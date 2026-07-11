Little Italy contra Mamdani: el famoso barrio de inmigrantes que el alcalde excluyó de su nuevo mapa de enclaves extranjeros

La administración del alcalde Zohran Mamdani quedó en el centro de una polémica luego de que una publicación oficial sobre comunidades de inmigrantes en Nueva York dejara fuera a algunos de los enclaves históricos más reconocidos de la ciudad. La omisión generó críticas de dirigentes políticos y referentes comunitarios, que cuestionaron la exclusión de sectores tradicionalmente asociados con las colectividades italiana, irlandesa y judía.

Por qué Little Italy quedó fuera del mapa de comunidades inmigrantes

La controversia surgió tras la difusión de New York City Immigrant Enclaves, un material elaborado originalmente durante la gestión del exalcalde Eric Adams y promovido por organismos municipales vinculados al turismo y los asuntos migratorios. La publicación identifica 30 barrios representativos de distintas comunidades de origen extranjero, entre ellos Little Mexico, Little Africa, Koreatown, Little Pakistan y Little Odessa.

Las críticas llegaron principalmente desde Manhattan, Brooklyn y Staten Island. El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, cuestionó, según New York Post la ausencia de zonas que durante décadas formaron parte de la identidad migratoria de la ciudad.

“Los italianos de Little Italy y Arthur Avenue; los irlandeses de Gaelic Park y Little Ireland; la mayor comunidad judía estadounidense en Borough Park, todos quedaron afuera”, afirmó.

El dirigente también recordó que Staten Island es considerado el condado con mayor porcentaje de población de origen italiano de Estados Unidos y alberga una de las comunidades de origen esrilanqués más numerosas fuera de Asia.

A los cuestionamientos se sumaron el líder republicano del Concejo Municipal, David Carr; el concejal Frank Morano; y representantes de organizaciones italoestadounidenses, quienes calificaron la omisión como un error que desconoce el aporte histórico de estas colectividades al desarrollo de la ciudad.

Qué barrios históricos quedaron excluidos en Nueva York

Entre las zonas señaladas por los críticos aparecen, además de Little Italy, en Manhattan, Arthur Avenue, en el Bronx; Little Ireland, vinculada a la herencia irlandesa de la ciudad; y Borough Park, en Brooklyn, donde se concentra una de las comunidades judías más grandes de Estados Unidos.

Los detractores de la publicación sostienen que estos sectores forman parte de la historia migratoria de Nueva York y consideran que su ausencia ofrece una representación incompleta de las distintas olas de inmigración que moldearon la ciudad durante más de un siglo.

Little Italy fue excluída del mapa Turismo y convenciones en la ciudad de Nueva York

Qué respondió la Alcaldía de Nueva York

Ante la polémica, un portavoz municipal explicó a New York Post que el material no pretende incluir todas las culturas presentes en la ciudad ni representar cada barrio históricamente asociado con la inmigración.

Según la Alcaldía, la iniciativa fue concebida para destacar zonas con una importante población nacida en el extranjero procedente de países o regiones específicas y está orientada principalmente a visitantes interesados en recorrer expresiones culturales diversas.

La administración también subrayó que el proyecto comenzó durante la gestión de Eric Adams y que podrían incorporarse nuevos sectores en futuras actualizaciones.

Una de las calles de la emblemática Little Italy, en Nueva York Rafael Mathus Ruiz - LA NACION

Por qué Little Italy sigue siendo un símbolo de la inmigración

Ubicado alrededor de Mulberry Street, en Manhattan, Little Italy se destacó entre finales del siglo XIX y principios del XX como uno de los principales puntos de llegada de inmigrantes italianos a Estados Unidos.

Si bien el barrio redujo de manera considerable su extensión debido al crecimiento de Chinatown y a los cambios demográficos registrados durante las últimas décadas, a día de hoy es uno de los espacios más reconocidos de la herencia italiana en EE.UU.