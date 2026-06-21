Trump vs. los murciélagos de Nueva York: el gasoducto que amenaza a una especie al borde de la extinción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el pedido para que Nueva York apruebe el Constitution Pipeline, un gasoducto de gas natural de 125 millas (201 kilómetros) que uniría Pensilvania con el valle Mohawk y atravesaría hábitats de murciélagos amenazados. El proyecto fue presentado por Williams Companies.

Schoharie County, la zona de murciélagos en Nueva York amenazada por el gasoducto

Ecólogos especializados en murciélagos señalaron a Gothamist que el trazado propuesto pasaría por Schoharie County, una región ubicada a unas 50 millas (80 kilómetros) al oeste de Albany. Ese sector resulta especialmente relevante para poblaciones golpeadas por el síndrome de nariz blanca.

Los expertos advirtieron que la población local de murciélagos cayó casi 90% en las últimas dos décadas. nps.gov

De acuerdo con los expertos citados por el medio, la cantidad de murciélagos en el área cayó casi un 90% en las últimas dos décadas por esa enfermedad fúngica fatal. El síndrome altera la hibernación y deriva en inanición y deshidratación.

Elise Lauterbur, profesora de biología de la Universidad de Vermont, explicó que la caída causada por el síndrome llevó a muchos de estos mamíferos del noreste a concentrarse en pocos refugios durante el invierno. Por ese motivo, advirtió que una obra en esa zona podría afectar “una proporción muy grande” de la población local.

Por su parte, Rodrigo Medellín, presidente del Comité de Vertebrados de la Unión Mundial para la Conservación, explicó que la obra modificaría las condiciones que estos animales necesitan para sobrevivir. Según señaló, el movimiento de maquinaria, las vibraciones y la actividad constructiva provocarían una “disrupción masiva” de la paz, la quietud y la oscuridad que requieren estos animales.

El especialista también marcó el impacto sobre los sitios de descanso. Medellín sostuvo que la alteración del refugio es una amenaza “crucial” y advirtió que debe frenarse antes de que se pierdan “más especies de murciélagos”.

Las hembras tienen solo una o dos crías por año. Por eso, los expertos indicaron que las molestias durante la etapa reproductiva podrían reducir las posibilidades de supervivencia y, además, la tala afectaría a las especies que hibernan en árboles.

La posición de la EPA de Trump sobre el Constitution Pipeline

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que su administrador, Lee Zeldin, cerró el 8 de junio una gira de cuatro días por Nueva York con una conferencia de prensa en Binghamton. Allí, pidió a la gobernadora Kathy Hochul que aprobara el Constitution Pipeline y revirtiera la prohibición estatal sobre la extracción segura de gas natural.

La EPA comentó que el ducto fue propuesto por Williams Companies y transportaría energía desde Pensilvania, a través de Nueva York, hacia Nueva Inglaterra. La infraestructura tendría capacidad para entregar hasta 650 mil dekatherms (18,4 millones de metros cúbicos) diarios de gas natural, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de unos 3 millones de hogares.

Constitution Pipeline would deliver affordable, durable natural gas from Pennsylvania, through New York, and on to millions of New Englanders who desperately need it and have been relying on foreign energy sources and higher prices. Bizarrely, NY Governor Kathy Hochul has been… pic.twitter.com/yJmjIpqPMy — Lee Zeldin (@epaleezeldin) June 9, 2026

La agencia sostuvo que la aprobación de la obra es una prioridad del presidente Trump. También afirmó que Nueva York bloqueó el desarrollo y limitó el acceso de millones de personas a una energía que definió como “confiable” y “durable”.

El antecedente ambiental que frenó el gasoducto en Nueva York

El Constitution Pipeline fue propuesto por primera vez hace más de una década. En ese momento, el Departamento de Conservación Ambiental del estado (DEC, por sus siglas en inglés) rechazó la iniciativa porque podía contaminar cursos de agua locales, según Gothamist.

Las hembras tienen solo una o dos crías por año, por lo que las molestias durante la reproducción podrían afectar la supervivencia de los ejemplares jóvenes nps.gov

Williams demandó al Estado, pero no tuvo éxito y luego retiró su solicitud en 2020. La empresa volvió a impulsar el plan durante el segundo mandato de Trump, después de que el presidente declarara una emergencia energética nacional, acelerara la infraestructura de combustibles fósiles y frenara proyectos de energía eólica.

Williams indicó que podría poner el gasoducto en servicio en el segundo trimestre de 2028. Cherice Corley, vocera de la compañía, señaló al medio que mantienen “conversaciones constructivas” con los estados y esperan asegurar compromisos de clientes en el corto plazo.

Además del riesgo sobre los murciélagos, organizaciones de defensa ambiental y residentes locales se oponen al Constitution Pipeline por sus posibles daños ecológicos y por su relación con la ley climática estatal, que exige retirar la generación eléctrica basada en combustibles fósiles. Environmental Advocates NY señaló que la obra podría afectar distintos recursos naturales: