“Pasaporte patriota”: Trump presenta un nuevo documento de viaje con su imagen por los 250 años de Estados Unidos

El presidente Donald Trump presentó una versión actualizada del pasaporte estadounidense con motivo del 250 aniversario de la independencia del país. La Casa Blanca divulgó imágenes de este documento especial, al cual calificó como un pasaporte patriota. El mandatario difundió en sus redes sociales una fotografía del diseño y aseguró que el texto incluía la frase: ¡Bienvenidos, pero pórtense bien!, aunque dichas palabras no figuran en las gráficas oficiales compartidas por el Ejecutivo.

Cómo es el nuevo pasaporte de Estados Unidos

El Departamento de Estado anunció esta edición limitada en abril pasado como una forma de rendir un merecido homenaje tanto al presidente como a la fundación de la nación. La nueva pieza destaca por el retrato de Trump en la portada interior, rodeado de fragmentos de la Declaración de Independencia y su firma personal en tinta negra. En la contratapa interior aparecen los Padres Fundadores en una ilustración que recuerda la emblemática pintura al óleo de John Trumbull. El diseño incluye además la bandera estadounidense de fondo y la inscripción Libertad 250 en color dorado.

Imágenes del nuevo "pasaporte patriota" de EE.UU. con el retrato del presidente Donald Trump Instagram/@whitehouse

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que la agencia se siente orgullosa de lanzar un documento que honra con valentía la base del país y la figura presidencial. Esta versión sustituye un prototipo previo y presenta variaciones estéticas, como el número 250 impreso en tono dorado.

La imagen central del presidente lo muestra en el Despacho Oval, apoyado sobre el Escritorio Resolute, en una toma capturada por el fotógrafo Daniel Torok que forma parte de una muestra en el Smithsonian. La versión anterior del pasaporte incluía referencias al primer mandato de Trump, a sus dos juicios políticos y al episodio del 6 de enero de 2021, elementos que desaparecieron en este rediseño.

Imagen del "pasaporte patriota" compartida en abril pasado por el gobierno de EE.UU. Jon Elswick/AP

Cuándo comieza a imprimirse el nuevo pasaporte de Estados Unidos

La distribución del pasaporte comienza el 6 de julio en la Agencia de Pasaportes de Washington y se mantendrá hasta agotar el stock disponible. El gobierno aclaró que los ciudadanos que deseen obtener un pasaporte ordinario pueden continuar con sus trámites habituales por correo, de manera presencial en otras sedes o a través de los consulados y embajadas en el exterior. La Casa Blanca no ofreció comentarios adicionales tras la consulta periodística.

Esta iniciativa representa un paso más en la consolidación de la marca Trump dentro de la administración pública y la estructura urbana de Washington, D.C.

La gestión actual impulsó diversas transformaciones, como la demolición del Ala Este para la construcción de un salón de eventos de 600 millones de dólares y la propuesta de edificar un arco triunfal de 76 metros de altura. Además, el gobierno acuñó una moneda con el rostro del presidente y planifica el lanzamiento de cuentas de ahorro destinadas a niños.

Estos intentos de personalización estatal enfrentaron resistencia en algunos casos, como ocurrió con el Centro Kennedy, donde un juez ordenó retirar el apellido del mandatario de las instalaciones tras una disputa legal que concluyó el mes pasado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA