Oficial y confirmado: el IRS extiende el plazo hasta el 10 de julio para pedir un viejo reembolso de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) avisó que decenas de millones de contribuyentes podrían tener derecho a reclamar reembolsos o reducciones por multas e intereses aplicados durante la pandemia. La mayoría deberá actuar antes del 10 de julio para preservar ese posible derecho.

Quiénes tienen hasta el 10 de julio para pedir un viejo reembolso de impuestos

La National Taxpayer Advocate, un organismo independiente dentro del IRS, adelantó a finales de abril en un comunicado que decenas de millones de contribuyentes podrían aplicar al reembolso, destinado a compensar a las personas por dinero cobrado erróneamente.

El objetivo del reembolso es compensar a los contribuyentes a quienes el IRS les cobró erróneamente multas o intereses Freepik

Los importes que se incluyen son:

Sanciones impuestas por no presentar las declaraciones a tiempo , no pagar los impuestos o no efectuar los pagos de impuestos estimados.

por no presentar las , no pagar los impuestos o no efectuar los pagos de impuestos estimados. Intereses que comenzaron a acumularse antes de lo debido o que no debieron haberse acumulado.

Intereses por sobrepago correspondientes al período de desastre 2020-2023.

Quiénes pueden aplicar al reembolso y cómo hacerlo

De acuerdo con el comunicado, los contribuyentes afectados representan particulares, pequeñas empresas, grandes corporaciones, patrimonios y fideicomisos.

La medida impacta en las personas con obligaciones relacionadas con los impuestos sobre la renta, el empleo, el patrimonio, las donaciones y los impuestos especiales. También puede alcanzar a quienes presentaron fuera de plazo las declaraciones informativas internacionales, lo que puede acarrear sanciones importantes incluso cuando no se adeuda ningún impuesto.

Para solicitar el reembolso, será necesario escribir Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case en el Formulario 843 y presentarlo antes del 10 de julio IRS / Freepik

La National Taxpayer Advocate indicó que, en la mayoría de los casos, los contribuyentes que busquen reclamar multas o intereses ya pagados deberán presentar el Formulario 843, Claim for Refund and Request for Abatement, antes del 10 de julio. También recomendó escribir “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” o una frase similar en la parte superior del formulario.

Dado que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) adelantó que presentará una apelación, ya que no está de acuerdo con la decisión, se debe escribir “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case” en la parte superior del formulario al presentarlo, y completar la información con el mayor detalle posible.

Las autoridades agregaron que no puede presentarse electrónicamente; debe enviarse por correo físico. Por lo general, el IRS mantiene en suspenso las solicitudes de reembolso preventivas hasta que los tribunales resuelvan el problema subyacente. Por este motivo, la resolución definitiva puede tardar años.

El caso Kwong contra el IRS de EE.UU.

La extensión del plazo surge del fallo sobre el caso Kwong v. United States (179 Fed. Cl. 382, noviembre de 2025). El tribunal se centró en interpretar una disposición del código tributario que regula la posposición automática de los plazos de presentación y pago de impuestos durante desastres federales.

Bajo la lógica del caso Kwong, cualquier declaración de impuestos o pago que venciera originalmente dentro de ese período de casi tres años y medio no se considera legalmente “atrasado” sino hasta después del 10 de julio de 2023. Por lo tanto, el IRS no debería haber impuesto multas por falta de presentación o pago oportuno durante ese tiempo.

Además, tampoco deberían haberse cobrado intereses sobre esas obligaciones mientras el período de desastre estuviera vigente. De este modo, el fallo abrió la posibilidad de reclamar multas e intereses que podrían haber sido aplicados de manera incorrecta. Sin embargo, la cuestión sigue en litigio, por lo que presentar el reclamo no garantiza que el IRS apruebe el reembolso.