cuando utilizan su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) en mercados agrícolas y puestos de productores participantes.

Por cada US$2 gastados con SNAP en esos establecimientos, los participantes reciben otros US$2 en Health Bucks. Actualmente, el máximo es de US$10 por día. A partir de enero de 2027, el límite aumentará a US$14 diarios.

Por ejemplo, una persona que gaste US$14 de sus beneficios SNAP podrá recibir otros US$14 en cupones para adquirir frutas y verduras frescas en los establecimientos adheridos. El incremento no modifica el saldo mensual de SNAP. Se trata de un incentivo complementario que amplía el poder de compra de quienes utilizan sus beneficios en los mercados participantes.

Mamdani relacionó la medida con el aumento del costo de los alimentos. “Todos los días, los neoyorquinos entran a una tienda con la esperanza de que los precios no hayan vuelto a subir”, expresó.

¿Dónde utilizar los cupones Health Bucks en Nueva York?

Los cupones Health Bucks pueden utilizarse en mercados agrícolas y puestos de productores de los cinco distritos de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. Según el Departamento de Salud de la ciudad, durante las temporadas de verano y otoño funcionan más de 100 establecimientos donde se aceptan estos beneficios. Para encontrar los negocios participantes, los residentes pueden:

Consultar el sitio oficial: ingresar a la página de Health Bucks del Departamento de Salud de Nueva York para acceder a información sobre los mercados y sus ubicaciones.

ingresar a la página de para acceder a información sobre los mercados y sus ubicaciones. Buscar mercados cercanos: consultar los recursos de localización de mercados agrícolas que ofrece el Departamento de Salud.

¿Cómo impactará el aumento de Health Bucks en el presupuesto familiar?

El comisionado de Salud de Nueva York, Alister F. Martin, destacó que muchas enfermedades crónicas, entre ellas las cardíacas, están vinculadas con la alimentación. Sin embargo, señaló que conocer los beneficios de una dieta saludable no significa necesariamente contar con los recursos para sostenerla. “Saber que comer más frutas y verduras es bueno para la salud y poder pagarlas son dos cosas distintas”, afirmó.

El incentivo permite comprar más frutas y verduras frescas sin modificar el saldo mensual de SNAP

¿Qué otras iniciativas alimentarias anunció Nueva York?

El aumento de Health Bucks se suma a otros proyectos municipales destinados a facilitar el acceso a alimentos saludables. Durante 2026, Mamdani anunció que La Marqueta, en East Harlem, fue la primera ubicación identificada para el programa de supermercados municipales.

La administración proyecta abrir un establecimiento en cada uno de los cinco distritos de Nueva York antes de que finalice el primer mandato del alcalde. Health Bucks funciona desde 2005. Según la Alcaldía, el Departamento de Salud distribuyó más de US$20 millones en estos cupones desde la puesta en marcha del programa.