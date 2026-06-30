Sorpresa en Nueva York: Mamdani se tiró a la piscina en traje y dejó a todos boquiabiertos

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, saltó vestido de traje a la Thomas Jefferson Pool, en East Harlem. El mandatario se tiró al agua de saco y corbata para celebrar la apertura de la temporada de piscinas al aire libre en la ciudad.

Mamdani saltó a la piscina de traje en East Harlem

Mamdani llegó al natatorio con traje completo y llevaba saco y corbata cuando se metió al agua en la Thomas Jefferson Pool. La escena marcó el arranque oficial de los espacios acuáticos municipales para el verano, según informó NBC Nueva York.

Mamdani inauguró la temporada con un salto a la pileta

La apertura tuvo lugar un día después del último día de clases en las escuelas públicas. También coincidió con la previa de una semana con calor extremo previsto para Nueva York.

Las piscinas públicas ya funcionan en los cinco distritos de Nueva York

Los natatorios municipales al aire libre quedaron habilitados en toda la ciudad, de acuerdo con la oficina del alcalde de Nueva York. La temporada comenzó el 27 de junio y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con funcionamiento diario de 11 a 19 hs (hora local) y una pausa de limpieza entre las 15 y las 16 hs.

El acceso es gratuito y abierto para todos. Como requisito para poder disfrutar de la experiencia, los visitantes deben llevar traje de baño, toalla y un candado resistente para usar los casilleros.

Mamdani se tiró a la piscina con traje para dar inicio a la temporada de verano en Nueva York Facebook Mayor Zohran Kwame Mamdani

Además, hay protector solar sin costo en cada piscina al aire libre. El calendario tiene una excepción: las mini piletas cerrarán el 7 de septiembre.

“Learn to Swim” suma más sedes este verano en Nueva York

La ciudad amplía el alcance de “Learn to Swim” durante la temporada. El programa pasa de 10 a 18 piscinas y abre más de 16.000 cupos para chicos de 18 meses a 17 años.

Mamdani encabezó un evento por la apertura de la temporada de piscinas públicas en Nueva York Facebook Mayor Zohran Kwame Mamdani

Las clases son gratuitas y la inscripción ya está abierta. Funcionarán del 6 de julio al 28 de agosto y la oferta municipal también incluye natación por carriles para adultos.

Esa iniciativa tendrá espacios delimitados para nadar de forma continua y pasará de cinco a diez piscinas. Con un horario estipulado de lunes a viernes, de 7 a 8.30 hs, las sedes estarán distribuidas en los cinco distritos:

The Bronx : Claremont y Van Cortlandt

: Claremont y Van Cortlandt Brooklyn : Kosciuszko y McCarren

: Kosciuszko y McCarren Manhattan : Gottesman y Hamilton Fish

: Gottesman y Hamilton Fish Queens : Astoria y Liberty

: Astoria y Liberty Staten Island: Faber y Lyons

Cuántos guardavidas tiene Nueva York en piscinas y playas

Las piscinas y playas de la ciudad tienen guardavidas en servicio. La medida llega después de años recientes con escasez de personal en Nueva York y en otras partes del país norteamericano.

La comisionada de Parques de la ciudad de Nueva York, Tricia Shimamura, precisó a NBC Nueva York que la ciudad contaba con alrededor de 870 guardavidas al momento de la apertura.

Además, señaló que esa cifra representa unos 150 más que en el mismo período del año anterior y que crecerá hasta alcanzar su pico el 4 de julio, momento de mayor cantidad de visitantes esperados.