Hochul destina US$350 millones en piscinas y centros comunitarios: el Bronx ya tiene fondos asegurados

Como parte de la iniciativa “Desconéctate y juega”, la gobernadora Kathy Hochul anunció que se entregaron más de 350 millones de dólares a comunidades en todo Nueva York para ampliar el acceso a piscinas, centros comunitarios y espacios recreativos. El gobierno demócrata compartió los planes y próximos pasos.

Hochul busca garantizar acceso a lugares recreativos en Nueva York

De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno de Nueva York, se inauguraron proyectos a lo largo de todo el estado destinados a ampliar el acceso a espacios recreativos seguros y modernos para las familias.

La relevancia de la iniciativa, declaró la gobernadora Hochul, es que "todas las familias merecen tener acceso a lugares de alta calidad donde sus hijos puedan jugar, aprender y mantenerse activos", por lo que se abrieron más piscinas comunitarias y espacios que fomenten la convivencia.

En esa línea, datos oficiales aseguran que ya se destinaron US$200 millones a través de dos rondas de financiación para NY SWIMS y US$100 millones adicionales para apoyar 30 proyectos de centros comunitarios a través de NY BRICKS.

Nuevas piscinas comunitarias un Nueva York

La inversión de Nueva York que fue destinada a NY SWIMS ya dio los primeros resultados. Estos son algunos de los proyectos en marcha y otros anunciados para los próximos meses:

Piscinas comunitarias en funcionamiento en Albany y Newburgh . Algunas son iniciativas nuevas y otras renovaciones.

. Algunas son iniciativas nuevas y otras renovaciones. Proyectos en marcha en Troy y Millerton . Se prevé que se inauguren este verano boreal.

. Se prevé que se inauguren este verano boreal. Financiamiento aprobado en Ogdensburg, Cortland, Montgomery y el Bronx. Allí, se avanza en los procesos de construcción y planificación.

En todos los casos, la intención es ampliar el acceso a la natación segura, en el marco de que comienzan a subir las temperaturas y se aproxima el verano en el estado.

Hochul destinó una inversión estatal para las piscinas públicas de Nueva York NYC Parks

Nueva York inició trabajos para mejorar espacios públicos en el Bronx

Como parte de la iniciativa “Desconéctate y juega”, que aplica para todo el Estado Imperial, el senador estatal Jamaal T. Bailey compartió a través de su cuenta de Instagram que se iniciaron los trabajos para reconstruir un complejo de piscina en Haffen Park.

Con una inversión de US$13,4 millones, se planea una remodelación completa que incluirá reemplazar los sistemas de filtración y asegurar que toda la instalación cumpla con los estándares sanitarios y de seguridad.

El representante dijo que, una vez terminado, este parque asegurará que las familias del Bronx tengan acceso a un entorno de “clase mundial”.

Comenzaron las construcciones en el Bronx gracias a los fondos estatales de Nueva York Instagram @jamaaltbailey36

Iniciativa para construir o renovar centros comunitarios y parques infantiles en Nueva York

El programa también otorgó fondos para impulsar la renovación y construcción de centros comunitarios en todo el estado. Algunas de las áreas que fueron beneficiadas a través de NY BRICKS son Hempstead, Elmira, Kingston y Haverstraw, en donde también se amplió el acceso a programas y servicios durante todo el año.

A su vez, la oficina de la gobernadora Hochul compartió que próximamente se abrirá una nueva fase del programa llamada NY PLAYS. A partir del próximo 4 de mayo y hasta el 15 de junio, las autoridades comenzarán a recibir solicitudes para la construcción y renovación de parques infantiles públicos.