El grupo de inmigrantes que entra en la lista de indocumentados por los retrasos del Uscis

Los retrasos en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) han alcanzado niveles históricos. Entre los afectados se encuentran los beneficiarios del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español), cuyos tiempos de espera se han incrementado.

Qué se sabe de los retrasos del Uscis a los beneficiados del DACA

De acuerdo con Todd Schulte, quien es el presidente de FWD.us, se ha reportado un incremento de entre el 400% y el 1000% en los tiempos de procesamiento de las solicitudes de renovación del DACA.

Esto lo confirma un informe de la agencia reportado por Times of San Diego, que estipula que el tiempo mediano para procesar dichas solicitudes aumentó de dos semanas en el año fiscal 2025 a 2.3 meses en el año fiscal 2026.

Se ha reportado un incremento de entre el 400% y el 1000% en los procesamientos de las solicitudes del DACA Jacquelyn Martin - AP

En la actualidad, completar el 80% de las renovaciones toma cerca de 3.5 meses, aunque algunos beneficiarios reportan esperas de más de seis meses.

“Se trata de un aumento dramático de personas que enfrentan retrasos largos y perjudiciales”, dijo Schulte, presidente de FWD.us, en diálogo con CNN. “Y esto no ocurrió en el primer mandato de Trump. Esto es bastante diferente”, agregó.

Incremento de deportaciones para afiliados al DACA

En medio de los retrasos del Uscis, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habría detenido a más de 270 personas beneficiadas por el DACA en operativos migratorios.

De acuerdo con un informe presentado por The Guardian, de ese número, 174 fueron deportados. Otros estudios indican que la cifra de detenidos ascendió a 343 en los primeros 11 meses del año pasado.

De acuerdo con un informe presentado por The Guardian, de ese número, 174 beneficiados del DACA han sido deportados Freepik - Freepik

“El DACA no ofrece un estatus legal. El estatus se renueva por tres años y luego expira”, destaca el documento firmado por Kristi Noem, quien era en ese entonces la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Un informe del PBS presentó algunos casos de beneficiados del DACA afectados por las detenciones del ICE. Uno de ellos es el de Juan Chávez Velasco, un profesional de laboratorio en Texas que fue detenido mientras llevaba leche materna a su hija prematura en cuidados intensivos.

El migrante tenía su estatus DACA activo al momento del arresto, pero fue procesado por una orden de remoción de 2005. “Mientras salía del barrio, vio un coche aparcado al borde de la carretera. Al detenerse, unos agentes del ICE se le acercaron y lo interrogaron”, señaló Stephanie Villarreal, esposa de Velasco.

Causas principales de la demora del Uscis

El pasado 27 de abril, el Uscis implementó un proceso de verificación de seguridad mejorado vinculado a bases de datos del FBI. Esto obliga a la agencia a reenviar las huellas dactilares de la mayoría de los casos pendientes cuyas biometrías se tomaron antes de esa fecha.

Esta modificación provocó una pausa temporal en las decisiones migratorias para diversos tipos de solicitudes, incluyendo asilo, naturalización y peticiones familiares, según consignó la firma Clark Hill.