Dónde queda el punto exacto del polo norte magnético y a cuánta distancia está de EE.UU.

El polo norte magnético es clave para la navegación aérea y marítima, los sistemas de posicionamiento y las brújulas digitales de uso cotidiano. Sin embargo, su ubicación no es fija: se desplaza con el tiempo, lo que obliga a científicos y a organismos internacionales a monitorear de manera constante ese movimiento.

¿Qué papel cumple el polo norte magnético?

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el campo magnético terrestre es una fuerza invisible generada por el núcleo externo del planeta, compuesto principalmente de hierro líquido en movimiento.

Se trata de una especie de escudo protector frente a la radiación solar y cósmica. Resulta esencial para la navegación, ya que orienta las brújulas y es clave en sistemas de geolocalización y tecnologías satelitales.

NOAA aclara que este polo no debe confundirse con el geográfico, ya que su posición se modifica por los cambios internos del planeta Captura NOAA

Dentro de este campo existe un punto específico: el polo norte magnético, que es donde las líneas entran perpendicularmente a la superficie terrestre. La NOAA aclara que no debe confundirse con el polo norte geográfico, puesto que el magnético se mueve con el tiempo por los cambios en el núcleo terrestre.

¿Cada cuánto se desplaza el polo norte magnético?

El polo norte magnético no es fijo y se desplaza a un ritmo promedio de entre 31 y 37 millas (50 y 60 kilómetros) por año, aunque la NOAA explica que esta velocidad puede variar.

Para seguir su movimiento con precisión se utiliza el World Magnetic Model, que se actualiza cada cinco años Freepick

Para rastrear con precisión su movimiento, se utiliza el modelo magnético mundial (World Magnetic Model), que se actualiza cada cinco años. La versión vigente, WMM2025, fue lanzada en diciembre de 2024 y estará en uso hasta fines de 2029.

La ubicación del polo se calcula a partir de datos recopilados por satélites, estaciones terrestres, barcos y aviones, que miden las variaciones. Esta información alimenta el modelo que calcula parámetros claves como la intensidad total del campo, la inclinación y la declinación magnética.

Su desplazamiento se conoce desde hace casi dos siglos. En 1831, el explorador británico James Clark Ross identificó por primera vez la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. A partir de entonces, distintos organismos científicos comenzaron a seguir su migración.

¿Dónde está el polo norte magnético?

Según la NOAA, en 2025 el punto se localizaba en las coordenadas 85,76200° de latitud norte y 139,29800° de longitud este, en el océano Ártico, al norte de Siberia.

Para fines de 2026, el modelo prevé un nuevo corrimiento hacia las coordenadas 85,55800° de latitud norte y 135,93800° de longitud este, también en el Ártico, aunque un poco más alejado de la plataforma continental siberiana.

Además de mostrar estas estimaciones, la herramienta del organismo permite consultar datos experimentales sobre la ubicación histórica del polo norte magnético desde 1590, así como proyecciones de su desplazamiento futuro hasta 2029, de acuerdo con el World Magnetic Model vigente.

El polo norte magnético es una referencia clave para la navegación y las tecnologías de posicionamiento que se utilizan a diario Freepick

¿A qué distancia queda el polo norte magnético de Estados Unidos?

Si se toman como referencia las estimaciones de ubicación de este polo para el año 2025 y se miden las distancias mediante Google Earth, el punto se encuentra a aproximadamente.

3,695 millas (5,946 kilómetros) de Nueva York (Nueva York)

de Nueva York (Nueva York) 4,055 millas (6,526 kilómetros) de San Diego (California)

de San Diego (California) 3,947 millas (6,352 kilómetros) de Albuquerque (Nuevo México)

de Albuquerque (Nuevo México) 3,177 millas (5,113 kilómetros) de Bismarck (Dakota del Norte)