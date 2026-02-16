Golpe para los camioneros migrantes: el DOT firmó una “norma definitiva” para bloquear a un grupo de conductores

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) publicó una regla final que establece nuevas normas para la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL, en inglés). La modificación afecta a todos los migrantes que no tengan residencia permanente en el país norteamericano. A partir de ahora, solo estarán autorizados extranjeros que tengan ciertas visas de trabajo.

El DOT cambió las normas para que migrantes tramiten licencias de conducir comerciales

Las normativas fueron incluidas en un documento, que especifica que los cambios traerán restricciones para camioneros y otros conductores profesionales que no tengan ciudadanía ni green card.

Camioneros y otros conductores profesionales migrantes tendrán más restricciones para obtener licencias de conducir comerciales en EE.UU. ShutterStock - Shutterstock

Según lo que indica la publicación, estos son los puntos más relevantes:

La regla modifica quiénes pueden acceder a las CDL o permisos de aprendizaje comercial. Ahora, extranjeros sin green card deberán tener visas H-2A, H-2B o E-2 para poder tramitar el documento.

o permisos de aprendizaje comercial. Ahora, para poder tramitar el documento. Se eliminará el uso del Documento de Autorización de Empleo (EAD , por sus siglas en inglés) como prueba de elegibilidad . El DOT consideró que este permiso solo autoriza el trabajo, pero no implica una evaluación de seguridad vial.

, por sus siglas en inglés) . El DOT consideró que este permiso solo autoriza el trabajo, pero no implica una evaluación de seguridad vial. Con las nuevas normas, cualquier extranjero sin residencia que solicite una licencia de conducir comercial tendrá que presentar pasaporte vigente y un formulario I-94/94A (registro de entrada y salida) con una fecha de admisión válida.

de conducir comercial tendrá que (registro de entrada y salida) con una fecha de admisión válida. Todas las emisiones, renovaciones, transferencias o actualizaciones deberán realizarse en persona en las agencias estatales de licencias. Se elimina la vía virtual como opción.

en las agencias estatales de licencias. Se elimina la vía virtual como opción. Los estados deberán consultar obligatoriamente el sistema SAVE para confirmar el estatus migratorio del solicitante antes de procesar la licencia.

del solicitante antes de procesar la licencia. Licencias comerciales para conductores sin residencia no podrán tener una validez superior a un año, o hasta la fecha de expiración del I-94, lo que ocurra primero.

La medida del DOT modifica los requisitos de acceso a las licencias de conducir comerciales para migrantes JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La regla del DOT también obliga a eliminar ciertas licencias comerciales

Junto con las mencionadas reglas que impuso el DOT, la publicación también incluyó una obligación para los estados de EE.UU. con respecto a las licencias comerciales.

Según se establece en el documento, si una jurisdicción recibe información de que un conductor ya no posee un estatus migratorio válido en las categorías permitidas, deberá degradar la licencia en un período de 30 días. Esto no significa que se revocará el documento, sino que se eliminará la habilitación comercial.

Oficialmente, las disposiciones del DOT entran en vigor 30 días después de que se publiquen en el Federal Register. Dado que la fecha establecida fue el 13 de febrero, la regla comenzará a regir el 17 de marzo.

La pelea entre el DOT y California por las licencias de conducir comerciales

La nueva disposición llega después de los cruces que mantuvieron la entidad federal y el gobierno de Gavin Newsom. Todo comenzó en noviembre, cuando el DOT aseguró que había realizado una auditoría y hallado 17.000 licencias comerciales en falta que California debía eliminar.

Sin embargo, antes de que comience el 2026, el DMV del Estado Dorado indicó que había obtenido una prórroga de 60 días antes de efectuar las suspensiones de esas licencias comerciales.

En respuesta, el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, negó esa información y acusó a Newsom de mentir en un posteo de X.