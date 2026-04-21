Estado de emergencia en Nueva York: Mamdani extiende una orden ejecutiva por cinco días

La oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la extensión del estado de emergencia durante cinco días mediante una orden ejecutiva. Durante este período, el Departamento de Corrección (DOC, por sus siglas en inglés) tendrá permitido operar sin aplicar ciertas leyes, mientras desarrolla un plan acelerado para volver gradualmente al cumplimiento normal. El objetivo es reformar el sistema carcelario para eliminar el aislamiento y otras prácticas.

En Nueva York: cómo impacta la extensión del estado de emergencia en las cárceles

A través de un comunicado de prensa, el alcalde dio a conocer la extensión del estado de emergencia emitido anteriormente. A partir de esta orden, ciertas leyes y normativas institucionales continúan suspendidas de forma temporal, con base en una crisis declarada inicialmente en 2021.

El alcalde Mamdani anunció la extensión del estado de emergencia en Nueva York, lo que permite a las cárceles continuar operando sin aplicar ciertas leyes por cinco días adicionales Instagram @zohrankmamdani

El objetivo actual es facilitar la transición hacia el cumplimiento legal mediante un plan de acción supervisado que permita restablecer las regulaciones ordinarias. La medida otorga un plazo adicional de cinco días de vigencia mientras las autoridades locales coordinan la reactivación de los protocolos estándar.

El estado de emergencia continúa activo mientras se implementa este plan este plan. El objetivo actual es que el DOC, en consulta con el Departamento de Leyes, identifique qué suspensiones de normas pueden finalizar para que la agencia regrese gradualmente al cumplimiento de las regulaciones estándar.

Entre las normas que deberá volver a cumplir el DOC figura la ley local que prohíbe el aislamiento solitario. La orden entrará en vigor inmediatamente y permanecerá vigente durante cinco días a menos que sea terminada o modificada en una fecha anterior.

Efectos del estado de emergencia en el sistema carcelario de Nueva York y el DOC

A diferencia de otras órdenes, la alcaldía argumenta que en este caso planea usar el período establecido para volver parcialmente al cumplimiento normal de las regulaciones establecidas.

Según la administración Mamdani, las órdenes emitidas antes del 5 de enero de 2026 no preveían ni exigían un plan de acciones que permitiera al DOC cumplir con las leyes y reglamentos aplicables. Esta mirada señala que solo se extendía el período de emergencia sin un objetivo claro.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emitió una orden ejecutiva de emergencia que modifica la gestión del complejo penitenciario de Rikers Island Imagen compuesta

El documento también establece que el DOC, junto con el Departamento de Leyes, debe evaluar y actualizar periódicamente al alcalde sobre qué suspensiones de normas pueden darse por terminadas —o dejarse “caducar”— para avanzar en la implementación del plan.

Plan del alcalde Mamdani para reformar cárceles y cerrar Rikers Island en Nueva York

Anteriormente, el alcalde demócrata socialista declaró que la situación en Rikers era consecuencia de que la administración anterior no había cumplido sus obligaciones legales y que eso había dejado “condiciones preocupantes” dentro del complejo carcelario.

“Trabajaremos estrechamente con el supervisor federal y las partes para que la ciudad retome el camino correcto para poner fin al aislamiento en solitario lo antes posible”, expresó, en declaraciones realizadas a principios de año.

Asimismo, se comprometió públicamente a cerrar Rikers Island y reemplazarlo por cárceles distritales, aunque reconoció que mientras eso ocurre deben mejorarse las condiciones actuales tanto para detenidos como para empleados. Su administración presentó como parte de ese plan nuevas unidades terapéuticas fuera de Rikers para presos con necesidades médicas complejas.

Las nuevas unidades terapéuticas presentadas por Mamdani en Nueva York

En abril, Mamdani sostuvo que cerrar Rikers no debía hacerse “con promesas, sino con acción”, y agregó que la ciudad estaba comenzando “un proceso para cerrar Rikers Island de una vez por todas”.

El plan que le exige al DOC que elabore junto con el Departamento Legal busca cumplir con estos objetivos para reformar el sistema carcelario de la Gran Manzana.