Oficial y confirmado: la nueva aplicación gratuita de la CBP para quienes llegan a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una nueva aplicación gratuita para viajeros de confianza. La herramienta digital unifica funciones previas y permite a los pasajeros realizar trámites esenciales como programar entrevistas, renovar membresías y, en el caso de Global Entry, confirmar llegadas internacionales.

Trusted Traveler App: qué ofrece la nueva aplicación gratuita de la CBP

A través de un comunicado de prensa, la CBP informó el lanzamiento de la nueva aplicación móvil, denominada Trusted Traveler App.

La app integrará las funcionalidades de dos aplicaciones anteriores en una sola plataforma oficial a partir del 15 de septiembre, según el sitio web oficial.

La nueva aplicación de la CBP integra las funcionalidades de dos aplicaciones anteriores que dejarán de estar disponibles desde el 15 de septiembre CBP

“La nueva aplicación móvil Trusted Traveler combina las funciones de gestión de solicitudes y membresías con nuestra popular función de confirmación de llegada de Global Entry”, declaró la comisionada adjunta ejecutiva Diane J. Sabatino, de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP.

“Contar con una sola aplicación oficial que respalde todos nuestros servicios simplifica cada paso del viaje para los pasajeros”, agregó luego. La aplicación gratuita está disponible en la App Store de Apple y en Google Play.

Cómo funciona la nueva aplicación de la CBP

La nueva herramienta digital ayuda a los viajeros a gestionar sus solicitudes para Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST. Además, según detalló la agencia, permite actualizar y renovar la membresía, además de programar entrevistas de inscripción.

Otra función permite a los miembros de Global Entry confirmar su llegada internacional con las autoridades al arribar a un aeropuerto de EE.UU.

La nueva aplicación de la CBP permite a los viajeros gestionar sus solicitudes para Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST Imagen generada con Inteligencia Artificial

Actualmente, 85 aeropuertos y varios centros de control fronterizo de la CBP son compatibles con la nueva aplicación Trusted Traveler. De acuerdo con la agencia, quienes ya hayan utilizado la aplicación móvil Global Entry o la aplicación Trusted Traveler Programs pueden descargar la nueva aplicación e iniciar sesión con sus credenciales existentes. Con este paso, su perfil e información de membresía se transferirán automáticamente.

Global Entry en Florida: cuándo será el evento de inscripción de la CBP

Además del lanzamiento de la aplicación Trusted Traveler, este mes la agencia organizará un evento de inscripción para Global Entry en el Aeropuerto Internacional de Tallahassee. Durante estas jornadas, los solicitantes aprobados condicionalmente de las regiones del centro-norte de Florida, Big Bend y el sur de Georgia podrán completar sus entrevistas presenciales requeridas.

El evento se llevará a cabo del martes 15 al jueves 17 de septiembre de 2026, de 8 a 17 hs (hora del Este), en 3300 Capital Cir SW, Tallahassee, FL 32310. Los solicitantes deben llevar todos los documentos requeridos, entre los que se incluyen un pasaporte válido, una identificación con foto y un comprobante de residencia.

Qué es el programa Global Entry para viajeros internacionales de bajo riesgo que reingresan a Estados Unidos.

El programa permite a los viajeros preaprobados y de bajo riesgo atravesar un control migratorio acelerado a su llegada a Estados Unidos mediante tecnología de procesamiento automatizado en los aeropuertos participantes. Los solicitantes pagan una tarifa de solicitud no reembolsable de 120 dólares, en tanto que la membresía tiene una validez de cinco años e incluye la elegibilidad para TSA PreCheck.

“Global Entry sigue siendo uno de los programas de viajero de confianza más populares de la CBP, y la demanda de entrevistas se mantiene alta. Al asociarnos con el Aeropuerto Internacional de Tallahassee, ampliamos el acceso y facilitamos el proceso de inscripción”, declaró Daniel Alonso, director de las oficinas de Miami y Tampa, en un comunicado oficial.