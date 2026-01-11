Nueva Jersey lo hace oficial: la ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas en 2026

Con el objetivo de eliminar las distracciones y mejorar la salud mental de los estudiantes, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó una ley que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases. La iniciativa, conocida como "Bell to Bell“, es aplicada en diferentes entidades de Estados Unidos.

La ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas de Nueva Jersey

El pasado jueves 8 de enero se firmó la ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos con acceso a internet en las escuelas primarias y secundarias, de acuerdo con el gobierno estatal.

El gobierno de Nueva Jersey implementa la ley Bell to bell que prohíbe el uso de celulares en las escuelas públicas de la entidad (ARCHIVO-Freepik)

La iniciativa “Bell to Bell” (de timbre a timbre) es bipartidista y exige a todos los distritos escolares de Nueva Jersey adoptar políticas que restrinjan el uso de celulares y otros aparatos que “distraen y perjudican el rendimiento académico”, de acuerdo con Murphy.

El gobernador detalló que tras la implementación de estas políticas se vieron mejoras entre los estudiantes, y los maestros de las escuelas de diferentes condados aseguran que los menores de edad mejoraron su concentración, están menos ansiosos y socializan más.

El proyecto de ley aún requiere que el Comisionado de Educación publique las pautas para prohibir los celulares y otros dispositivos con internet en los estudiantes durante el horario escolar, en el autobús escolar, y en eventos organizados por las instituciones educativas.

Las excepciones serán limitadas y la restricción solo aplicará cuando los fines sean no académicos. Se espera que las directrices sean publicadas por el Departamento de Educación en los próximos días.

Estados de EE.UU. que prohíben los celulares en las escuelas

Desde 2025, varias escuelas de diferentes partes del país norteamericano comenzaron a implementar la ley “Bell to Bell” para prohibir a sus estudiantes el uso de teléfonos celulares.

Diferentes entidades de Estados Unidos se han unido a la iniciativa Bell to bell, mientras que otras aplican restricciones parciales (Archivo) Freepik - Freepick

Mientras algunos estados optaron por una prohibición total de todos los dispositivos, otros tomaron medidas más flexibles y algunos más aún permiten que los estudiantes usen sus teléfonos, de acuerdo con ABC News.

Estados con prohibición total

Oregón

Alabama

Dakota del Norte

Nebraska

Misuri

Oklahoma

Texas

Arkansas

California

Indiana

Kentucky

Tennessee

Nueva York

Florida

Virginia

Carolina del Sur

Islas Vírgenes

Alaska

Washington D. C.

New Hampshire

Estados con restricción parcial

Washington

Idaho

Utah

Dakota del Sur

Kansas

Misisipi

Ohio

West Virginia

Carolina del Norte

Georgia

Maine

Connecticut

Massachusetts

Rhode Island

Vermont

Puerto Rico (territorio no incorporado)

Nueva Jersey era uno de los estados que no había impuesto una restricción el año pasado, pero eso cambió con la firma del gobernador Murphy y la prohibición comenzará a aplicarse a partir de 2026.

Por qué se prohíben los celulares en las escuelas

Para los profesores y algunas instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) es importante prohibir el uso de celulares en las aulas.

La UNESCO advierte que el uso de celulares en las aulas afecta negativamente el rendimiento de los estudiantes (Archivo) Freepik

En 2023, esta institución llamó a un baneo mundial de los dispositivos electrónicos en las escuelas, de acuerdo con The Guardian.

La organización reportó que existe evidencia de la relación entre el uso excesivo de teléfonos móviles y la disminución del rendimiento educativo, además de las repercusiones en contra de la estabilidad emocional de los menores de edad.

Además, precisó que la tecnología en la educación solo debe ser empleada cuando existan beneficios claros para el aprendizaje y que los celulares de los estudiantes son distractores en las aulas.

El estudio de la UNESCO reveló que solo una notificación basta para desconcentrar a los alumnos, y que su cerebro puede tardar hasta 20 minutos en volver a centrarse en las lecciones.