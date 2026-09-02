Oficial y confirmado: el anuncio del DOT que afecta a miles de conductores latinos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció una nueva ofensiva sobre el transporte comercial que afecta a miles de conductores latinos y vuelve a poner en el centro el requisito de inglés para operar vehículos pesados.

DOT retiró más de 110 escuelas de conductores por fallas con el inglés

La medida ordenó el retiro de emergencia de más de 110 proveedores de capacitación, vinculados con más de 5000 choferes que no cumplieron con las exigencias federales de dominio del idioma.

Según informó CNN, el organismo cerró más de 100 escuelas de conducción comercial. Las autoridades sostuvieron que esos centros aprobaron a miles de personas que después no superaron las pruebas obligatorias de inglés.

Más de 5000 choferes vinculados con los centros retirados no cumplieron los requisitos federales de dominio del inglés Magnific

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA, por sus siglas en inglés) precisó en un comunicado que comparó registros de inspecciones en carretera con datos del Registro de Proveedores de Capacitación (TPR, por sus siglas en inglés). Ese cruce permitió identificar centros con certificaciones repetidas a choferes fuera de los estándares federales.

Los más de 110 proveedores retirados del registro deben cesar de inmediato sus operaciones como centros de capacitación. La prohibición alcanza la enseñanza de contenidos, el uso de instalaciones para clases y las prácticas de conducción.

La medida, que se suma a un esquema más amplio de revisión de las licencias comerciales para migrantes, alcanzó a 13 escuelas en Texas y otras 13 en Pensilvania.

Además, en California fueron 11 y en Florida, diez, de acuerdo con datos publicados por Los Angeles Times. El DOT también lanzó una auditoría nacional sobre los evaluadores externos de las pruebas para la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés).

FMCSA investiga proveedores de CDL en 40 estados y emite más de 160 avisos

En julio, la FMCSA desplegó 175 investigadores en 40 estados y realizó casi 400 inspecciones sobre proveedores de formación inicial. Las revisiones detectaron instalaciones sin espacio suficiente para maniobras, instructores sin la licencia correspondiente y centros sin registros de sus evaluaciones.

Las autoridades también describieron un caso de un proveedor que declaró como aula un autobús ubicado en la parte trasera de un remolque. El operativo derivó en más de 160 avisos de remoción propuesta del TPR.

Los conductores certificados por ese segundo grupo de proveedores aparecen vinculados con 239 muertes relacionadas con vehículos comerciales, según el comunicado oficial.

La cifra corresponde a los centros bajo propuesta de remoción, no a las más de 110 entidades retiradas de emergencia.

Pruebas de la licencia comercial en inglés: auditoría nacional y sanciones para los estados

Las normas federales exigen que los evaluadores administren en inglés las pruebas de CDL. Desde junio de 2025, más de 28.000 conductores quedaron fuera de servicio por infracciones asociadas con el dominio del idioma.

La FMCSA también puede exigir correcciones a los estados responsables de evaluadores que incumplan los requisitos federales. La falta de correcciones puede llevar a una retención de hasta el 4% de los fondos federales para carreteras durante el primer año y de hasta el 8% en cada año posterior.

En los casos más serios, la agencia puede iniciar un proceso de descertificación. Un estado descertificado no puede emitir, renovar, transferir ni actualizar licencias comerciales.

El DHS despliega un operativo en más de 200 escuelas de conducción

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) informó de un operativo coordinado sobre más de 200 escuelas de conducción en 23 estados el 31 de agosto. La acción alcanzó a empresas, centros de capacitación, transportistas y empleadores vinculados con las CDL.

El DHS desplegó inspecciones sobre más de 200 escuelas de conducción en 23 estados el 31 de agosto Freepik

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) distribuyó más de 1000 pistas sobre empresas relacionadas con licencias comerciales y posibles irregularidades. Sus oficinas emitieron más de 80 avisos de inspección y abrieron investigaciones por posibles fraudes con CDL, empleo no autorizado, fraude de identidad y empresas ficticias.

Entre los expedientes en curso, el HSI investiga a una compañía de transporte por el presunto uso de titulares de visas B1/B2 para carga doméstica. Las autoridades arrestaron a tres conductores y secuestraron varias armas de fuego.

Otros casos incluyen presuntos pagos a empleados estatales para eludir requisitos de licencias y posibles irregularidades en certificaciones médicas. El HSI también investiga casos vinculados con explotación laboral, fraude de visas, delitos financieros y tráfico de drogas dentro de empresas relacionadas con el sector.

Joint Task Force Crossroads of America: la nueva fuerza contra el fraude en el transporte

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado la creación de la Joint Task Force Crossroads of America. La fuerza conjunta reúne fiscalías federales de Illinois, Indiana, Michigan y Ohio con organismos federales, estatales y locales.

La iniciativa busca detectar fraude en el transporte comercial, reducir delitos vinculados con esa actividad y reforzar la seguridad vial. El esquema también apunta a unificar estrategias de control entre jurisdicciones y llevar ante la Justicia a los responsables de los casos detectados.