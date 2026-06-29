SNAP en Nueva York: el operativo del Servicio Secreto contra dispositivos que vacían tarjetas EBT

Las autoridades federales lanzaron un operativo especial en Nueva York para combatir el fraude con tarjetas EBT, utilizadas por millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa busca detectar equipos de skimming instalados en terminales de pago, una modalidad que permite copiar información financiera y sustraer fondos destinados a la adquisición de alimentos.

Cómo funciona la estafa que afecta a las tarjetas EBT

El método conocido como skimming consiste en colocar lectores ilegales sobre terminales de cobro para capturar los datos almacenados en las tarjetas cuando los usuarios realizan compras.

Con la información obtenida, los responsables pueden clonar credenciales o acceder a los beneficios depositados en las cuentas de los usuarios. Muchas víctimas descubren el problema cuando intentan utilizar el dinero disponible y encuentran sus saldos agotados.

“Tenemos 14 equipos que visitan tiendas, terminales de puntos de venta, estaciones de servicio y otros establecimientos en busca de dispositivos de skimming”, explicó el agente especial Patrick Freaney McCool, según declaraciones recogidas por ABC7 New York.

El operativo desplegado en comercios de Nueva York

La medida la confirmó el Servicio Secreto de Estados Unidos, que trabajó junto con otras agencias policiales en inspecciones realizadas en distintos establecimientos de la ciudad.

Durante tres días, los agentes revisaron sistemas de cobro considerados vulnerables y capacitaron a comerciantes para reconocer señales de manipulación.

Según los investigadores, algunos de estos aparatos pueden colocarse en cuestión de segundos sin llamar la atención de empleados o clientes.

ABC7 New York indicó que los organismos encargados de la investigación consideran que el estado se encuentra entre las zonas más afectadas por esta modalidad delictiva.

La medida fue confirmada por el Servicio Secreto de Estados Unidos, que trabajó junto con otras agencias policiales en inspecciones Imagen creada con IA

Cuántos dispositivos fueron encontrados en Nueva York

De acuerdo con cifras difundidas durante la investigación, en una intervención anterior fueron hallados 65 dispositivos de skimming en apenas tres días.

En otro procedimiento se detectaron 55 equipos, mientras que durante el último año las fuerzas federales localizaron 133 aparatos vinculados con este esquema de fraude.

Los investigadores estiman que esas acciones permitieron evitar pérdidas cercanas a US$139 millones relacionadas con delitos financieros y robos de beneficios sociales. “El mensaje es claro: vamos a seguir investigando estos delitos y vamos a exigir responsabilidades a quienes participen en ellos”, afirmó McCool.

Qué ocurre cuando una tarjeta EBT es comprometida

El robo de fondos mediante skimming se convirtió en una de las principales preocupaciones de las agencias que administran programas de asistencia pública en Estados Unidos.

De acuerdo con los especialistas de ABC7, los delincuentes suelen actuar poco tiempo después de obtener los datos de una tarjeta, lo que reduce las posibilidades de que el titular detecte la maniobra antes de que desaparezcan los fondos.

Los casos impactan especialmente en hogares que dependen de estas ayudas para cubrir necesidades básicas, ya que los recursos depositados en las cuentas están destinados a la compra de alimentos.

De acuerdo con cifras difundidas durante la investigación, en una intervención anterior fueron hallados 65 dispositivos de skimming Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo proteger los beneficios de SNAP

Las autoridades recomiendan revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas asociadas a las tarjetas EBT y reportar cualquier transacción sospechosa.

También aconsejan observar el estado de las terminales antes de utilizarlas. Las alteraciones visibles, piezas superpuestas o componentes fuera de lugar pueden ser señales de manipulación.

Ante una irregularidad, los beneficiarios pueden comunicarse con la agencia estatal que administra sus beneficios o presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad correspondientes.