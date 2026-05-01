Hochul destina US$350 millones en piscinas y centros comunitarios: el Bronx ya tiene fondos asegurados
El gobierno de Nueva York busca ampliar las zonas recreativas en distintas zonas del llamado “Estado Imperial”
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Como parte de la iniciativa “Desconéctate y juega”, la gobernadora Kathy Hochul anunció que se entregaron más de 350 millones de dólares a comunidades en todo Nueva York para ampliar el acceso a piscinas, centros comunitarios y espacios recreativos. El gobierno demócrata compartió los planes y próximos pasos.
Hochul busca garantizar acceso a lugares recreativos en Nueva York
De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno de Nueva York, se inauguraron proyectos a lo largo de todo el estado destinados a ampliar el acceso a espacios recreativos seguros y modernos para las familias.
La relevancia de la iniciativa, declaró la gobernadora Hochul, es que "todas las familias merecen tener acceso a lugares de alta calidad donde sus hijos puedan jugar, aprender y mantenerse activos", por lo que se abrieron más piscinas comunitarias y espacios que fomenten la convivencia.
En esa línea, datos oficiales aseguran que ya se destinaron US$200 millones a través de dos rondas de financiación para NY SWIMS y US$100 millones adicionales para apoyar 30 proyectos de centros comunitarios a través de NY BRICKS.
Nuevas piscinas comunitarias un Nueva York
La inversión de Nueva York que fue destinada a NY SWIMS ya dio los primeros resultados. Estos son algunos de los proyectos en marcha y otros anunciados para los próximos meses:
- Piscinas comunitarias en funcionamiento en Albany y Newburgh. Algunas son iniciativas nuevas y otras renovaciones.
- Proyectos en marcha en Troy y Millerton. Se prevé que se inauguren este verano boreal.
- Financiamiento aprobado en Ogdensburg, Cortland, Montgomery y el Bronx. Allí, se avanza en los procesos de construcción y planificación.
En todos los casos, la intención es ampliar el acceso a la natación segura, en el marco de que comienzan a subir las temperaturas y se aproxima el verano en el estado.
Nueva York inició trabajos para mejorar espacios públicos en el Bronx
Como parte de la iniciativa “Desconéctate y juega”, que aplica para todo el Estado Imperial, el senador estatal Jamaal T. Bailey compartió a través de su cuenta de Instagram que se iniciaron los trabajos para reconstruir un complejo de piscina en Haffen Park.
Con una inversión de US$13,4 millones, se planea una remodelación completa que incluirá reemplazar los sistemas de filtración y asegurar que toda la instalación cumpla con los estándares sanitarios y de seguridad.
El representante dijo que, una vez terminado, este parque asegurará que las familias del Bronx tengan acceso a un entorno de “clase mundial”.
Iniciativa para construir o renovar centros comunitarios y parques infantiles en Nueva York
El programa también otorgó fondos para impulsar la renovación y construcción de centros comunitarios en todo el estado. Algunas de las áreas que fueron beneficiadas a través de NY BRICKS son Hempstead, Elmira, Kingston y Haverstraw, en donde también se amplió el acceso a programas y servicios durante todo el año.
A su vez, la oficina de la gobernadora Hochul compartió que próximamente se abrirá una nueva fase del programa llamada NY PLAYS. A partir del próximo 4 de mayo y hasta el 15 de junio, las autoridades comenzarán a recibir solicitudes para la construcción y renovación de parques infantiles públicos.
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