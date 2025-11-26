Black Friday vs. Cyber Monday: qué día es mejor para comprar en EE.UU. y cuándo hay más ofertas, según la IA

Se acercan las ofertas de Black Friday y Cyber Monday en EE.UU., una vez que termine Acción de Gracias. Ante la incógnita respecto a cuál es más conveniente para ahorrar, ChatGPT realizó un análisis detallado. En el mismo, aseguró que esto depende de los gustos, preferencias y necesidades de cada comprador, como por ejemplo la posibilidad —o no— de hacer las transacciones de forma presencial en las tiendas.

Black Friday en EE.UU.: qué conviene comprar de manera presencial y cuáles son las mejores ofertas

De acuerdo con un análisis de la herramienta de inteligencia artificial, el Black Friday, que se festejará desde el viernes 28 de noviembre, es la opción perfecta para quienes buscan electrodomésticos, muebles, ropa, objetos voluminosos o regalos navideños que necesiten tener al instante.

Según la IA, la mayor cantidad de compradores eligen aprovechar los descuentos del Black Friday Freepik - Freepik

La jornada caracteriza principalmente por las ofertas en las tiendas físicas, aunque también hay opciones para realizar las compras online.

El mejor día para aprovechar el Black Friday, como su nombre lo dice, es el viernes, ya que las marcas suelen lanzar “ofertas bomba” con stock limitado, que son las que tienen los descuentos más importantes. Son las alternativas ideales para quienes buscan los mejores precios.

Un beneficio importante es que, a través de las tiendas físicas, se pueden llevar los productos el mismo día, una ventaja pensando en la Navidad o aquellos artículos que son grandes, como un televisor o distintos artículos del hogar.

Cyber Monday en EE.UU.: las mejores categorías para encontrar descuentos online

El Cyber Monday se celebra el lunes siguiente al Black Friday y llega después de los descuentos importantes que todas las marcas lanzaron durante el fin de semana. Para la IA, se trata de la opción ideal para comprar productos relacionados con tecnología. Algunas ofertas imperdibles se suelen dar en:

Dispositivos tecnológicos

Electrónica

Computadoras

Consolas

Software

Accesorios y productos digitales

El Cyber Monday se prepara con ofertas exclusivas para anticipar las compras navideñas (Pexels/PolinaTankilevitch)

Un punto a destacar de hacer las compras durante el Cyber Monday es la flexibilidad que le ofrece al cliente, dado que son descuentos que se dan exclusivamente de forma online.

Además, estas rebajas pueden ser muy agresivas y contener promociones combinadas con envíos, paquetes exclusivos u otras opciones a las que acuden las empresas para captar la atención de los usuarios a pesar de la distancia.

Horarios de apertura del Black Friday 2025: Walmart, Target, Costco y más

Las compañías más populares en Estados Unidos ya revelaron a qué hora comenzarán las ofertas de Black Friday este viernes 28 de noviembre:

Walmart: cerrará en el Día de Acción de Gracias y abrirá muy temprano el viernes 28 de noviembre, a las 6.00 hs (hora local de cada estado). En su página oficial se pueden conocer las ofertas en línea disponibles con antelación.

cerrará en el Día de Acción de Gracias y abrirá muy temprano el viernes 28 de noviembre, a las 6.00 hs (hora local de cada estado). En su página oficial se pueden conocer las ofertas en línea disponibles con antelación. Costco : cerrará en Thanksgiving, y volverá a operar en la mañana del Black Friday a las 9.00 hs.

cerrará en Thanksgiving, y volverá a operar en la mañana del Black Friday a las 9.00 hs. Best Buy : también cerrará sus puertas durante Acción de Gracias. Volverá a atender al público a las 6.00 hs del viernes.

sus puertas durante Acción de Gracias. Volverá a atender al público a las 6.00 hs del viernes. Target : cierra en Thanksgiving y comenzará a atender al público alrededor de las 6.00 hs del viernes.

cierra en Thanksgiving y comenzará a atender al público alrededor de las 6.00 hs del viernes. Home Depot : abrirá sus puertas a las 6.00 hs.

abrirá sus puertas a las 6.00 hs. Lowe’s : abrirá sus puertas a las 6.00 hs.

: abrirá sus puertas a las 6.00 hs. Marshalls: comenzará con el Black Friday en las tiendas físicas a las 7.00 hs.

Walmart abrirá sus puertas a las 6hs del viernes JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La mayoría de las tiendas mantendrán sus ofertas hasta el lunes, donde, con la llegada del Cyber Monday, se espera que compartan algunos de los descuentos más importantes en tecnología.